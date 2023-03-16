«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Обслуживание — на нуле, вождение — на нуле, организация маршрутов — на нуле»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 12

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Однако люди обращаются не только к Рустаму Минниханову, но и к властям городов и районов. Чаще всего люди жалуются на плохую уборку и ямы на улицах, но встречаются и другие проблемы. О чем просят татарстанцы раиса и других представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Возьмите на контроль, почему этот бизнес не курируют чиновники, а теневые кураторы набивают карманы»

Сегодня Рустаму Нургалиевичу пожаловались на отсутствие казанских халяль-продуктов:

— Раис Рустам Нургали улы! Закрытые ярмарки с изобилием и качественным ремесленным штучным товаром — это прекрасно для узкого круга, вдохновляет единицы. А где казанские марки качественного халяль-продукта? На Агрорынке на пр. Победы невозможно купить качественный халяль. Почему в халяль допускается обман покупателя? Есть в Казани качественные чебоксарские магазины под марками Чебоксарский трикотаж, любимые казанцами чувашские огурцы, чувашский картофель, чебоксарские конфеты «Птичье молоко» с белыми лебедями кондитерской фабрики «Акконд». А где казанский трикотаж и его магазины? Где кондитерская фабрика с прекрасными казанскими конфетами в СССР «Птичье молоко»? Где сорт казанских фокусных огурцов? Где сорт казанского картофеля халяль ? Где реальные татарские халяль бренды бялешляр? Невозможно купить халяль бялэшь? Народ привык продавать суррогатные некачественные продукты. Где татарстанские ярмарки выходного дня, все нагло занято лежалыми на улице продуктами, перекупщиками, спекулянтами, которые откровенно испорченными товарами торгуют и смеются, особенно слышно не знающих татарский и даже русский язык, но по каким-то причинам вытеснивших местных торговцев, выпустивших товар своими руками (от поля до прилавка созданного) в микрорайоне для него. Сделайте аренду бесплатной для деревенских продавцов. Возьмите на контроль, почему этот бизнес не курируют чиновники, а теневые кураторы набивают карманы.



«Проблема второй год не решается»

В Казани — более житейские проблемы. Например, жители просят убрать елку на улице Карбышева:

— Добрый день! 15 марта, ул. Карбышева. Эта бедная елка скоро уже утонет! Уберите ее, пожалуйста... Эта елка уже только портит настроение.

Фото: соцсети

В Дирекции парков и скверов сообщили, что елку уберут, как только растает лед — пока нет технической возможности.

Сразу несколько человек пожаловались на аварии, из-за которых постоянно отключают воду на улице Сафиуллина:

— SOS, помогите, сколько это будет продолжаться? Опять авария на водоводе возле д. 17 по ул. Сафиуллина, в месяц по 2 раза отключают воду без предупреждения. В Водоканал писали обращение о 100% износе труб. Примите меры, мэрия!

— Решите вопрос с авариями водопровода на Сафиуллина, 17!!! Сколько можно уже?!

— Очередная авария с отключением воды на Сафиуллина, 17. Без предупреждения, без подвоза воды. А завтра плановое отключение на 2 дня. У всех маленькие дети, проблема второй год не решается.

Также жители просят обратить внимание на незаконный сброс мусора:

— На границе Жилплощадки по ул. Гудованцева, 51, а это окраины Московского и Авиастроительного района г. Казани, кто-то возит большое количество мусора на КАМАЗах и сваливает его в овраг, который находится рядом с садовым товариществом. В день КАМАЗов проезжает штук 30. Мы жалуемся на них. Мало того, что они возят этот мусор, еще и врут, что им администрация разрешила возить. Это что еще такое... Примите меры, пожалуйста.

Фото: соцсети

«В результате такой отвратительной работы сейчас на улицах потоп, колея, каша»

Отдельный пласт жалоб, как обычно, касается дорог. Есть, например, лаконичные просьбы, на которые мэрия отвечает, что в работу может взять «только адресные сообщения»:

— Сделайте, пожалуйста, дороги везде.

Большое количество касается уборки дорог:



— Доброе утро! После того, как срезали сломанные ветки дерева, за что огромное спасибо, дорогу оставили вот в таком состоянии. Создали искусственную горку, а сейчас лед. Ходить сложно, а не только подниматься наверх по льду. Просила почистить дорогу до конца еще 10 марта, никак. Даже ничем не посыпали. Это дорога в 24-ю школу и садики 358 и 71. По ней постоянно ходят дети.

Фото: соцсети

— Здравствуйте. В Константиновке этой зимой была отвратительная работа подрядчика по уборке дорог. Можно сказать, что уборки и не было. С боем добивались хоть какой-то чистки дорог. Если техника и приезжала, то толком ничего и не чистила и ездила с поднятым ковшом. В результате такой отвратительной работы сейчас на улицах потоп, колея, каша. Машины застревают, бывают ДТП. Просим оштрафовать этого подрядчика за невыполнение своих обязанностей. Фото и видео его якобы «работ» есть у жителей.



— А почему в парке Урицкого все дороги во льду? Их чистят, НО, только снег почищен. Там ходить невозможно везде.

