Евгений Ярощук: «Мы существенно омолодились»

Главный тренер «КОС-Синтез-УОР» — об итогах регулярного чемпионата

Молодежная ватерпольная команда Казани «КОС-Синтез-УОР» до последнего момента боролась за выход в плей-офф, в итоге отстав от конкурента только по разнице мячей. Спортивная редакция «Реального времени» поинтересовалась впечатлением о первой части чемпионата страны у наставника команды.

«Игроки нашей команды вызывались в состав «КОС-Синтеза»

— Евгений, как вы оцениваете итоги регулярного чемпионата?

— Набрав по 12 очков с командой «Штурм-2002», мы только по худшей разнице забитых и пропущенных мячей уступили возможность сыграть в плей-офф. Хотя мы до последнего верили и надеялись на благоприятный исход, но несколько обстоятельств сложилось против нас. Из-за того, что по личным обстоятельствам не может пока играть легионер «КОС-Синтеза» Никола Дедович и нескольких ведущих игроков беспокоили травмы, главный тренер Реваз Чомахидзе вынужден был закрыть бреши в составе нашими игроками Даниилом Ивановым и Богданом Комаровым. Они не принимали участия в играх с Волгоградом, но были в заявке, поскольку играть могут 13 человек, а заявка идет на 15. В итоге они не могли помочь нам в решающих играх с питерской «Балтикой».

В то же время наш главный конкурент «Штурм-2002» усилился, я бы даже сказал, возмужал по сравнению с прошлым сезоном. В состав вернулся голкипер Владимир Заседателев, до начала сезона команду усилили Кирилл Кутузов, Ярослав Николаев.

В итоге у нас играли не просто игроки молодежки, а действующие юниоры, с той же «Балтикой» на площадку выходили Камиль Шайдулин, Илья Васильев, забросивший три мяча. Кстати, наставник «Балтики», одновременно и главный тренер сборной России Андрей Белофастов отметил, что команда хорошо готова функционально, грамотно обучена, игроки технически оснащены.

Фото vk.com/sintezkazan

Тем не менее сезон еще не закончился, у нас будет возможность поучаствовать в играх за 5—8 с неудачниками четвертьфиналов. А при предварительном обсуждении с участием президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова нашей работы в регулярном чемпионате пришли к выводу, что сезон выдался плодотворным. Мы существенно омолодились: четыре сильнейших игрока перешли в состав первой команды, более того, по ходу сезона даже игроки этого состава периодически вызывались в основу, тот же Богдан Комаров принял участие в победных матчах против Астрахани, забивал в них. В плане цифр мы набрали на одно очко больше по сравнению с прошлым сезоном и, главное, продолжаем выполнять свою основную задачу — готовить игроков для первой команды. Несмотря ни на что.

— А что входит в это понятие «несмотря ни на что»?

— Серьезную конкуренцию развитию нашего вида спорта оказывает, что называется, житейская ситуация. К примеру, молодые перспективные игроки уходят из спорта, поскольку находят хорошо оплачиваемую работу. К примеру, наш Аскар Яруллин один из таковых, ушел на работу в систему «Почты России». Наш воспитанник Искандер Хазиахметов провел хороший сезон в Астрахани, но сейчас ушел в строительный бизнес. Артем Андриянов, с которым я лично работал в детско-юношеском возрасте, поиграл в «Балтике», но сейчас тоже выбрал гражданскую профессию. В водном поло команды второй четверки могут предложить порядка 65—70 тысяч рублей, и только команды первой четверки могут предлагать контракты, ради которых можно полностью переключаться на спорт.

«Восток» приезжал на трехдневный спарринговый сбор с «КОС-Синтезом»

— И то не всегда, судя по всему, если люди уходили из спорта, будучи игроками Астрахани и Питера. Или вспоминается еще Никита Серебренников.

— Что касается зарплат, в водном поло эта практика распространена и по Европе. Та же Германия представлена в Лиге чемпионов двумя клубами, но даже там только легионеры являются чистыми профессионалами. В Сербии «Нови Београд» предоставляет хорошие условия, игроки остальных команд с удовольствием готовы перейти в другой чемпионат. В ту же Испанию, где с хорошими контрактами три клуба — «Барселона», «Барселонетта» и «Сабадель». В Венгрии таковых клубов — пять, наибольшее количество в Италии, порядка восьми. При этом отмечу, что в Сербии в целом улучшилось финансирование, что связано со стабильными успехами сборной под руководством экс-ватерполиста «Синтеза» Деяна Савича. Сейчас ватерпол — третий вид спорта в стране по популярности и привлекательности для спонсоров.

А касаемо Серебренникова, то у него были определенные проблемы с плавательной подготовкой, при этом он стал игроком московского «Динамо», где на плавание делают особую ставку. В итоге он помог нам победить на Спартакиаде молодежи, сейчас заканчивает последний курс Поволжской академии спорта и подрабатывает в фитнес-индустрии.

