«Общага на Сахалине и столовка на Камчатке»: казанских инвесторов развели на проектах для газовиков?

В МВД Татарстана ущерб от «дальневосточных» афер оценили почти в 27 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани под домашний арест отправили гендиректора компаний общепита в Татарстане и Марий Эл Евгения Давыдова. По версии полицейских, в 2020—2022 годах он обманом завладел суммой в 26,9 млн рублей, попросив двух знакомых бизнесменов поддержать инвестициями его бизнес и масштабные строительные проекты на Дальнем Востоке. В деле фигурируют липовые договоры на возведение общежития на острове Кунашир Сахалинской области и столовой в городе Вилючинске Камчатского края, где, по данным «Реального времени», в качестве контрагента указан один из застройщиков космодрома Восточный. В суде Давыдов заявил — вину не признает.

«Запсибгазпром» от Давыдова открестился



В полицейском изоляторе 37-летний бизнесмен Евгений Давыдов провел четыре ночи. Уголовное дело о мошенничестве в казанском отделе полиции «Гвардейский» возбудили еще в конце января — в отношении неустановленных лиц. 3 марта провели обыск у Давыдова дома, 6-го пригласили его в отдел на допрос и задержали. Вновь свою семью он увидел лишь 10 марта, когда Советский райсуд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

На суд Давыдова уже в статусе обвиняемого привозили дважды. Но 7 марта председательствующий по делу судья Сергей Аптулин не стал выносить решение по ходатайству полиции, а лишь продлил срок задержания на 72 часа.

До истечения этого срока полицейские успели объединить два дела о предполагаемых преступлениях Давыдова из ОП «Гвардейский» и ОП «Азино» и предъявить фигуранту обвинение по двум статьям мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом на заседании сообщил следователь ОП «Гвардейский» Расул Рамазанов, настаивая на заключении задержанного под стражу. Его позицию поддержал и помощник прокурора района Денис Крылов.

На данный момент Евгений Давыдов является генеральным директором и совладельцем казанского ООО «Альянс-сервис» и йошкар-олинского ООО «Пир». Обе фирмы работают в сфере общепита, вторая специализируется на услугах доставки из ресторанов. Впрочем, предъявленные руководителю аферы связаны с иной сферой. С заявлениями о незаконных действиях Давыдова в полицию обратились два казанских бизнесмена — Гатауллин и Хайрутдинов. Первый заявил об ущербе в 18,834 млн, второй — о потере 8,02 млн рублей.

Предварительно следствием установлено — знакомство с частным предпринимателем Гатауллиным ныне обвиняемый свел в 2019 году, когда арендовал помещение под автомойку (бизнесом именно в этой сфере в статусе ИП занимается супруга Давыдова). По данным источников «Реального времени», в полиции Гатауллин рассказывал, как в октябре 2020-го поддался на уговоры Давыдова о выгодных инвестициях в строительство на Дальнем Востоке и подписал три инвестиционных договора. Первый предусматривал вложения в разработку проекта столовой в городе Вилючинске Камчатского края, второй — финансирование по объекту будущего общежития в поселке Лагунное на острове Кунашир Сахалинской области, ну а третий — приобретение спецтехники для работ. Силовики уверены — потерпевший свои обязательства исполнил, передав лично и перечислив на счет ИП Давыдовой все 18,8 млн с октября 2020-го по сентябрь 2021 года.

Летом 2022-го, не дождавшись дивидендов, Гатауллин потребовал документы о расходовании его средств. Однако полученные бумаги вызвали у инвестора большие сомнения — в частности, договор оказания услуг фирмы «Пир» с ООО «Запсибгазпром-Газификация» на 210 млн рублей, договор предоставления гусеничного трактора и изготовления комплектующих для модульного здания столовой. В своем заявлении в полицию он указал — считает эти документы фальшивыми.

