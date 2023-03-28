«Нет никаких предпосылок повышать цены на топливо в розницу»

Фото: Максим Платонов

В России в 2022 году при годовой инфляции 11,94% бензин в среднем подорожал на 0,91%, следует из данных Росстата. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», полагают, что в 2023 году рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке продолжит оставаться в пределах уровня инфляции. О том, какие факторы будут влиять на стоимость горючего и чего ждать конечному потребителю, — в нашем материале.

Что было с ценами на топливо в 2022 году

Цены на топливо в России в минувшем году показали разнонаправленную динамику. По данным независимой консалтинговой компании «ОМТ-Консалт», за последние 12 месяцев цена на АИ-92 и АИ-95 снизилась на 65 и 60 копеек до 47,6 руб. и 51,2 руб. соответственно. В то же время произошло удорожание дизельного топлива. За год цена данного вида топлива повысилась до 58,9 рубля за литр.

Динамика цен в РФ за 2022 г.

Месяц АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр Летний дизель, руб за литр Зимний дизель, руб за литр Межсезонный дизель, руб за литр янв.22 21,6 51,54 59,83 56,9 64,3 57,8 фев.22 47,6 51,63 60,01 56,8 60,6 56,6 мар.22 47,49 51,52 60,15 54,1 52,2 51,6 апр.22 47,35 51,41 60,21 56,2 - - май 22 47,24 51,31 60,14 55,4 - - июн.22 47,17 51,22 60,12 55,7 - - июл.22 47,13 51,2 60,12 57,7 - - авг.22 47,24 51,32 60,59 57,5 - - сен.22 47,25 51,36 60,99 55,9 - - окт.22 47,2 51,3 61,33 53,3 68,8 53 ноя.22 47,23 51,35 61,5 48,6 68,1 50,3 дек.22 47,21 51,35 61,58 47,8 68,7 49

По оценкам экспертов, несмотря на западные санкции, в целом 2022 год для нефтяных компаний и АЗС оказался удачным.

— Как мы видим, цена на бензин не только не выросла, но и снизилась. Многие участники рынка уже и не припомнят, когда такое происходило последний раз. Это позволило многим независимым сетям АЗС отыграть часть потерянных в прошлом позиций и инвестировать часть доходов в строительство и реконструкцию заправочных станций, — говорит заместитель генерального директора «ОМТ-Консалт» по направлению «Исследования» Радик Саитов.

По его словам, такая ситуация на рынке может сохраниться и в 2023 году: «На сегодняшний день запасы объемов моторного топлива в стране достаточны, чтобы сдерживать розничные цены и даже позволить участникам рынка предоставлять скидки и дисконты физическим лицам на АЗС».



Данные Росстата

Как ранее заявлял глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, в стране сформированы существенные запасы и по дизелю, и по бензину. По дизелю — примерно 3 млн т, по бензину — 1,6 миллиона.

В Татарстане самая низкая цена бензина в ПФО

При этом татарстанские расценки в 2022 году на самые популярные виды топлива оставались низкими по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. По данным статистики Татарстанстата, в начале января в республике бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем стоил 45,98 руб./л и 49,51 руб./л соответственно. Стоимость дизеля статисты зафиксировали на уровне 51,19 рублей за литр. В ПФО средние цены на АИ-92 были в пределах 46,82 руб./л., АИ-95 — 50,35 руб./л., ДТ — 52,51 руб./л.

Динамика цен в ПФО за 2022 г.

