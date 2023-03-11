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Видеоопрос: «Травля учителей стала нормой? Нуждаются ли они в защите?»

00:00, 11.03.2023
Видеоопрос: «Травля учителей стала нормой? Нуждаются ли они в защите?»
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуму внесли законопроект о защите чести и достоинства педагогов. Его необходимость авторы документа объяснили тем, что в последнее время участились случаи вторжения в частную жизнь учителей и осуждения их действий со стороны общества. По мнению большинства опрошенных «Реальным временем» жителей Казани, травля учителей в школах действительно стала актуальной проблемой и этот закон позволит исправить ситуацию. При этом часть респондентов отметили: отношение детей к учителю во многом зависит от его педагогического таланта.

— Травля учителей стала нормой? Нуждаются ли они в защите? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
АналитикаОбщество Татарстан

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