На заседании суда по аресту прозвучал ответ на полицейский запрос в тюменское ООО «Запсибгазпром-Газификация»: ни в каких договорных отношениях с давыдовским «Пиром» компания не состоит. Заметим, указанная организация является «дочкой» ОАО «Запсибгазпром» и, как и головная компания, специализируется на строительстве. Поминаемых в деле Давыдова объектов в активе «Запсибгазпром-Газификации» в 2019—2022 годах не значится. Зато там есть контракты на 13,5 млрд от дирекции космодрома Восточный — на строительство систем внешнего энергоснабжения, телекоммуникаций и связи.

«Отрицаю, что обмануть людей хотел»

По данным источников «Реального времени», потерпевший Гатауллин рассказал сотрудникам ОП «Гвардейский» — на последней встрече «партнер» признался ему, что никакого строительства на самом деле не ведет. А потом пропал, перестав отвечать на звонки.

Схожую историю, но в отделе полиции «Азино» изложил другой потерпевший по этому делу — Хайрутдинов. Любопытно, что с заявлением о преступлении он обратился еще в сентябре 2022-го, а дело возбудили лишь 7 марта 2023-го — после задержания директора «Пира» другим отделом. Второй потерпевший познакомился с ныне обвиняемым, когда тот брал у него деньги в заем под залог своей машины.

По версии следствия, в апреле 2022 года один бизнесмен попросил у другого денег и предложил инвестировать часть в «организацию услуг питания в городе Вилючинске Камчатского края». Очень похоже, что речь идет все о той же непостроенной столовой. Хайрутдинов, как считают в полиции, согласился стать инвестором и передал Давыдову под расписку 4 млн рублей с лишним, а позднее перевел на счет ИП Давыдовой еще 5,5 млн рублей. Из указанных сумм Хайрутдинову вернули 1 млн 780 тысяч рублей, после чего Давыдов перестал брать трубку. Ущерб потерпевший и полицейские оценили в 8 млн 20 тысяч рублей.

Комментировать свое дело «Реальному времени» Евгений Давыдов отказался. «Пусть сначала докажут», — заявил он после заседания. Ну а в суде сказал: «Отрицаю, что обмануть людей хотел». По версии обвиняемого, деньги у потерпевших он и жена брали для инвестиций и в долг, причем куда в меньшей сумме. По факту Давыдов признает лишь те транши, что переводились с карты на карту, передачу наличными отрицает.

Его адвокат Данил Мишин подчеркивал — поминаемые в деле расписки следователь почему-то не приобщил к своему ходатайству в качестве доказательства. Защитник просил не отправлять его клиента в СИЗО, а ограничиться домашним арестом бизнесмена с согласия второго собственника квартиры — супруги. Мишин также ссылался на усматриваемые защитой процессуальные нарушения во время следственных действий, утверждая, что на момент первого допроса в «Гвардейском» у Давыдова не было статуса подозреваемого: дело возбуждалось не в отношении него, мера пресечения ему не избиралась, даже протокол задержания оформили уже после допроса.

Разговор судьи с задержанным добавил красок в это дело. Оказалось, что сомнения в подлинности договора между гендиректорами «Запсибгазпром-Газификации» и «Пира» есть не только у потерпевшего. Председательствующий Сергей Аптулин поинтересовался: откуда взялся этот договор? «Не могу пояснить. Я его не подписывал», — заявил Давыдов. Его адвокат уточнил — данный договор следствию представил инвестор Гатауллин, причем, по мнению защиты, второй соучредитель «Пира» с долей 50% Сагитов является «человеком потерпевшего».

Также на заседании выяснилось, второй потерпевший инвестор еще до возбуждения уголовного дела успел взыскать через суд с супруги Давыдова 5,5 млн рублей и проценты за пользование этими средствами в 660 тысяч рублей на основании расписки. Адвокат Мишин считает, что это лишь подчеркивает гражданско-правовой характер отношений сторон. Заметим, что де-факто эта взысканная судом сумма включена в ущерб по уголовному делу. Так что в деталях этой истории еще предстоит разобраться.