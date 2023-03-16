«Большинство представителей «башкир» Мензелинского уезда записали себя татарами»

Фото: Черемшанский район РТ тоже входил в Мензелинский уезд. Фото: Л. Габдрафикова

Важным центром формирования татарского народа и татарской культуры в XVIII—XIX веках был Мензелинский уезд в составе Оренбургской и Уфимской губерний Российской империи. В него входила значительная часть территории историко-культурной области Восточного Закамья. Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ выпустил новое объемное издание «Татары Западного Приуралья», чей первый том посвящен Мензелинскому уезду и материалы которого представила доктор исторических наук, главный научный сотрудник института Лилия Габдрафикова.

Заселение «дикого поля» и локальная идентичность

Впрочем, вышеприведенные механизмы были распространенными, но не единственными способами интеграции в состав башкирцев. Этот статус и особые права на земли получали путем заселения в пустующих землях («в диком поле») и решением государственных структур. В частности, на основании грамоты царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевича от 17 февраля 1691 г. татарам деревни Терси Зюрейской дороги Казанского уезда Тогузячки Маметеву с братьями и с племянниками было велено жить на своих жеребьях в д. Салагуш «и во всяких делех ведать их на Уфе, а ясаку платить им сверх казанского ясаку по пяти куниц на год и в окладные ясашные книги тот ясак на них Тогузячке з братьями написан».

Таким образом, в Восточном Закамье социальная группа башкирцев имела сложный состав и формировалась из разных этнокультурных компонентов, а переселенцы из Закамья, в первую очередь татары, сыграли значимую, а иногда и определяющую роль в формировании их поземельных волостей.

Так, изучив источники XVII столетия, башкирский исследователь У. Рахматуллин пришел к выводу, что Байлярская, Булярская и Енейская поземельные волости башкирцев будущего Мензелинского уезда сформировались на основе общин владельцев оброчных угодий ясачных татар, марийцев, чувашей и удмуртов. Факты говорят, что такие волости возникали в результате деятельности государственных структур и не были напрямую связаны с родоплеменными объединениями башкирцев. Напротив, в дальнейшем принадлежность к данной общине сформировала локальную общинную идентичность местных жителей.

Фото: wikipedia.org/ Public domain

Интеграция в состав башкирцев представителей иных социальных групп отмечалась и в последующие столетия. Динамику этому процессу придали вхождение башкирцев в состав военно-служилого сословия и создание Башкирско-мещерякского войска. 31 октября 1855 г. был издан указ императора Александра II, объявленный Сенату военным министром, законодательно внедрявший запись «башкирами» всего населения войска.

Несмотря на указы от 14 мая 1863 г. и 2 июля 1865 г., согласно которым башкирцы/башкиры, мещеряки, тептяри и бобыли были переведены в состояние сельских обывателей (крестьян), в официальных статистических документах они продолжали фиксироваться по прежнему сословному наименованию.

Ситуация изменилась после принятия советской властью в 1917 г. «Декрета о земле» и отмены сословного деления общества. В результате Всесоюзной переписи населения 1926 г., в которой учитывалась уже не сословная, а этнокультурная и языковая идентичность, подавляющее большинство представителей сословия «башкир» Мензелинского уезда записали себя татарами.

Бобыли и тептяри

Татарское сельское население Мензелинского уезда входило также в другие социальные и сословные страты, представленные в регионе. С укреплением позиций Русского государства в Западном Приуралье, строительством Мензелинской крепости и Закамской засечной черты с семью городками (1652—1656 гг.) начинается новый этап в заселении и хозяйственном освоении региона. Сюда, на богатые и плодородные земли, в относительно спокойный, «замиренный» край устремляется поток переселенцев из Предкамья. Часть из них, как отмечалось выше, интегрировались в общины башкирцев.

Другая группа переселенцев оседала на вотчинных землях в качестве припущенников. За пользование землей они должны были помогать им в выплате ясака или вносили за пользование землей арендную плату (оброк). Земельные отношения между башкирцами и припущенниками строились «на взаимовыгодных условиях совместного использования земельных угодий и участии в уплате ясака».

