Митинги в Грузии, взрывы в Киеве, влиятельный раис в Татарстане / «Реальное время Live»
На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект, предлагающий создать реестр иноагентов. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. Более тысячи человек собрались в среду возле здания парламента в Тбилиси, сотрудники полиции вытесняли митингующих, применяя слезоточивый газ и водомет, а участники акции забрасывали полицию петардами и тяжелыми предметами. Однако позднее власти заявили, что законопроект отозвали из парламента. Сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска. По словам местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, также сообщалось, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области. А тем временем раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-3 влиятельнейших глав регионов России. Эти и другие новости обсуждаем в обзоре «Реальное время Live».
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