Регион янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноб.22 дек.22 АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр Республика Башкортостан 46,75 49,93 58,07 46,65 49,93 58,07 46,64 49,93 58,32 46,62 49,91 58,32 46,62 49,91 58,32 46,62 49,91 58,32 46,62 49,91 58,32 46,72 50,04 58,64 46,72 50,04 58,64 46,72 50,04 59 46,78 50,1 59,08 46,78 50,1 59,08 Республика Марий Эл 46,69 50,43 58,14 46,57 50,51 58,19 45,97 49,48 58,64 45,57 49,13 58,64 45,35 48,79 58,64 45,21 48,53 58,76 45,09 48,44 58,86 46,04 49,4 59,98 45,92 49,34 60,21 45,99 49,34 60,47 45,68 49,14 60,54 45,49 49,02 60,62 Республика Мордовия 47,06 50,97 57,38 46,8 50,88 57,38 46,74 50,75 57,67 46,41 50,68 57,67 46,41 50,68 57,67 46,4 50,67 57,67 46,4 50,67 57,67 46,51 50,78 58,38 46,51 50,78 58,55 46,51 50,78 58,72 46,55 50,82 58,99 46,57 50,84 58,99 Республика Татарстан 46,02 49,6 58,5 46,22 49,9 58,62 46,21 49,91 59,11 45,9 49,33 59,19 45,9 49,32 59,24 45,89 49,31 59,29 45,89 49,31 59,29 45,92 49,34 60,85 45,95 49,41 61,11 45,94 49,39 60,76 45,95 49,4 60,77 45,96 49,46 60,77 Удмуртская Республика 47,39 50,83 58,4 47,25 50,87 58,7 47,19 50,85 58,7 47,15 50,8 58,7 47,14 50,77 58,7 46,81 50,7 58,7 46,81 50,7 58,7 46,99 50,88 59,4 46,99 50,88 59,4 46,99 50,88 59,9 47,1 51 59,9 47,1 51,1 59,9 Чувашская Республика 46,74 50,37 58,07 46,72 50,53 58,24 46,61 50,34 58,82 46,39 50,19 58,82 46,34 50 58,66 46,34 50 58,66 46,34 50,12 58,66 46,46 50,4 59,76 46,48 50,4 60,83 46,48 50,4 60,51 46,54 50,48 60,61 46,55 50,53 60,61 Пермский край 48,24 51,72 59,3 47,98 51,64 59,3 47,82 51,54 60,21 47,71 51,43 60,21 47,1 50,83 60,21 46,86 50,69 60,21 46,8 50,65 60,21 47,12 50,99 61,35 47,04 50,91 61,35 46,75 50,79 61,35 46,93 50,91 61,65 46,93 50,97 61,65 Кировская область 47,94 51,51 59,37 47,82 51,54 59,37 46,76 50,25 59,97 46,73 50,22 59,97 46,68 50,19 59,97 46,19 49,87 59,97 46,15 49,72 59,97 46,31 50,47 60,9 46,51 50,71 61,23 46,51 50,71 61,23 46,09 50,32 61,43 46,09 50,32 61,43 Нижегородская область 47,66 51,42 58,19 47,4 51,46 58,2 47,34 51,42 58,66 47,32 51,4 58,93 47,32 51,4 58,93 47,28 51,37 58,93 47,27 51,35 59,03 47,42 51,5 59,64 47,42 51,5 59,98 47,41 51,48 60,34 47,54 51,6 60,21 47,53 51,6 60,21 Оренбургская область 47,11 50,52 57,77 47,04 50,52 57,77 46,99 50,52 57,77 46,25 49,83 58,5 45,96 49,83 58,5 45,96 49,64 58,5 45,96 49,64 58,5 46,02 49,73 58,5 46,5 50,1 58,89 46,68 50,27 59,16 46,72 50,32 59,16 46,72 50,32 59,16 Пензенская область 47,18 50,47 58,8 47,02 50,48 58,8 46,97 50,45 59,25 46,96 50,41 59,25 46,94 50,35 59,25 46,94 50,33 59,25 46,94 50,37 59,25 47,03 50,48 59,94 47,03 50,48 59,94 47,03 50,48 60,31 47,1 50,52 60,59 47,1 50,55 60,59 Самарская область 46,01 50,16 59,41 45,98 50,16 59,41 45,92 50,13 59,66 45,88 50,3 60,37 45,85 50,15 60,37 45,79 50,05 60,78 45,78 50,04 60,78 45,74 50,03 59,83 45,68 49,98 60,07 45,68 49,97 60,31 45,68 49,96 60,32 45,66 49,93 60,44 Саратовская область 47,39 50,99 57,15 47,31 50,99 57,15 47,23 50,99 57,44 47,17 50,99 57,44 47,17 50,99 57,44 47,14 50,97 57,44 47,14 50,97 57,44 47,16 50,98 57,44 47,16 50,98 57,44 47,16 51,08 58,39 47,24 51,15 59,64 47,24 51,15 59,64 Ульяновская область 46,39 49,92 60,2 46,44 49,97 60,26 46,35 49,92 60,24 46,23 49,81 60,17 45,95 49,76 60,17 46,01 49,65 60,17 45,98 49,62 60,17 46,09 49,64 60,54 46,12 49,64 61,06 46,07 49,64 61,35 46,18 49,64 61,35 46,18 49,64 61,75

О том, что цены реализации в 2022 году были стабильными и значительно не изменятся в текущем, говорят и сами участники рынка. К примеру, крупнейшая в Татарстане сеть АЗС — ООО «ТАИФ-НК АЗС» придерживается политики обеспечения максимально выгодных ценовых условий для своих клиентов.