Государственная легализация бобылей, поселившихся на вотчинных землях, происходила путем их переписи и наложения на них особого «бобыльского ясака», который был значительно меньше окладного ясака и зависел от количества земли и «оброчных статей». Для стимулирования записи «гулящих людей» в бобыльский ясак уфимская администрация предоставляла переселенцам налоговые льготы, разрешая не вносить ясак несколько лет, пока переселенцы не обустроятся на новом месте и не «встанут на ноги». Тем не менее, как свидетельствуют многочисленные документы той эпохи, большое количество мигрантов не спешило записываться в бобыльский ясак, предпочитая жить на правах безъясачных людей.

Рядовой Тептярских полков, 1819—1825. Фото: wikipedia.org/ Public domain

Основным контингентом переселенцев-бобылей являлись ясачные крестьяне Казанского и Свияжского уездов. Основными мотивами массового переезда полиэтнического населения Среднего Поволжья в Восточное Закамье были наличие здесь больших фондов неосвоенных плодородных земель, значительно меньший административный контроль и невысокая налоговая нагрузка. Своего пика переселенческое движение достигло в начале XVIII в. и напрямую коррелировалось с усилением государственного давления на тягловое население Среднего Поволжья, проведением налоговой реформы (перевода с подворного на подушный оклад), а также расширением христианизации «иноверцев».

На основе этих групп припущенников в начале XVIII в. оформилось сословие тептярей. Важную роль в закреплении тептярского сословного статуса сыграла локальная перепись 1734 г. В материалах фискального учета тептяри были впервые зафиксированы в III ревизии Уфимского уезда, проведенной в 1761–1764 гг. Тептяри участвовали в восстановлении Табынска и закладке Оренбурга, а также в работе по переносу Оренбурга на новое место. Регулярное использование их для перевоза соли с Илецкой защиты началось в 1766 г., когда к этой работе специально было приписано 1200 человек.

До 1747 г. тептяри и бобыли платили тептярский и бобыльский ясак различного размера. Размер ясака был очень разнообразен как для тептярей, так и для бобылей. Разница между тептярским и бобыльским ясаком заключалась как в сумме оклада, так и в том, что бобыли платили, кроме того, подымные, ямские и полоняничные деньги, тептяри же платили только подымные. С 1790 по 1865 г. они состояли в военно-служилом сословии. Как и другие сословные группы татар Мензелинского уезда, тептяри перестают фиксироваться в статистических материалах советского времени.

Ясачные и служилые татары

К началу XVIII в. в Мензелинском уезде сложилась разветвленная сеть деревень ясачных татар. До начала XVIII в. они относились к категории тяглых людей, плативших «ясак» государству. В 1720-е гг. на них был наложен подушный оклад, а впоследствии и рекрутская повинность. По правовому статусу они мало отличались от других групп государственных крестьян, однако до 1830-х гг. обособлялись от них в связи с вероисповеданием и этническим происхождением.

Окончательная правовая унификация данной сословной группы произошла в ходе реформы государственной деревни министра государственных имуществ П.Д. Киселева (1837—1841 гг.).

Другое крупное сословное сообщество татар, представленное в рассматриваемом регионе, — служилые татары — первоначально состояло из представителей татарской феодальной знати, перешедших на русскую службу из Золотой Орды и татарских ханств. После завоевания Казанского ханства (1552 г.) оно пополнялось за счет ясачных татар вследствие превращения их собственных наделов в поместья.

Вплоть до начала XVIII в. служилые татары несли иррегулярную военную службу, служили в качестве толмачей (переводчиков), писцов, послов в бюрократических органах Российского государства. За свою службу они получали земельное, денежное и хлебное жалованье. В ходе реформ Петра I потеряли привилегии, были включены в разряд государственных крестьян, исполняли лашманскую (заготовка корабельного леса) и другие повинности. Несмотря на это, в материалах государственной статистики XVIII — начала XIX в. фиксировались в отдельную категорию.

Территория Мензелинского уезда на карте Оренбургской губернии

Новокрещены и старокрещены

В конфессиональном отношении ясачные и служилые татары делились на мусульман и православных (новокрещен и старокрещен). Новокрещеные татары (новокрещены) появились в Приуралье вследствие государственной колонизации (переселения и раздачи свободных земель), а также естественной миграции крещеных татар из Закамья.

В исторических источниках в Закамье новокрещены начинают фиксироваться в конце XVI в. Так, 11 апреля 1597 г. казанским воеводой князем И.М. Воротынским служилому новокрещену князю Якову Васильеву сыну Асанову была дана ввозная грамота на поместные владения за рекой Камой, являвшиеся «вотчиной его отца».

