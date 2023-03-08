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На коне и на кольцах, на бревне и в прыжке: спортивные гимнасты со всей России встретились в Казани

20:25, 08.03.2023
На коне и на кольцах, на бревне и в прыжке: спортивные гимнасты со всей России встретились в Казани
Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана прошла церемония открытия чемпионата России по спортивной гимнастике. Состязания проходят с 8 по 12 марта в Центре гимнастики. От Татарстана участие в соревнованиях примут 11 гимнастов. Среди них члены сборной России Даниел Маринов и Даниил Новиков, а также победители и призеры спартакиады сильнейших — Иван Антонихин и Станислав Исаев. Всего чемпионат России по спортивной гимнастике объединит более 200 спортсменов. Между ними разыграют 14 комплектов наград.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
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