Фото vk.com/sintezkazan

— Тоже неплохо, если учесть, что «Динамо» вообще развалилось, а многие игроки закончили со спортом.

— Ну да, хотя бывают и случаи возвращения в спорт. В тот же МК СШОР «Восток» возвращались и Кирилл Новоксенов, и Павел Кузьменков, которые выступали в любительской лиге водного поло, и Валерий Пелих, видимо, залечивший свои травмы. Кузьменков, правда, если смотреть со стороны, немного подсел физически, но к плей-офф, думаю, подтянется. И для Москвы есть шанс в том, что игры разделены, поскольку они первую игру, как правило, проводят хорошо. Так, к примеру, сыграли вничью с «КОС-Синтезом», а ко второй игре подсаживаются. Вот и с «Балтикой» сыграли дома и первую игру на выезде хорошо, и есть шансы на успех. Не зря «Восток» сейчас приезжал в Казань на трехдневный спарринговый сбор с «КОС-Синтезом».

«Положительный момент в том, что водное поло вернулось на телеэкраны»

— Кстати, с появлением Ильи Васильева в российском водном поло опять носителей этой фамилии прибавилось. А то я только вздохнул с облегчением, когда Егор Васильев поменял фамилию на Ярлыченко. Известная, кстати, фамилия у нас в республике.

— Да, Егор — это сын Светланы Ярлыченко, генерального директора компании, занимающейся сбором и переработкой ТКО. Да, Васильевых в водном поло много, есть еще и Егор в Астрахани, Иван — в Волгограде, ранее игравший в «Синтезе»

Кстати, относительно «КОС-Синтеза»: после товарищеских матчей с «Востоком» команда отправится на сборы в Белград, где сыграет ряд товарищеских матчей с «Партизаном», «Црвеной Звездой», и «Шабацем», где играют Тимур Шайхутдинов, наш бывший голкипер Евгений Костров, плюс Иван Копцев и Никита Круг.

Касаемо нас: жизнь продолжается, поскольку игроки «КОС-Синтез-УОР» будут задействованы в первенстве России как до 20, так и до 18 лет. К примеру, молодежка уже успела сыграть два матча и оба раза победить сильных соперников из Москвы и Московской области, идем на первом месте, в конце апреля предстоят решающие игры.

Фото vk.com/sintezkazan

Если говорить не только о нашей команде, хотел бы отметить тот положительный момент, что водное поло вернулось на телеэкраны. Как бы ни был привычен вариант с интернет-трансляциями, все-таки прямой репортаж с комментатором имеет свою особую прелесть. Это я о трансляции первого казанского матча «КОС-Синтеза» против Волгограда, который, как я слышал от комментатора игры Андрея Симонова, дал хорошие цифры по просмотру. Надо отметить, что сама игра получилась на уровне лучших европейских стандартов, что мы отмечали, еще сидя на трибунах, и с тем же Белофастовым, и с бывшим тренером сборной России Сергеем Евстигнеевым. Я ту игру пересмотрел еще и дома, уже вернувшись из бассейна «Оргсинтез». Будем надеяться, что либо плей-офф, либо игра за медали также будут транслироваться.

— Я бы подсказал еще один повод для повышения популярности вашего вида спорта. В Казани учится Владислав Додон, трехкратный чемпион Молдовы, сын экс-президента этой страны Игоря Додона. Матч с участием сына бывшего президента точно вызвал бы интерес СМИ.

— Да, надо поискать нашего коллегу через того же Егора Ярлыченко, который также учится в КФУ. Помнится, к нам на просмотр приходил игрок сборной Узбекистана, который собирался поступать сюда на учебу. Что касается воспитанника молдавского водного поло, то мы могли бы предложить вариант с выступлением за команду Казани в любительском чемпионате России. Это было бы нашим алаверды за то, что в свое время президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров завоевал звание вице-чемпиона Европы среди ветеранов в составе молдавской команды «Империал Спорт». Тогда в составе молдавского клуба играл еще один казанец — Филипп Кирсанов, плюс россияне Сергей Ивлев (отец баскетболиста сборной России Владимира Ивлева), Владислав Маслюк, Андрей Михайлов. Собирал команду вице-президент Федерации водного поло Молдовы Сергей Витошинский, и в нее приехали его соотечественники Вячеслав Бут из Канады, Олег Маломан из Голландии, да и тот же Кирсанов прилетел из Америки.

P. S. Корреспондент «Реального времени» считает, что можно было бы устроить нечто подобное Garabag WP Mini Waterpolo Baku CUP, в котором прошлым летом принимал участие и президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров. Праздник водного поло удался на славу, в чем легко можно убедиться, просмотрев видео.



Джаудат Абдуллин