В дальнейшем земельные наделы служилых новокрещен в этом регионе увеличиваются. Так, по оброчной грамоте от 4 августа 1620 г. служилому новокрещену Зюрейской дороги Кириллу Васильеву на оброк были даны «бортной ухожей за Камою рекою по речке по Таныпе по одной стороне верхняя межа речка Азяк да по речке Селе да по болоту а словет то болото Варгах да по речке Сару да по речке Севергинскому устью», за что он обязывался платить в казну «оброк Тюменского за батман меду и пошлин по дватцати по шести алтын по полуторы деньги на год».

Стрoительствo Закамскoй стoрoжевoй черты (линии) и усиление вoеннoгo присутствия Русскoгo гoсударства в Приуралье во второй трети XVII в. привели к усилению миграционных процессов. Наряду со служилыми людьми, регион начинает активно осваивать ясачное население, в том числе новокрещены. Слoжнo oднoзначнo oпределить время пoявления здесь первых пoселений ясачных нoвoкрещен. В истoрических дoкументах oтмечается, чтo старейшие селения крещеных татар Вoстoчнoгo Закамья, такие как Ляки, Сарсаз, Иванаевo, Налим, Багряж, Федoрoвo, Елтань, Ураевo, существoвали уже в самoм начале XVIII века.

Бoлее oпределеннo мoжнo гoвoрить o тoм, oткуда шел пoтoк переселенцев. Местные тoпoнимы, легенды и сoпoставительный анализ элементoв традициoннoй культуры пoказывают, чтo крещеные татары были в бoльшинстве свoем выхoдцами из Заказанья. Согласно легендам, жители села Налим были переселены сюда при Иване IV из Казанскoгo ханства и насильнo крещены; жители д. Нижние Чершилы считали, чтo их предки «казан кешесе» (казанские люди) пришли из-пoд Казани; жители д. Ляки были переселенцами из д. Юкачи (Мамадышский уезд). O тoм, чтo местные жители были выходцами из Заказанья, свидетельствует и тoт факт, чтo в истoрических материалах начала XVIII в. местнoе население прoдoлжалo числиться «мирскими людьми» Зюрейскoй и Арскoй дoрoг Казанскoгo уезда. Это подтверждается и историческими источниками начала XVIII в. (...)

После первой ревизии крестившихся татар стали подразделять на старокрещеных (принявших православие до первой ревизии) и новокрещеных (крестившихся после нее). Юридическое оформление этого деления произошло во второй трети XVIII в. — в период функционирования «Конторы новокрещенских дел» (Новокрещенской конторы).

Фото: wikipedia.org/ Public domain

Служилые мещеряки, или мишари

Появление служилых мещеряков на территории Восточного Закамья было связано с мероприятиями царской администрации по укреплению военной инфраструктуры в Приуралье. Хорошо зарекомендовавшие себя в качестве легкой кавалерии, эффективно противостоявшей тюркам-кочевникам (ногайцам и крымским татарам) на южных окраинах государства, служилые мещеряки должны были выполнять схожие задачи по защите крепостей и засечных линий от набегов ногайцев и калмыков.

В Приуралье переводились в основном представители низших слоев татарской военной аристократии, из числа мелкопоместных служилых людей, получавшие в качестве жалованья небольшие земельные владения (от 20 четей) на правах поместий.

С образованием кантонной системы управления (1798 г.) мишари были переведены в военно-служилое сословие — на них была возложена повинность в виде несения кордонной (линейной) службы на восточных окраинах Российской империи. Мещерякское население было разбито на пять кантонов. Указом от 14 мая 1863 г. мещеряки, как и башкиры с тептярями и бобылями, были переведены в гражданское ведомство.

Для кого эта книга?

Сведения из книги «Татары Западного Приуралья: Мензелинский уезд» дополняют сюжеты о социальной истории Волго-Уральского края. Кроме того, они помогают любителям истории. Например, дают возможность краеведам сократить поисковые работы по составлению родословных, выявить в конкретной последовательности нахождение ревизских сказок V—Х переписей по деревням проживания своих предков. Для облегчения работы со сводными данными в справочнике представлены указатели: современных населенных пунктов, зафиксированных в материалах ревизий, исчезнувших населенных пунктов, упоминаемых в материалах ревизий.

«Татары Западного Приуралья в материалах государственных переписей населения 1795—1859 гг.» Т. 1. «Мензелинский уезд». Справочное издание / отв. ред. Р.Р. Исхаков. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2022. — 260 с.