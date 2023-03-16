Кирилл Каем: «Сейчас оценки стоимости стартапов более трезвые, но и дефицит денег никуда не делся»

«40—50% инвестиций в российские венчурные проекты — это были деньги иностранных фондов. Теперь эта «поляна» освободилась, а вместе с этим мы избавимся от элементов перегретости стартапов, когда инвестору можно было назвать любую цену», — предрекал сегодня перемены венчурному рынку старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. За последний год венчурные инвестиции в российские стартапы упали до $1,1 млрд, а первые признаки восстановления рынка ожидают в будущем году. Почему не прижилась модель инвестирования государственными фондами и в каких нишах технологические стартапы будут интересны инвесторам новой волны, рассуждали лидеры технологического предпринимательства на пленарном заседании Российского венчурного форума в Казани.



Российский венчурный рынок откатился

Сегодня на территории «Казань-Экспо» с помпой открыли Российский венчурный форум, собравший более 3 тысяч участников — представителей российских фондов и ведущих игроков технологического предпринимательства. В поисках новых проектов форум посетило около двухсот институциональных и частных инвесторов, рассказал один из организаторов замглавы АО «РВК» Игорь Гладких.

Достаточно сказать, что отбор проектов для участия в экспозиции сопровождался высокой конкуренцией. На одно место претендовало 6 кандидатов. Из 317 поданных заявок на экспертизу жюри смогла «пробиться» только 51 технологическая компания. И все-таки на выставке доминировали стартапы татарстанских университетов и IT-компаний: к примеру, КНИТУ-КАИ представлял обучающую программу для БПЛА.

— Традиционно на этой площадке организована выставка инновационных компаний, проводятся встречи и обсуждения по актуальным вопросам. Мы постараемся сделать ваше пребывание на форуме полезным и интересным, — приветствовал участников форума раис Татарстана Рустам Минниханов.



Впрочем, настроение венчурных инвесторов нельзя назвать приподнятым. Впервые за последние 6 лет российский рынок венчурных инвестиций откатился назад.

За последние 10 лет глобальный рынок вырос в 13 раз — до 650 млрд долларов. Однако в 2022 году многое изменилось, фондовый рынок замер, акции высокотехнологичных компаний просели более чем на 30%, сокрушались участники форума.



Геополитическая ситуация изменила картину: если в прежние годы регулярно появлялись перспективные стартапы, в венчурные фонды вкладывались самые разные инвесторы, то теперь сложности отразились и на них. При этом инвестиции сокращаются и в отдельных секторах экономики Европы и США.

По данным российской ассоциации венчурного инвестирования, в стране присутствовало 130 венчурных фондов в 2022 году, половина из них работала с иностранным капиталом. Теперь эти фонды ушли.

«В этом году останемся на том же уровне»

Главным инвестиционным трендом по итогам 2022 года стал биотех, куда было привлечено 119 млн долларов. На втором месте по объему инвестиций оказалась сфера транспорта и логистики — 44 млн долларов, а также электронная торговля — 41 млн долларов.

— Геополитика подтолкнула уход частного капитала и заморозила активность многих корпораций. Падение было таким серьезным, что достигло 6-летнего минимума. В этом году останемся на том же уровне, — прогнозирует Алексей Басов, управляющий партнер BSF.

Эксперт связывает с расколом на венчурном рынке, когда часть уходит в зарубежные страны, другие — закрепляются на российском рынке, занимая освободившиеся ниши. «Каждый должен сделать выбор — с кем он видит перспективу развития», — отметил он. По его словам, этот тренд будет определять венчурный рынок в этом году — те, кто останется, смогут заключить больше сделок, занимая пустующие ниши.

Затем развернулась дискуссия о том, почему не прижилась модель венчурного финансирования с госфондами.

— Это огромный риск по портфелю, а не по конкретному стартапу. Этот процесс не закончится, поэтому многие госфонды, которые были запущены, даже не начали инвестировать, боятся попасть под уголовную ответственность, — пояснил основатель аналитической платформы Арсений Даббах.

По его словам, государственно-частные фонды, которые были запущены, требовали длинных вложений, которые не позволяли им конкурировать с частным капиталом, поэтому они не попали в интересные сделки, не успевали и не могли инвестировать в зарубежные стартапы.

Когда рынок оттолкнется от дна? В конце года увидим позитив, следующий год станет еще более позитивным. Но многое зависит от того, насколько быстро закончится военная операция.

— Оптимистическая развязка имеет национально-политическую окраску, — резюмировал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

По его словам, многие сейчас стали возвращаться обратно: «Сейчас классное время инвестировать в стартапы, средний чек упал прилично — почти в 3 раза в инвестиционной среде. Это означает, что на 40% снизилась оценка стартапов, элемент перегретой стоимости, когда можно было назвать любую цену и сложно было инвестору торговаться. Сейчас оценки стоимости стартапов более трезвые, но и дефицит денег никуда не делся».

Среди рыночных ниш, которые будут лидировать по объему инвестиций, он выделил финтех и промышленные технологии.