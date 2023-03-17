«Профессионалы», но уже не международные / Реальное время Live
Четыре тысячи рабочих мест остаются вакантными на татарстанских заводах, работающих в сфере ОПК. На одну вакансию рабочего персонала на hh.ru в Татарстане в среднем приходится 0,7 резюме. Наиболее острый дефицит среди токарей, слесарей, сварщиков и машинистов. Почему сегодня таксисты и курьеры зарабатывают больше, как вернуть престиж рабочим профессиям, спасало ли ситуацию международное движение WorldSkills и что изменится с появлением в России его аналога — Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Обсуждаем вместе с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций» в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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