«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «До каких пор эти издевательства будут продолжаться?»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 9

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Однако люди обращаются не только к Рустаму Минниханову, но и к властям городов и районов. О чем просят татарстанцы раиса и других представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Почему такое отношение к людям?»

Весомая часть просьб к Рустаму Минниханову связана с переводом времени в Татарстане на час вперед:

— Здравствуйте! Продлите световой день в Татарстане! Переведите время на час вперед! Рассмотрите вопрос, пожалуйста!

— Доброе утро. Еще март, а уже рассвет рано, и вечером темнеет рано. Переведите время, пожалуйста, на час вперед.

— Точно! Утром в 05.15 уже светло! Вечером темнеет рано! За перевод времени на час!

— Скоро и [в] 2 часа ночи будет светло, а в половине 9 уже темно, я за то, чтобы перевели часы.

Часть жалоб касается потопов, несмотря на то, что весна еще толком не наступила:



— Казань, Гагарина, д. 67 и 69, двор начинает тонуть от тающего снега, с капремонтом двора нас снова прокатили и в этом году, почему такое отношение к людям?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— [Улица] Тэцевская ужас, потопы, невозможно проехать, срочно нужно откачать, озеро новое там от снега.

Сразу на несколько проблем — застройка высотками, нехватка автобуса — обратила внимание жительница Высокой Горы:

— Добрый день, милый Рустам! Село Высокая Гора нуждается в проверке, у нас в овраг (около улицы Светлой) завозят всякий хлам. Это портит всю природу! Говорят, планируют строить там дома. Но у нас и так летом стабильные проблемы с водоснабжением, куда нам эти высотные дома? Мы переехали для того, чтобы наслаждаться жизнью в селе, а не рядом с девятиэтажными домами. Скоро и с газом и светом будет проблема. Также нам очень нужен еще один маршрутный автобус. От ЖК «Белая аллея» и до Московского рынка (Казань) нужен дополнительный маршрут. Высокая Гора очень быстро растет. И стало очень много высотных домов. Пусть ваши подчиненные все решат! Нам нужны удобства.

«Категорически против лесопереработки. Хотя кто нас об этом спросит?»



Есть проблемы и в других районах Татарстана. Так, в Набережных Челнах, где в минувшие выходные прошли сельскохозяйственные ярмарки, местная жительница пожаловалась властям на высокие цены:

— Мясо очень дорогое. Это что за ярмарка, если продают по обычной цене. Раньше как было — в Закамье мы ездили, потому что это оптовая база, дешевле было бы. [А сейчас] в городе такие же цены. Наши чиновники торговлю почему не контролируют? Бедные пенсионеры по утрам едут в такую даль, чтобы подешевле, чем в городе купить. Цены те же.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

В Зеленодольском районе жители негативно отнеслись к идее властей создать промышленный парк с упором на лесопереработку:



— Скоро лесов даже не останется, будет только одно название «Зеленодольск», зачем же так мощно вырубать?!



— Единственный плюс Зеленодольска — это близость лесного массива к городу, и возможность в любое время года подышать свежим воздухом, но этой возможности нас, видимо, скоро лишат.



— Лес нужно беречь, а не перерабатывать. Это наше богатство и «экологическое здоровье». Категорически против лесопереработки. Хотя кто нас об этом спросит?

Жители Альметьевска попросили главу района Тимура Нагуманова обратить внимание на заледеневшие дороги:

— Тимур Дмитриевич, а может, сегодня вы покатушки не по мероприятиям города будете делать, а прокатитесь по улицам, дворам, ну или просто попытаетесь пройтись за драмтеатром? Когда уже дорожные службы города и ЖЭУ будут работать нормально? Будем ждать, когда все само собой растает и устроим флешмоб с фоточками из травмпункта?

Фото: соцсети

В Казани львиная часть жалоб властям города тоже касается дорог. Например, люди просят решить проблему с дорогой в поселок Вознесенское:



— Когда администрация Советского района будет уважать своих налогоплательщиков? В п. Вознесенское одна единственная дорога на въезд. Но ее уже не осталось!! Автомобилисты не знают, что им делать — искать пути объезда образовавшейся пропасти или пропускать пешеходов. До каких пор эти издевательства будут продолжаться? Неужели нельзя принять временные меры, чем потом платить через суды за повреждения имущества, то бишь автомобиля. И не надо писать отписки, что ждете апреля. У нас нет вертолетов, чтоб летать по воздуху.



Однако мэрия в ответ заявила, что для устранения дефектов асфальтобетонного покрытия нужен ямочный ремонт — а для этого необходимы соответствующие погодные условия (температурный режим, отсутствие осадков и т.д.). То есть вопрос будет рассмотрен при наступлении благоприятных погодных условий в ближайший сезон дорожных работ.

Фото: соцсети

Казанцы отреагировали и на модернизацию бескондукторной системы оплаты проезда в троллейбусах №2 — в основном негативно:



— Человек 10—15 будут заходить, и каждый будет вытаскивать, прикладывать [карту], это сколько займет времени. Лучше наведите порядок в руководстве, поднимите зарплату водителям и кондукторам, почему туда не идут местные работать? Из быстрого транспорта он теперь превратится в черепаху. Вы бы лучше сократили количество чиновников в управлении этой организации, их больше, чем троллейбусов в Казани. Наведите порядок с вождением троллейбусов. Почему троллейбусы останавливаются на второй линии — это очень опасно для пассажиров. Нужно водителей штрафовать и руководство тоже за то, что троллейбусы останавливаются на второй линии.

— Почему так долго, сколько уже можно тестировать на 2 маршруте? Вы в бункере сидите, что ли? В Москве и Питере полностью готовое обкатанное несколько лет решение (не говорю уже про другие страны). Зачем велосипед изобретать — берите и внедряйте, все кейсы проработаны, пообщайтесь с ними. Кондукторы — это каменный век, только толкаются и приходится ждать. И такая система должна быть не только на троллейбусах, а на всех видах транспорта, с единой базой по транспортным картам. Можно будет пересадки внедрять — второй билет в течение часа за меньшую стоимость. По поводу перехода на новый процесс — тоже у Мосгортранса уточните, как они делали. Использовать только на одном маршруте — такое себе, ездил я на втором [троллейбусе], многие не понимают, где кондуктор. Скорее надо разом везде внедрять с массовым оповещением всех пассажиров — как вариант кондукторы перестают принимать платежи, только помогают использовать новый процесс. Билет за наличный у водителя — полная дичь (тоже уточните, как Мосгортранс это решает). У нас в двойке водила все это время на остановке стоит, так далеко не уедешь — пора полностью от налички отказываться. У кого банковской карты нет, пусть транспортную используют, так еще долго тянуть будете.



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