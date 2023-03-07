«Итальянский контракт» Рената Ибрагимова

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 32-я

В 1993 году Ренат Ибрагимов снял фильм «Итальянский контракт», где играл сам себя — всегда улыбающегося красавца-певца, который пытается попасть на свой концерт в зарубежной стране. Он много поет, общается с красивыми женщинами и влюбляет в себя, на время, Ольгу Кабо.

Яхты, море, былбылым

Картина начинается с вида Кремля, окруженного зеленью, и надписи «Ренат и К», так называлась фирма, которую он основал при подготовке к съемкам. По жанру это фильм-концерт, когда основная фабула перемежается сценами с поющим Ибрагимовым, в основном — неаполитанские песни.

Ибрагимов фильм продюсировал. Режиссером картины стал Владимир Чеботарев, снимавший «Человека-амфибию», а также «Батальоны просят огня». Оператор — Владимир Нахабцев, в частности, работавший с Рязановым над картиной «Дайте жалобную книгу». Ну а здесь снял типичную картинку начала дикого капитализма — чтобы зритель завидовал экранной роскоши.

Сценарий Чеботарев писал совместно с Анатолием Гостюшиным, который в 1990-е вел телепередачи «Не быть динозавром», «Самозащита в обществе» и «Телохранитель». У них получилась простая история, как Ибрагимов подписывает контракт, но сначала попадает в Ялту на праздник к контрабандисту Гиви (Владимир Майсурадзе), после чего не летит, а плывет в Италию. Компанию ему составляют девушки в купальниках, а также звезда «Маски-шоу» Эвелина Блёданс. Между тем импрессарио Леву (Сергей Газаров) настойчиво подводят к мысли, что он споет вместо Рената Исламовича.

Выясняется, что Гиви везет не чай, а наркотики. Так что Ибрагимов оказывается в тюрьме, откуда его выпускает начальник, большой любитель искусства (Леонид Броневой). В дороге в городе Ибрагимов запевает водителю-девушке Катари (Ольга Кабо) «Ай, былбылым» (перематывайте на 39 минуту). Кабо, разумеется, влюбляется… И так далее.



Отметим аккуратный продакт-плейсмент, когда в кадре появляется дальнобойщик Рамазан с логотипом «Каминбанка» на грузовике, а местные полицейские говорят: «Это же КАМАЗ, догонять его бесполезно». На 59-й минуте Ибрагимов поет «Урман кызы», а в последних кадрах летит на воздушном шаре с логотипом банка «Аверс». Кстати, в роли помощника Левы можно увидеть Зухру Нигматуллину — будущего депутата горсовета и директора КДК имени Ленина.

Реальная Италия и Россия

Ибрагимову в 1993-м исполнилось 46. Его талант — в универсальности. Он пел в театре оперы и балета, двигал татарскую эстраду, взялся за русскую, в наше время даже участвовал в шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Кстати, в 1988-м он уже снимался в кино, в фильме «Военно-полевой романс».

Фильм участвовал в фестивале в Римини 1994 года. По словам исполнителя, его купили несколько европейских стран, но в российском прокате он не появился. Зато в то же время по предложению упоминавшегося ранее Рифката Сайфутдинова Ибрагимов поехал в Италию с группой из 12 артистов для участия в фольклорном фестивале. Они сели не в тот поезд на пересадке в Будапеште и поехали в Италию не через Словению, а через Австрию, с трудом уговорив контролеров не высаживать их без визы, благодаря уговорам девушек из танцевальной группы «Русская кавалькада». Жили артисты в монастыре, ходили есть и пить в местный ресторан, где устраивали стихийные концерты, на шестой день там закончился годовой запас вина.

Песни к фильму звучат в записи оркестра народных инструментов имени Осипова, с которым Ибрагимов познакомился во время поездки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Гаване в 1978-м. В книге воспоминаний Ибрагимов считал: у него было 36 песен и 4 смены по 4 часа. Записать оркестр, а потом себя — это примерно 8 минут на песню. При этом две смены уйдут на работу звукорежиссера. В общем, не уложится. А запись происходила в дни путча.

«В ту минуту я подумал: «В стране происходят трагические революционные события, а мы едем в студию, чтобы играть, петь и записывать музыку. Насколько это правильно с точки зрения гражданской позиции?» — пишет Ибрагимов в своих рассказах. В результате песни записали с одного дубля — их можно услышать в альбоме «Баритон с Волги».