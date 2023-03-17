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«Профессионалы», но уже не международные / Реальное время Live

10:00, 17.03.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Профессионалы», но уже не международные / Реальное время Live

Четыре тысячи рабочих мест остаются вакантными на татарстанских заводах, работающих в сфере ОПК. На одну вакансию рабочего персонала на hh.ru в Татарстане в среднем приходится 0,7 резюме. Наиболее острый дефицит среди токарей, слесарей, сварщиков и машинистов. Почему сегодня таксисты и курьеры зарабатывают больше, как вернуть престиж рабочим профессиям, спасало ли ситуацию международное движение WorldSkills и что изменится с появлением в России его аналога — Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Обсуждаем вместе с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций» в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    престиж рабочим профессиям можно вернуть только с помощью повышения зарплат и различных льгот - санатории, курорты и пр, как в ссср было
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  • Анонимно 17 мар
    а почему бы этому товарищу в столь малые лета самому не начать с рабочих профессий, а не руководящих?!
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  • Анонимно 17 мар
    Ба, уже и внуки знаменитой фамилии пристроены. Ждём интересного трудоустройства правнуков...
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10:45 МСК Все новости
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