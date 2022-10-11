«Татфлот» может получить восьмой банкротный иск с 2011 года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Признать банкротом СК хочет ее бывший временный управляющий

Судоходную компанию «Татфлот» в очередной раз хотят обанкротить — как выяснило «Реальное время, о таком намерении заявил бывший временный управляющий СК Сергей Щекочихин. Если заявление дойдет до суда, то оно станет восьмым с 2011 года.

В марте 2022 года Щекочихин уже подавал банкротный иск против «Татфлота» в Арбитражный суд Татарстана за долг в 415 тысяч рублей. Сначала его оставили без движения, так как заявитель не представил документы, подтверждающие уплату госпошлины, а позже и вовсе вернул — в связи с введением правительством России моратория на банкротство 23 марта.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В своем определении суд уточнил — «возвращение заявления не препятствует повторному обращению с такими же требованиями в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения». Стоит уточнить, что мораторий закончился 1 октября.

Череда банкротных исков тянется последние 11 с лишним лет

Первый иск о банкротстве «Татфлот» получил в апреле 2011 года за неуплату 318,2 тысячи рублей долга по решению мирового суда. Заявление подала Лариса Назарова, но уже в мае она отказалась от него, и дело закрыли.

Через четыре года, в июне 2015-го, судоходную компанию задумало обанкротить ЧОП «Чишма» из Тюлячинского района. Долг здесь был в разы выше — более 5 миллионов рублей, но его «Татфлот» погасил, и производство ожидаемо прекратили.

Третья попытка обанкротить «Татфлот» случилась в июне 2017-го. Истцом выступала Федеральная налоговая служба, а в качестве долга была указана сумма в 67,8 миллиона рублей. Тогда «Татфлот» оплатил большую часть требований, на момент судебного заседания в августе 2017-го оставалось заплатить примерно 110 тысяч рублей. В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве заявление о признании должника несостоятельным принимается арбитражным судом, если требования к нему в совокупности составляют не менее чем 300 тысяч рублей, поэтому АС РТ отказал во введении наблюдения и прекратил производство.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2018 году «Татфлот» вновь накопил задолженность по налогам на 61,9 миллиона рублей, и ФНС опять пошла в суд. Однако и в этот раз судоходная компания избежала банкротства по вышеописанной схеме, так как выплатила большинство долгов до заседания.

Самое длительное дело о банкротстве «Татфлота» завели в августе 2019 года после иска ФНС. К нему присоединились другие кредиторы, и в итоге суд ввел против судоходной компании процедуру наблюдения. Именно тогда временным управляющим назначили Щекочихина. В июне 2021 года производство прекратили — «Реальное время» сообщало, что с начала года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая его часть приходится на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ». В итоге в начале апреля в УФНС России по Татарстану подтвердили, что задолженность АО «СК «Татфлот» погашена в полном объеме третьим лицом.

После снятия процедуры наблюдения не прошло месяца, как «Татфлот» вновь потащили по судам. Новый иск поступил в татарстанский арбитраж в июне 2021-го — и опять от УФНС по Татарстану. Указанная в карточке дела сумма задолженности — 315,35 млн рублей. В результате в декабре 2021 года стороны заключили мировое соглашение.

Дарья Пинегина