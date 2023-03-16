«Наша с вами задача — помогать растить таланты»: в Нижнекамске открылись «Татнефть-классы»

Профильная образовательная система позволит готовить инженерные кадры нового поколения

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Школа с прицелом на будущее

В Нижнекамске на базе инженерного лицея №38 и школы №28 запускают программу «Татнефть-классы» для профориентации школьников и углубленного изучения естественных наук, пишет газета «Нефтяные вести». Участие в проекте примут ребята из 8—11-х классов. Это станет очередным шагом в укреплении практико-ориентированной образовательной вертикали «Татнефти» и системы подготовки инженерных кадров нового поколения.

Презентация программы «Татнефть-классы» состоялась в инженерном лицее №38 «Вектор». Напомним, его строительство профинансировала компания «Татнефть». Программа обучения лицея нацелена на подготовку абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института (филиала КНИТУ) и Высшей школы нефти «АГНИ».

— Одной из целей строительства этой школы было формирование инженерных классов, обучение в которых будет направлено на подготовку рабочих и специалистов для группы «Татнефть» в Нижнекамске и Альметьевске,— подчеркнул руководитель БН НГП «Татнефти», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Я б в нефтяники пошел, пусть меня научат!

В чем же особенность профильных «Татнефть-классов»? В них будут углубленно преподаваться математика, физика, информатика, химия и английский язык. Все это нужно, чтобы впоследствии готовить специалистов в области нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности. Учеников ждут интересные мероприятия и экскурсии на ТАНЕКО, где они смогут узнать о передовых технологиях компании в области экологии, автоматизации и цифровизации. Старшеклассники смогут окунуться в профессиональную среду, благодаря которой, получив знания и определенную картину своего будущего, они продолжат учебу «с прицелом» на конкретную карьеру в перспективной отрасли.

Как отмечает руководство «Татнефти», поддержка подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Программа подготовки будущих сотрудников по системе «школа — вуз — компания» помогает мотивировать школьников на выбор рабочих и инженерных специальностей, востребованных в нефтяной отрасли.

— Наша с вами задача — помогать растить таланты, поддерживать во всем и заблаговременно показывать карьерный путь развития выпускников «Татнефть-классов, — обращаясь к коллегам, отметил начальник управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков.

Директор лицея №38 Татьяна Павлова отметила, что дети на примере родителей, работающих в «Татнефти», начинают осознавать, насколько важно выбрать востребованную профессию, гарантирующую социальное и материальное благополучие семьи. Татьяна Павлова уверена, что поступить и учиться в «Татнефть-классах» будет для детей престижно.

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«Татнефть» инвестирует в будущее

Для «Татнефти» поддержка образования всегда была одним из приоритетов корпоративной социальной политики. Компания оказывает помощь школам, участвует в финансировании строительства новых детских учреждений. Напомним, в Альметьевске и Нижнекамске на средства «Татнефти» открылись инженерные лицеи, скоро там же появятся полилингвальные образовательные комплексы с обучением на русском, татарском и английском языках. Также в Альметьевске компания планирует реконструировать старейшую школу №1 им. М.К. Тагирова. «Татнефть» уже провела ремонт в десятках школ юго-востока Татарстана. В Новошешминской СОШ на средства компании капитально отремонтировали санузлы, а в гимназии Новошешминска оснастили новым оборудованием учебные кабинеты. С 2019 года компания помогает кардинально обновлять материальную базу школ. В планах — охватить весь нефтяной регион.

Вместе с тем компания участвует в просветительских программах для детей. В школах республики волонтеры «Татнефти» проводят лекции на тему «Самый главный урок в мире», в программе которых предусмотрено обучение бережному отношению к природе, ответственному использованию водных ресурсов, важным принципам социальной коммуникации. Отдельное внимание уделяется знакомству школьников с целями устойчивого развития, для чего проводятся различные мероприятия. Так, на одной из встреч школьники участвовали в посадке саженцев триплоидной осины, выращенных при поддержке «Татнефти» в школьных биолабораториях путем микроклонирования.