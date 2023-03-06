«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: жалобы на оплату наличными, претензии из-за неочищенных дорог

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 5

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» уже давно стал отличительной чертой республики и одним из способов общения ее жителей с руководством. В комментариях татарстанцы оставляют жалобы, делятся идеями и предложениям. О чем просят татарстанцы Рустама Минниханова — в обзоре «Реального времени».

«Это что за анархия в республике?»

Так, один из жителей Татарстана пожаловался на чрезмерное использование наличных:

— Здравствуйте! Живу около 2 лет в Республике Татарстан! Все замечательно красиво, вкусно здесь жить. Но что наблюдается: повсюду требуется оплата наличными или на телефон... Так вот: в рыночных киосках, агрокомплексе, в рынке «Сады», «Пионерском» рынке в Туре, оплата ЖКХ — везде наличка, это что за анархия в республике? Это неуплаченные налоги. И кто вы думаете, этот произвол устраивает? Приезжие из республик Азии. Никто не знает об этом? Рустам Нургалиевич! Вот такой беспорядок!

Традиционным стало обращение по поводу школ — только в этот раз раиса Татарстана поблагодарили за начало стройки:

— Хэерлэ иртэлэр. Доброе утро. Мы жители СК1 «Салават купере» очень рады, что начали строить вторую школу. Рэхмэт сезгэ.

«Обращаюсь к вам с целью поднятия вопроса о прекращении конфликта на территории Ближнего Востока»

Необычной просьбой со стороны жителей стало предложение поднять вопрос о прекращении конфликта на территории Ближнего Востока:

— Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич Якын Көнчыгыш территориясендә конфликтны туктату турындагы мәсьәләне күтәрү максатында сезгә мөрәҗәгать итәм, Татарстан Республикасы Конституциясе нигезендә нәкъ менә Сез Татарстан Республикасы демократик хокукый дәүләтенең иң югары вазыйфаи заты буларак, нәкъ менә сез Россия — Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе, анда әлеге оешманың төп бурычларыннан берсе булып торасыз милләтара тынычлык һәм татулык булдыру һәм ныгытуга нигез салынган республикалар — илләр арасында шулай ук төбәкара һәм халыкара дәрәҗәдә сәүдә кирәклеге турында ниндидер аңлашылмаучанлыклар яки бәхәсләр килеп чыккан очракта коллектив карарларны эшләү. Бу сорауны күтәрүегезне сорыйм фикер алышу һәм мөмкин булганнарны табу өчен Иран Республикасы һәм Израиль арасындагы низагны җайга салу мөмкинлеге белән кабул ителә торган карарлар, хәрби объектлар Сүрия һәм Ирак Республикасы территориясендә ничек урнаша ала алар үзара бәйләнештә булырга мөмкин яки бу гамәлдә кулланыла, моны рөхсәт итеп булмый.

Приводим перевод обращения:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич, обращаюсь к вам с целью поднятия вопроса о прекращении конфликта на территории Ближнего Востока, в соответствии с Конституцией Республики Татарстан именно вы являетесь высшим должностным лицом демократического правового государства Республики Татарстан, именно вы являетесь председателем Группы стратегического видения Россия — Исламский мир, где одной из основных задач данной организации является основание и укрепление межнационального мира и согласия республики-страны на межрегиональном и международном уровнях, а также выработка коллективных решений в случае возникновения каких-либо недоразумений или споров о необходимости межрегиональной и международной торговли. Прошу вас поднять этот вопрос для обсуждения и поиска возможных решений, принимаемых с возможностью урегулирования конфликта между Республикой Иран и Израилем, военные объекты могут располагаться на территории республики Сирия и Ирака, они могут взаимодействовать или использоваться в этом действии, чего нельзя допустить.

«С Беглова пример берем?»

Есть и обращения по поводу ремонта дорог. Так, местные жители интересуются, когда он начнется:

— Доброе утро. Рустем Нургалиевич, когда будет ремонт дорог? Дороги на многих улицах в удовлетворительном состоянии. Казань, Татарстан всегда был примером по качеству дорог для РФ!

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Есть и жалоба на нечищеные дороги. В своем обращении татарстанец ссылается на Санкт-Петербург, где жители давно жалуются на эту проблему:

— Добрый вечер! Хэерле кич! Дворы на Квартале, г. Казань, не чищены совсем, то есть вообще не тронуты ни руками дворников, ни следами снегоочистительных машин с декабря месяца прошлого года. С [губернатора Санкт-Петербурга Александра] Беглова пример берем?

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