«Много раз обращалась в организацию по отлову животных, они приезжают, ничего сделать не могут»

На ситуацию с бродячими собаками пожаловалась жительница Казани:

— Эти собаки и на Восстания, и на Бакалейной. Они там живут, где стоянка — Восстания, 107 и 109. Моего ребенка чуть не загрызли там. Правительство ничего не делает. Ничего! Много раз обращалась в организацию по отлову животных, они приезжают, ничего сделать не могут, каждый год эти собаки плодятся Когда ситуация изменится? Также эти же собаки бегают около школы 55. Там есть местная одна единственная собака, которая никому ничего плохого не делает. А есть собаки приходящие. Они как раз на видео собрались в стайку, их трое. Отдельная собака которая сидит, а она хорошая, прошу ее не трогать. Другие агрессивные.

Есть еще одна подобная жалоба:

— По улице Сабан, 1а, стерилизованные собаки кидаются на прохожих стаями. Извините, если не в тему.

«Однозначно идти в суд за оскорбление, унижение в публичном общественном месте, да и за моральный ущерб потребовать»

Но больше всего жалоб в этот раз — на хамство кондукторов в общественном транспорте. Напомним, вчера в Казани какое-то время не принимали банковские карты для оплаты проезда. Вот некоторые из жалоб:

— Добрый вечер. Сегодня (накануне, — прим. ред.) у многих был сбой по оплате по картам. Моя дочь села в троллейбус №1 на ост. «М. Вахитова» в направлении ост. «Метро Козья Слобода» в районе 20.28—20.30, не смогла оплатить проезд с двух карт из-за сбоя. Кондуктор орала, как потерпевшая, на мою дочь, тыча в нос своим аппаратом, оскорбляла и требовала выйти из троллейбуса. Дочь пыталась объяснить, что деньги есть на карте, видимо, сбой. Но эта неугомонная особа продолжала орать не только на русском, но и на своем иностранном языке на весь салон. Уважаемая администрация города, может быть, прежде чем допускать кондукторов к работе с людьми, их проверять на адекватность и профпригодность? А потом удивляемся, что такое отношение к приезжим, ну извините, если они позволяют орать и оскорблять пассажиров, какую реакцию они ждут в ответ. Просьба донести до их руководства, что в жизни бывают разные ситуации и сбой в оплате произошел не по вине дочери, и никто не дает им право оскорблять пассажира!! Надеюсь таких неадекватных работников будут вовремя увольнять. Готова лично встретиться с руководством и оплатить проезд за дочку.



— Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, прав ли я был в данной ситуации, и если да, то куда можно написать жалобу по данному случаю? Дело в том, что сегодня в маршрутке произошел конфликт с кондуктором и водителем, по поводу того, что кондуктор хотела меня выгнать из автобуса, из-за того что я не мог оплатить наличкой, хотя я мог оплатить картой, но их кассовые аппараты, по словам кондуктора, целый день не принимают карты, и я, мол, должен был выйти из автобуса. Мне казалось, что я был прав, так как до этого таких подобных случаев не было, то есть всегда, если аппарат у кондуктора не работал, то это проблемы уже с их стороны, а не с моей, и всегда разрешали ехать до конца, без требования налички. В итоге я сказал кондуктору, что это не мои проблемы и что они не имеют права просить меня выйти из автобуса, если проблема с оплатой на их стороне, а не с моей, я-то готов оплатить, но у меня нет налички, только карта. Далее кондуктор решила подключить водителя и громко при всех начала говорить, что я не хочу оплачивать проезд, и что из-за меня автобус просто будет стоять, то есть это как будто был шантаж. Естественно, я не знал что делать и решил выйти из автобуса. Но данное действие со стороны кондуктора показалось мне неправильным и унизительным. В общем, если я действительно прав, то я хочу написать жалобу на этого кондуктора и на водителя, так как водитель тоже в этом участвовал, вдобавок к этому он начал на меня орать, когда я решил сфоткать номер автобуса.



Фото: МУП «Метроэлектротранс»

— Кондуктор не имеет права хамить, орать! И этим все сказано. Я считаю, нужно подавать в суд на таких кондукторов и водителей. Что за правила и кто их утвердил? Пишут, что появилась дополнительная услуга, предоставляя возможность оплачивать проезд так, как удобно пассажиру. А потом начинается: есть обязательная функция и необязательная (через банковскую карты). Как уже достали эти транспортники общественные. Обслуживание — на нуле, вождение — на нуле, организация маршрутов — на нуле, сам транспорт — 0! На работу принимают кого ни попадя. Говорить на всем понятном языке они не могут, а хамить, унижать, орать и все это публично — пожалуйста! Возмутительно! Прежде, чем выдвигать услугу — пусть проверяют ее работоспособность на их доморощенных валидаторах. Сейчас практически все картами расплачиваются, никто в кармане наличку не носит. Однозначно идти в суд за оскорбление, унижение в публичном общественном месте, да и за моральный ущерб потребовать. А Темлякову хватит уже доить население, лучше с кадрами работать.

— Они не должны быть такие. Но почему-то таких принимают на работу с людьми. К сожалению, у них нет книги жалоб. Наверное, она была бы вся заполнена жалобами за месяц. Ведь надо понимать, что далеко не у всех есть иммунитет к хамству и грубости. А если в транспорте банковские карты не считывает валидатор — пусть крупно на лобовом стекле и на входах предупреждают об этом, объявляют, в конце концов, что не принимают банковские карты с указанием причины. Не исключаю, что такие отказы могут быть личной инициативой кондуктора, как в свое время у меня отказались брать монеты, пришлось звонить их руководству тут же в автобусе. Сразу потом подошел кондуктор, без вопросов взял монеты, дал билет. Но видели бы вы его неприятный взгляд, каким он «одарил» меня при этом. Неприятно — это мягко сказано.