— Принимая участие в акциях, которые мы регулярно проводим на АЗС, клиенты могли воспользоваться максимально выгодными условиями при заправке автомобиля, позволяющие существенно экономить на топливе, — сообщил нашему изданию коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.



Данные Росстата

В то же время представитель «ТАИФ-НК АЗС» также предполагает, что цены на топливо в Татарстане в текущем году останутся ниже, чем в других регионах ПФО:

— Этому способствуют все факторы: и наличие собственной нефти в республике, и огромные мощности по ее переработке, развитая логистика и сравнительно небольшие расстояния даже до самых отдаленных АЗС, — говорит Наиль Шайдуллин.



Динамика цен в РТ за 2022 г.

Месяц АИ-92, руб за литр АИ-95, руб за литр АИ-98, руб за литр Летний дизель, руб за литр Зимний дизель, руб за литр Межсезонный дизель, руб за литр янв.22 46,02 49,6 58,5 48,28 52,3 50,12 фев.22 46,22 49,9 58,62 49,11 48,87 48,84 мар.22 46,21 49,91 59,11 45,75 44,86 - апр.22 45,9 49,33 59,19 47,17 - - май.22 45,9 49,32 59,24 46,57 - - июн.22 45,89 49,31 59,29 46,69 - - июл.22 45,89 49,31 59,29 48,63 50,64 - авг.22 45,92 49,34 60,85 49,38 - - сен.22 45,95 49,41 61,11 48,96 59,73 49,97 окт.22 45,94 49,39 60,76 47,15 55,53 45,46 ноя.22 45,95 49,4 60,77 42,11 55,38 43,24 дек.22 45,96 49,46 60,77 41,39 56,78 41,94

«Рост стоимости горючего продолжит оставаться в рамках инфляции»

Рост цен, как и в предыдущие периоды, обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Среди внутренних — государственное регулирование стоимости топлива путем демпфирующего механизма, который заработал в стране еще в 2019 году. В сфере налогообложения нефтепереработки этот механизм позволяет препятствовать скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз, и удерживать их на стабильном уровне.

— Благодаря демпферу в 2022 году ситуация на топливном рынке в целом оставалась стабильной. Уже на протяжении двух-трех лет стоимость нефтепродуктов повышается не более, чем на уровень инфляции. Даже если дизель и подорожал на АЗС, то в пределах инфляции. И заправочные станции этот порог не превысили, — подчеркивает президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.



Рост цен, как и в предыдущие периоды, обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Фото: Максим Платонов

Однако в беседе с «Реальным временем» эксперт также не исключил рост цен на бензин в текущем году. Он предположил, что рост не будет сверхбыстрым: «Если повышение будет, то это будет происходить постепенно в течение года. В настоящее время никаких предпосылок, чтобы повышать цены на топливо в розницу, нет».

Когда и как это может измениться, аналитики прогнозировать не берутся.

— Поскольку сейчас правительство испытывает финансовые проблемы и бюджет будет сводиться с дефицитом, то можно ожидать, что цифры на АЗС подрастут. Но на сколько процентов — я предсказать не могу. 70% стоимости топлива составляют налоги, — говорит аналитик нефтегазового центра, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Более того, с января в России был увеличен акциз на моторное топливо на 4% и повышен налог на добычу полезных ископаемых в нефтяной отрасли. Но, тем не менее, к значительному росту розничных цен это не приведет, считают эксперты:

— Любое увеличение налоговой нагрузки в большинстве случаев сказывается на конечной стоимости продукции. Это может сказаться на рынке топливной розницы, но не обязательно, так как налог косвенный. Важным фактором ценообразования на АЗС является конкурентное окружение, на котором большинство участников рынка исходит из стоимости закупки топлива и объемов достаточной реализации, чтобы поддерживать операционную деятельность АЗС и ее прибыль, — поясняет собеседник «Реального времени» Радик Саитов.



Когда и как могут измениться цены, аналитики прогнозировать не берутся. Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Фото: Анна Сейтумерова

По мнению татарстанских участников рынка, увеличение акциза может привести к росту отпускных цен заводов-изготовителей.

— Оптовый рынок значительно более волатильный по сравнению с розничным. Большое влияние на него будут оказывать внешние факторы, — говорит Наиль Шайдуллин.

Так, с 5 декабря 2022 года Евросоюз запретил импорт нефти из России по морю и ввел потолок цен на сырье из РФ в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля аналогичные санкции начали действовать и на российские нефтепродукты.

Впрочем, никакой катастрофы с ценами, по мнению экспертов, из-за этого не произойдет: «Рост стоимости горючего продолжит оставаться в рамках инфляции», — заключил Радик Саитов.

