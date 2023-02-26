День в истории: Швеция и Дания помирились, родился Эрдоган

Чем примечательна дата 26 февраля?

Сегодня, 26 февраля, Всемирный день неторопливости. 26 февраля заключили Роскилльский мирный договор, Качалов попрощался с Казанью, в городе появился музей Баки Урманче, обсерватории дали имя Энгельгардта, закончилась история Наргенской республики. Родились писатель Виктор Гюго, создатель джинсов Леви Страусс, психиатр Владимир Сербский, капитан дальнего плавания Анна Щетинина, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, президент Турции Реджеп Эрдоган. Умерли философ Петр Струве, конструктор Василий Калашников, философ Карл Ясперс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



У Василия Качалова — прощальный бенефис

26 февраля 1900 года состоялся прощальный бенефис Василия Качалова на казанской сцене. Актер играл здесь в течение трех театральных сезонов, с 1897 по 1900 год, на сцене Казанского городского театра. Его рекомендовал известный актер Александринского театра Давыдов, руководивший кружком любителей в Санкт-Петербургском университете, где Качалов учился. Будучи начинающим актером, Качалов был принят на выходные и эпизодические роли с окладом 100 рублей в месяц. Уже через месяц он был замечен публикой. На казанской сцене артист сыграл множество ролей в различных амплуа и жанрах. В Казани он также познакомился со своей женой Ниной Литовцевой. В 1900 году Качалов получил приглашение из только что открывшегося Московского общедоступного художественного театра от Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и переехал в Москву.

Фото: Максим Платонов

26 февраля 1904 года Астрономическая обсерватория, расположенная в пригороде Казани, получила имя в честь астронома Василия Павловича Энгельгардта. Когда обсерватория открылась в 1901 году, ее оснастили оборудованием Энгельгардта. Находилась она вне города из-за неудобства проведения наблюдений в центре Казани. Строить новое здание начали в 1899 году. Конструкция меридианного зала обсерватории позволяла быстро выравнивать внешнюю и внутреннюю температуру, что делало его уникальным в своем роде. Кроме основного здания были построены два деревянных домика со сдвигающимися крышами для наблюдения на малых переносных инструментах, в 1908 году — каменная башня с вращающимся куполом для гелиометра и второй деревянный жилой дом. На сегодняшний день в структуру обсерватории входят четыре научных отдела: метеорный, астрометрический, фотографической астрометрии и конструкторская группа.

Фото: Максим Платонов

26 февраля 1999 года в Казани был открыт музей выдающегося скульптора, художника и одного из основоположников профессиональной татарской живописи Баки Урманче. Он расположился на улице Щапова, 20, в двухэтажном каменном особняке с мансардой. Здесь представлено больше 70 произведений графики, скульптуры и живописи. Экспозиция построена в хронологическом порядке и дает посетителям возможность ознакомиться со всеми этапами творчества художника. На первом этаже музея расположен зал с самыми масштабными и значительными произведениями Урманче, такими как картины «Сабантуй», «Приезд Ибн Фадлана в Болгары», бюст Габдуллы Тукая и другие, на втором — пейзажи и портреты, на третьем можно увидеть мемориальный уголок мастерской художника с личными вещами.

Фото: Михаил Козловский

26 февраля 2022 года «Реальное время» сообщило, что группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», может стать одним из первых крупных федеральных застройщиков, кто выйдет на рынок жилой недвижимости Татарстана. «Эталон» организовал первую закрытую презентацию инвестиционных возможностей в Нижнекамске, который, скорее всего, рассматривается как «точка входа» в Казань. «Потребность в городе закрыли, очередей нет, поэтому они [работники] не нуждаются в жилье по соципотеке», — пояснил журналистам замминистра строительства и архитектуры Татарстана Ильшат Гимаев, сделав оговорку, что при необходимости программа возобновится.

Получили ртуть

26 февраля 1886 года в Горловке впервые на территории Российской империи промышленным способом произвели ртуть. Ранее в 1879 году горный инженер Аркадий Васильевич Миненков открыл месторождение ртутных руд. С 1883 года его разработкой занималось «Товарищество ртутного производства А. Ауэрбах и Ко», которое построило шахты «София» и завод для возгонки ртути. Уже в 1887 году он произвел 4 тысячи пудов ртути, а до начала XX века производство увеличилось почти в 10 раз. Благодаря этому Россия перестала закупать этот ценный металл за границей и стала экспортировать его в другие страны. Ртуть применяется в металлургии, технике, химической промышленности.

26 февраля 1918 года закончилась история Наргенской республики, она же Советская республика матросов и строителей, Российская советская республика Нарген, Вольный Нарген. Она была провозглашена 17 декабря 1917 года гарнизоном острова Нарген в знак протеста около 80-90 матросов против эвакуации Прибалтики по условиям Брестского мира. Инициировал процесс анархо-коммунист Степан Петриченко, старший писарь линкора «Петропавловск» Балтийского флота Советской России. После гарнизон бежал в Кронштадт, а оставшиеся на острове товарищи содержались немецкими войсками в тюрьме на Найссааре, а после были освобождены как политзаключенные эстонцами.

Источник wikipedia.org

Эрдоган: от продавца до президента

26 февраля 1658 года между Швецией и Данией был заключен Роскилльский мирный договор. Так закончилась датско-шведская война 1657—1658 годов, начатая королем Дании и Норвегии Фредериком III. Дания потерпела поражение от войск шведского короля Карла X Густава и согласилась на огромные территориальные уступки. К Швеции отошли датские провинции Сконе, Блекинге, Халланд, Борнхольм и норвежские — Тренделаг и Бохуслен. Последняя обеспечивала Швеции неограниченный доступ к западной торговле. Помимо этого, страна-победительница освобождалась от пошлин за проход торговых судов через датско-шведский пролив Эресунн. А Дания была обязана препятствовать проходу через проливы в Балтийское море флотов всех стран, враждебных Швеции, предоставлять свои войска для участия в войнах Швеции и отказываться от всех антишведских союзов.

26 февраля 1954 года в Стамбуле родился Реджеп Тайип Эрдоган. В юности торговал лимонадом и булочками, а после учился в лицее имамов-хатыбов. Политическую карьеру начал с должности председателя молодежной ячейки Партии национального спасения. Работал в транспортных организациях, был менеджером в частном секторе, окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара. В 1985 стал председателем стамбульского отделения Партии благоденствия, в 1994-м — мэром Стамбула. Отсидел три месяца в тюрьме из-за прочитанного публично стихотворения, будучи признан виновным в «подстрекательстве к насилию и религиозной или расовой ненависти». В 2003—2014 годах был премьер-министром, а после — президентом Турции.