День в истории: в Москву вернули правительство, индусы пошли в Соляной поход

Чем примечательна дата 12 марта?

Сегодня, 12 марта, Всемирный день против киберцензуры, в России — День работника уголовно-исполнительной системы. 12 марта Петр I издал указ об открытии цифирных школ для обучения «малых ребяток из разных чинов», в балете впервые использовали «пачку», Москве возвратили статус российской столицы, в Индии начался соляной поход, в Казани вышла газета «Эш» — будущая «Ватаным Татарстан». Родились архитектор Василий Баженов, ученый Владимир Вернадский, писатель Галимджан Ибрагимов, создатель новой Турции Кемаль Ататюрк, певица Ирина Понаровская. Умерли химик Карл Клаус, сподвижник Петра I Франц Лефорт, актер и режиссер Олег Табаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Горькому нужен музей

12 марта 1864 года в Дерпте (Тарту) умер химик Карл Клаус. Это был его родной город, но с 1826 года Клаус жил в Казани, где сначала работал аптекарем, а потом стал лаборантом кабинета химии университета. Позже был утвержден адъюнктом фармации и заведующим химической лабораторией, учил Зинина и Бутлерова, открыл 57-й химический элемент — рутений.

Фото: ksu.ru

12 марта 1887 года в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне — Аургазинский район Башкортостана) родился Галимджан Ибрагимов. В 1906—1908 годах он обучался в медресе «Галия» в Уфе. Первый рассказ Ибрагимова появился в 1907 году в газете «Эль-Ислах». В 1909-м он переехал в Казань и посвятил себя литературному делу, а в 1912-м написал первое крупное произведение «Яшь йорәкләр»(«Молодые сердца»), принесшее ему популярность. После Февральской революции в России в 1917 году Галимджан Ибрагимов и Сайфи Файзи издали в Стерлитамаке газету «Ирек» («Свобода»). Был одним из лидеров и создателей Партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров. Последние годы жизни провел в Ялте, где его арестовали и привезли в Казань. Галимджан Ибрагимов умер 21 января 1938 года в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно. Кроме литературы, известен как автор таких научных работ, как «Татарская грамматика», «Теория литературы», «Методика преподавания родного языка».

12 марта 1918 года в Казани вышел первый номер газеты «Эш» («Труд») — первого советского общественно-политического издания, которое выходило на татарском языке. После название менялось: «Татарстан хәбәрләре» (1920—1922), «Татарстан» (1922—1924), «Кызыл Татарстан» (1924—1951), «Совет Татарстаны» (1951—1960), «Социалистик Татарстан» (1960—1992). Сейчас это газета «Ватаным Татарстан». В издании работали такие видные татарские литераторы, как Галиасгар Камал, Фатих Амирхан, Шамиль Усманов, Карим Тинчурин, Галимджан Нигмати и другие.

Фото: Олег Тихонов

12 марта 1940 года в Казани открылся литературно-мемориальный музей Максима Горького, который сейчас называют музеем Горького и Шаляпина. Он и сейчас размещается в бывшем доме мещанина Беляева второй половины XIX века, где в 1886—1887 годах подручным в пекарне Андрея Деренкова работал Алексей Пешков (Максим Горький). Правда, сейчас музей прирос новостройками. Предметы, связанные с именем Шаляпина, сотрудники музея начали собирать еще в конце 1940-х годов при содействии дочери певца Ирины. В 1968 году там появилась отдельная комната с экспозицией, посвященной Шаляпину. Часть экспозиции музея посвящена отношениям Максима Горького с татарскими писателями: он издавал Габдуллу Тукая и переписывался с Гаязом Исхаки.

12 марта 1980 года в Казани родился википедист Дмитрий Мартынов. Его дед — писатель Анатолий Ламберов. Выпускник истфака КГУ, защитил диссертации о конфуцианском учении в политической теории и практике КНР конца XX века и проекте «Великого единения» Кан Ю-вэя и западных социальных утопий в общественно-политической мысли Китая на рубеже XIX—XX веков. Профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений КФУ. Лауреат Вики-премий за 2012 и 2014—2022 годы.

Фото: Ринат Назметдинов

Как рассказало 12 марта 2021 года «Реальное время», замглавы МЧС РТ Олег Степущенко следователям после решения суда о его домашнем аресте заявил: «Я же теперь никогда не отмоюсь!» Он упрекнул представителей СК в том, что до задержания его никто даже не опросил. Претензии в злоупотреблении и растрате ВИП-спасатель на заседании не признал, подтвердил наличие дочки за границей и заявил о заинтересованности в результатах объективного расследования. Следователь в свою очередь заявил о личных связях семьи Степущенко с фирмами — получателями контрактов.

Москва — столица

12 марта 1714 года Петр I издал указ об открытии цифирных школ для обучения «малых ребяток из разных чинов». Цифирной школой назывался открытый в 1701 году один из подготовительных классов школы математических и навигацких наук в Москве, в котором учили счету и началам арифметики. Их создавали для дальнейшей подготовки кадров для гражданской службы. Сначала школу посещали дети приказных (неродовитых людей, исполняющих приказную службу) в возрасте от 10 до 15 лет. С 1719 года в нее должны были ходить «всякого чина дети, кроме однодворцев». Отпрыскам из числа духовенства обучение было обязательным, а нежелающим грозила военная служба или податное состояние. Без цифирной школы нельзя было получить разрешение на вступление в брак. С 1721 года стали открываться также епархиальные школы, через пять лет из было 46. К концу царствования Петра I почти каждый губернский город имел по две школы: одну светскую и одну духовную.

12 марта 1918 года Москве вернули статус столицы. Перенесли ее из Петрограда, который тогда вызывал опасения у новой власти из-за большого количества дезертиров, бывших офицеров, беженцев, в частности, балтийских матросов, занимавшихся неприкрытым бандитизмом и мародерством. Уже 16 марта перенос был узаконен IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов, созванным для ратификации Брестского мира: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Социалистической Федеративной Советской Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

Фото: Mrlopez2681/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Начался «Соляной поход»



12 марта 1832 года на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже любители балета впервые увидели юбку-пачку. Новый наряд изготовил французский художник и модельер Эжен Лами. В «Сильфиде» заглавную партию романтичной «дочери воздуха» станцевала итальянка Мария Тальони. В конце XIX века длина пачки уменьшается, открывая колени и ноги до середины бедра. А в XX веке сначала занижается талия, потом пачка начинается топорщиться в стороны и в итоге превращается в плоскую «тарелку».

12 марта 1930 года Махатма Ганди и 70 его сторонников вышли из города Ахмадабад в Гуджарате (Западная Индия). Так начался «Соляной поход», марш в рамках кампании гражданского неповиновения (сатьяграхи) против колониальной соляной монополии. Участники прошли 400 километров, останавливались в каждой деревне и устраивая митинги. 6 апреля на берегу Аравийского моря в селении Данди состоялась символическая процедура выпаривания соли. После этого в крупных городах начались многотысячные демонстрации за независимую Индию. Вскоре Ганди и его сторонники были арестованы, но 25 января 1931 года уже были освобождены, начались переговоры. Британское правительство согласилось пойти на некоторые уступки: освободить всех политических заключенных, кроме виновных в применении насилия; снять запрет на мирное пикетирование и разрешить бесплатный сбор и производство соли вблизи морского побережья.