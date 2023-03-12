«Не выпускайте новые песни, таких, как раньше, уже не будет»

Вагаповский фонд и премия «Тантана» представили обзор культурной ситуации в регионе

На этой неделе о своих планах на весну сообщили Фонд Рашида Вагапова и организаторы театральной премии «Тантана». Их реплики показывают, что до сих пор в татарстанской культурной сфере отсутствуют необходимые связи между институтами, в результате многие важные проекты остаются невостребованными.

«30 лет назад все происходило так естественно»

Как рассказал директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Вагапова Рифат Фаттахов, 18 марта пройдет гала-концерт конкурса «Яңа татар җыры». О том, как проходил отбор, мы уже писали. На конкурс поступило 200 композиций.

— Мы повысили внимание к качеству, — сказал Фаттахов. — Если в прошлом году представили на гала-концерте 28 песен, то в этом году будет только 14.

Также он указал, что много песен было написано на патриотические темы, поэтому возникла номинация «Ил дәшкән чагында» — в нее отобрано два сочинения.

Участник гала-концерта Айдар Галимов поинтересовался, что получат победители. Фаттахов ответил, что за первое место — 200 000, за второе — 150 000, за третье — 100 000 рублей. Вопросов не имею, со смехом парировал певец.

Также отметим, что среди планов фонда — превратить концерт «Халык җәүһәрләре», на котором поют самодеятельные популярные певцы, в конкурс, а также перевести стартовавший в 2022 году фестиваль «Восточный базар» в международный фестиваль национальных культур, то есть — не ограничиваться тюркскими народами. Также планируется отдельный концерт группы «Ялла». С Узбекистаном у Фаттахова явно дела идут неплохо: также он сообщил, что в Ташкенте ему предложили проект с местным симфоническим оркестром.

Как рассказал директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Вагапова Рифат Фаттахов, 18 марта пройдет гала-концерт конкурса «Яңа татар җыры»

— Вопрос репертуара всегда возникает, что 30 лет назад, что сейчас, — широко взглянул на миссию «Яңа татар җыры» Айдар Галимов. — 30 лет назад все происходило так естественно, не нужны были конкурсы. Песни сами по себе были красивыми, содержательными, глубокими, популярными. А сейчас мы эти песни обновляем. Нам даже говорят — не выпускайте новые песни, таких, как раньше, уже не будет.

«Проблема многих песен — текст»

Впрочем, тут же Галимов признался: на прошлом конкурсе он спел новую песню, а потом тот же автор принес еще десять — ни одна не подошла.

— Проблема многих песен — текст, — продолжил Фаттахов. — Есть очень хорошие мелодии, положенные на плохие тексты. Если бы песни на радио прослушивал наш поэт Разиль Валеев, то не прошло бы 90%.

Фонд получает права на композиции, участвующие в конкурсе. Как отметил Фаттахов, при этом авторам выдают неисключительную лицензию — «они с ними могут делать что угодно, только продать не могут».

Права есть, но Фаттахов признал, что сил в пропаганду этого творчества вкладывается недостаточно:

— Мы заложили этот вопрос в смету на следующий год. Песня должна звучать, чтобы стать известной. Мы пока в этом не дорабатываем.

А что это значит? Что песни, которые прослушал условный худсовет (о возвращении которых регулярно пишут татарские СМИ: мол, если бы композиции слушали маститые деятели, не было бы столько мусора в эфире), совершенно не обязательно потом дойдут до слушателя. Как это можно решить? Сотрудничество с телевидением, радио, работа с социальными сетями. С другой стороны, худсоветы хороши, когда в республике есть одна радиоточка как источник информации. В условиях свободного рынка эти вопросы решать сложнее.

Дамир Натфуллин отметил, что в «Тантане» участвуют и негосударственные, даже любительские театры

«Тантана» переезжает в Альметьевск, Качаловский в ней не участвует

Также на этой неделе стали известны новости театральной премии «Тантана», которая 27 марта пройдет в Альметьевске. В прошлом году ее организовывали в татарском театре Набережных Челнов, теперь дошел черед до самого передового государственного театра, на каждый спектакль приглашающего новую постановочную команду, а в плане выбора материала работающего и с классикой, и с документалистикой, и с переводным материалом.

Еще одно изменение — у экспертной комиссии нет председателя. Обычно эту должность занимает министр культуры. В этом году будет два сопредседателя — замминистра Дамир Натфуллин и заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой. Также он известен как арт-директор фестивалей молодой режиссуры «Артмиграция» и «Артмиграция — детям».

Дамир Натфуллин отметил, что в «Тантане» участвуют и негосударственные, даже любительские театры, к примеру, челнинский Liberta, который начал работу в 2018 году. При этом Зеленодольский музыкальный театр и театр имени Качалова отказались участвовать в премии. Такое происходит не впервые — скажем, Качаловский точно не подавался в 2015-м (объяснив нехваткой времени) и в 2017-м. А в 2021-м у них была одна номинация, в 2022-м — ни одной.

Победителей, кстати, будет 17. Из них 12 получат по 100 000 рублей. Также вручат премии Дамира Сиразиева, Назиба Жиганова, журнала «Сәхнә» и СТД РТ. А эксперты должны отсмотреть 69 спектаклей, что они и делают второй месяц. За 2—3 дня до церемонии пройдет заседание жюри. Среди экспертов — заведующая кабинетами драматических и национальных театров СТД РФ Марина Корчак и руководитель творческо-информационного отдела Александринки Елена Герусова. Как пояснил главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, связано это с тем, что Александринский стал инициатором появления Ассоциации национальных театров.

Бикчантаев указал, что зачастую театры не попадают в программу фестиваля «Навруз», который в этом году пройдет 5—11 июня, поскольку показывают свои спектакли, но на русском языке

— Положение нашей республики — на зависть другим регионам, — сказал Бикчантаев. — Мы знаем, как живут в театры в Хакасии, на Алтае, в Тыве. Театр должен быть институтом — по сохранению языка, культуры.

Бикчантаев указал, что зачастую театры не попадают в программу фестиваля «Навруз», который в этом году пройдет 5—11 июня, поскольку показывают свои спектакли, но на русском языке, что не предусмотрено положением. Кстати, в «Наурузе» в этом году выступят труппы из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России, а спецгостями станут столичные театры «Школа драматического искусства» и Et cetera.

— Это беда, которая еще аукнется, — резюмировал Бикчантаев. При этом он отметил, что его радует наличие среди номинантов оперы «Кави-Сарвар», концертная версия которой была показана на фестивале «Мирас».

Как ответил Натфуллин, судьба оперы, которую продолжают обсуждать и деятели искусства, и журналисты, проговаривается. Возможно участие в фестивале «Конкордия». Еще одна идея — показать ее в Москве в рамках Дней татарской культуры.