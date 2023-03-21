«Чыктым аша күпер» — про навигацию в татарском языке

Фото: пресс-служба «Яндекса»

Казанцы оценили новую автомобильную навигацию на татарском языке, где проводником для водителей стала солистка электронного хип-хоп-дуэта «Аигел» Айгель Гайсина. Певица записала на языке Тукая более 200 фраз, в которых обыгрываются знакомые жителям Татарстана элементы культуры: игры, национальные блюда, фольклорные персонажи. Между тем воспользовавшийся навигатором автор известного казанского дзен-канала «Этот удивительный татарский» раскритиковал разработчиков за отдельные недоработки программы, но при этом отметил голос певицы — «качественно сделано». «Реальное время» приводит его рассказ с некоторыми сокращениями (орфография и стиль автора сохранены).



В татарском языке есть свой фразеологизм, идиома, про татарское предложение, построенное по правилам русского языка.



«Чыктым аша күпер» это буквально «перешел через мост», вот только такой порядок слов в татарском языке неестественнен! И более корректно «күпер аша чыктым» — «мост через вышел» буквально :)

А почему это я вспомнил про это? А потому, что сегодня мне надо было поехать на Тэцевскую из Московского района, а я не помню, где поворот на площадку техосмотра. И я решил заодно глянуть, что там у нас с голосами яндекс-навигатора, вроде была новость, что АИГЕЛ записала свой голос... И включил его.

На самом деле, это было нужно давно, и молодцы, что сделали. А еще нужнее и еще сильнее ждем, когда же, наконец-то, Яндекс карты на территории Татарстана будут показывать татарские топонимы наряду с русскими. Для заграницы они показывают забугорные названия топонимов рядом с русскими, а для языков народов России — не хотят, к сожалению. Хотя, если вдуматься, Яндекс-карты давно превратились из инструмента отображения реальности в инструмент ее формирования. Если татарин из одного района деревни другого района видел только на русскоязычной карте, то он и называть их будет русскими версиями названий, а не на родном языке. Поэтому отсутствие подписанных топонимов на Яндекс-картах на языках народов России, вообще говоря, можно уже квалифицировать как бездействие, направленное на исчезновение и сокращение зоны применения языков народов России. Ждем тут подвижек очень сильно!

Но что до голоса АИГЕЛ, то качественно сделано! К сожалению, надо сказать, что я в одном месте услышал пресловутый «чыктым аша күпер», но то, очевидно, вина не АИГЕЛ, а программистов-разработчиков, что-то накопипастивших из русской версии, то сформировало русский порядок слов в одной из фраз. Я не скажу, в чем она заключается, просто поставьте приложение и поездитей несколько километров, поймете в чем дело. До меня не сразу дошло, что не так, я недоумевал по началу )) В общем, домашнее задание.

Так вот, вдруг я задумался не над привнесенными ошибками, а над татарским языком самим.

Дело в том, что «поверни-те» водителю говорят как «борылы-гыз». А что такое глагол «борылу» (поворачивать, сворачивать) с точки зрения не сложившегося значения, а буквально с точки зрения татарского словообразования? А это страдательный залог от другого глагола, «бору». Может быть, например «почмакка борыл», «угол-в повернись», т.е. «сверни за угол». «Бору» означает «поворачивать, крутить (в том числе о голове), вертеть, заводить (о заводных механизмах), выкрутить (об ушах), отворачиваться (если о лице)", т.е. нечто, что крутится на оси и может на ней совершать вращательные движения. Но он же используется для «повернуть», т.е. «двигаться вперед, но изменить направление». Он же используется для «заставить повернуться», например «изменить направление автомобиля, лошади, телеги». Много у «бору» значений в плане изменений смысла («обернуть дело в свою сторону, обернуть в шутку, развернуть оглобли = отказаться от намерений»).

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

И вот когда речь идет о семантике «вращать что-то закрепленное на оси» и «развернуть что-то абстрактное, вроде дела, слов и тп», то как будто разделение «бору» и «борылу» четкое. «Бору» — это приводить в движение это вращающееся нечто. А «борылу» — быть вращаемым, т.е. passive voice, страдательный залог. При этом как будто-бы нет, по крайней мере в словарях и в употреблении этих же корней в других залогах. Ни совместного «борышу», «покрутимся», ни «заставим крутиться» («бордыру», «борыту», «борту»)? Даже как-то удивительно, потребность выразить их есть, например, что ты крутишь винт не сам, а гайковертом.

А вот когда речь идет о линейном движении, от которого происходит отклонение, то начинается путаница между «бору» и «борылу». Получается, и «идти и отклониться самому» — это и «бору» и «борылу». И «вести что-то и отклонить это» тоже и «бору» и «борылу» (хотя, по идее, в этом месте понудительный залог должен быть, но его как будто нет для этого глагола). Т.е. «машина поворачивалась (была повернута)» и «машина повернула» будет звучать неразличимо. А вот в «руль поворачивался (был повернут)» и «Марат повернул руль» различимо.

Короче, че. Не надо в это вникать, если логика нарушена. Просто имейте пропущенный через себя огромный массив фраз и ситуаций и неосознанное восприятие, что в случае каждой фразы имеется в виду. Именно так правильно учатся все языки :)

Про перемещение в пространстве еще одно мое любимое слово. Үрмәләү. Карабкаться, лезть вверх, ползти (в том числе о змеях, вьющихся растениях и бюрократах на пути к должности)

Если не читать этимологический словарь и не знать историю развития слов, можно подумать, что слово буквально означает «пауковать» и взято от слова «үрмәкүч». Но словарь утверждает, что паук — үрмәкүч изобретение «детского языка», от слова үрмә — плетение, которое отглагольное существительное от «үрү», плести. Как и үрмәләү, буквально «плетенить». Но, дескать, в тюркских языках с древности перепутаны корни «үр» (верх) и «үрү» (плести), а их производные (үрләү — взбираться, үрә — дыбом) переплетаются друг с другом очень жестко, и параллели из языка в язык тяжело проводить.

Короче, такая же запутанная история, как с «бору». Поэтому меньше задумывайтесь, больше практикуйте.

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