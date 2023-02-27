Прощание с Зариповым в Казани, выход в плей-офф в Нижнекамске и Кубок континента в Питере

Главные события последней недели «регулярки» в КХЛ

Преимущественно татарстанскими событиями ознаменовалась последняя неделя пятнадцатого регулярного чемпионата КХЛ. В Казани неожиданно прощались со своей легендой, а в Нижнекамске приветствовали плей-офф. Отметился и питерский СКА в Сочи. Обо всем по порядку — в традиционном обзоре недели спортивной редакции «Реального времени».

Зарипов странно завершил карьеру

Данис Зарипов — все. О том, что многолетний лидер «Ак Барса», трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина заканчивает с профессиональным хоккеем стало известно лишь за сутки до матча с «Металлургом». Как оказалось, хоккеист сам настоял на том, чтобы внезапно провести такую прощальную игру еще до окончания регулярного чемпионата, так что в «Ак Барсе» так и не успели подготовить полноценную церемонию прощания.

Поединок между двумя главными командами в карьере Зарипова получился довольно скомканным, хотя в клубе постарались максимально обособить момент. 41-летнему нападающему вернули капитанскую нашивку, а также отправили в довольно добротную тройку нападающих со Станиславом Галиевым и Кириллом Семеновым. Под конец игры он уже в другом сочетании даже поучаствовал в незасчитанной шайбе.

Но в целом игра пошла наперекосяк с самого начала. Пропустили быстро курьезный гол как раз когда Данис Зарипов проводил свою первую смену. Амир Мифтахов удружил и подарил своему капитану еще один «минус». В итоге казанцы спастись так и не сумели — бывшая команда Зарипова увезла победу — 3:6.

Прощание тоже вышло довольно сумбурным. Хоккеист выкатывался на лед под аплодисменты во время одной из рекламных пауз, а после матча произнес прощальную речь и душевно пообщался с журналистами. Пожалуй, не такое прощание представляли болельщики с одной из главных своих легенд. Но хоккеист посчитал, что решение безотлагательно. Вопросов к клубу нет никаких.

Как признался сам герой вечера, о своем решении он сообщил в клубе всего за день до игры, так что вопросов к клубу быть не может — в «Ак Барсе» сделали все возможное за такой короткий промежуток времени.

В своем материале, посвященном прощальному матчу капитана «Ак Барса», мы в очередной раз пришли к выводу, что хоккеист серьезно затянул с решением завершить карьеру. Если бы он объявил о том, что заканчивает года два назад, это событие выглядело бы куда ярче, а прощание — органичнее.

«Я уже осознал, что некомпетентен давать результат. Как бы я не оттягивал это время, но все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, все, стоп, хватит». Меня часто спрашивали в последние годы, сколько я еще буду играть. И на такие вопросы отвечал всегда так — «Как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут». Сегодня такой день. Может быть, немножко раньше нужно было это сделать, но я восстанавливался после травмы. Сейчас выздоровел, и момент подвернулся удобный — команда уже заняла 1-е место, игра против «Металлурга», — сказал на прощальном общении с журналистами сам герой вечера после игры.

Судя по всему, хоккеист и сам понял, что решение немного подзастоялось, поэтому особых почестей в пятницу не просил. И это делает ему честь.

«Нефтехимик» в плей-офф! Затащили на характере

На другой хоккейной точке Татарстана была своя причина для трибун аплодировать. Местная команда оказалась самой стабильной среди троих претендентов — помимо нижнекамцев до последнего боролись «Амур» и «Трактор».

Если сегодня вспоминать, с чего начиналась история «Нефтехимика» в этом сезона, такое развитие событий кажется невероятным. «Волки» умудрились зайти в сезон с десяти (!) побед подряд, а различные эксперты и журналисты уже отправляли нижнекамцев на отдых, определяя им место первой команды, которая лишится шансов на весеннюю часть сезона.

Но чем дальше по сезону, тем увереннее выглядели нижнекамцы на льды. Началось все с нескольких менеджерских решений Игоря Ларионова, который сначала отпустил незаигравшего дорогостоящего защитника Йоанна Овитю, перебралась в Нижнекамск пара игроков «Автомобилиста», а вскоре подъехал и Эмиль Гарипов, призванный закрыть вратарскую позицию. Именно с приезда казанского воспитанника началось восхождение «Нефтехимика» в таблице и по уровню игры. Нижнекамцы подлатали проблемы с обороной, укрепили последний рубеж, а нападающие наконец почувствовали уверенность, и стали забивать. Так Павел Порядин в очередной раз стал лучшим бомбардиром команды, снова заиграл Вячеслав Лещенко, а оставшийся легионер Энтони Камара действительно приносил нужный результат и, что назыаается, «унес» деньги, которые за него заплатили. Самое интересное, что даже после травмы Гарипова нижнекамцы, словно по инерции, продолжили побеждать и набирать очки, что показало — дело было вовсе не во вратаре, а в психологии.

Фото: hcnh.ru

Татарстанцы мощно отыграли финиш сезона, опередив в решающей борьбе «Амур» и не дрогнув в играх с топовыми «Металлургом» и «Авангардом», — очки содрали с обоих в решающих играх, что не получилось у хабаровчан и челябинцев.

А ведь еще в середине недели казалось, что команда Олега Леонтьева упустит шанс ворваться в плей-офф. После удачной выездной серии, где обыграли «Магнитку» и увезли очко из Омска, нижекамцы какиим-то образом умудрились безвольно отдать игру абсолютному аутсайдеру лиги ХК «Сочи». Нервишки шалили, не иначе.

Но в самый ответственный момент нижнекамцы сыграли на морально-волевых, и проигрывая 1:3 «Магнитке» дома, сумели переломить ход встречи, сначала сравняв счет, а в овертайме забив победный гол. Татарстанский клуб действительно заслужил этого 8-го места хотя бы за свой характер. Теперь нас ждет татарстанское дерби уже в первом раунде плей-офф. Серия между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» начнется 1 января в Казани.

СКА третий раз берет Кубок континента и не боится к нему прикасаться

На другой половине карты КХЛ свою победу в регулярном чемпионате скромно отпраздновали питерские «армейцы». Уже третий Кубок континента в истории СКА команда отметила нетипично — в отличие от большинства команда, петербуржцы не побоялись притронуться к трофею. По старой байке, если прикоснешься к этому предварительному трофею, то главного — Кубка Гагарина — уже не видать.

Надо сказать, что равных в этом сезоне команде Романа Ротенберга и его помощников в этом сезоне не было. «Армейцы» мощно прошли по сезону, практически не попадая в ямы. Но стабильность еще половина успеха СКА. Здесь удалось собрать довольно молодую команду, не слишком перепичканную звездами, но зато с лучшей молодежью в России. Не зря питерцы столько лет «пылесосили» все хоккейные школы страны.

Армейцы в текущем чемпионате набрали 105 очков и начнут плей-офф 1 марта с минским «Динамо». Что ж, ждем серию не хуже той, что случилась на Кубке Гагарина-2021.