«Они должны храниться на истинной родине писателя»

Весной выйдет первый том дневников Гаяза Исхаки

Фото: tatmuseum.ru. Гаяз Исхаки с дочерью Сагадат

Гаяз Исхаки точно родился 23 февраля (по новому стилю). К этим выводам пришли ученые, изучившие его дневники. Вскоре жизнеописания писателя начнут издаваться на родине — первый 300-страничный том выйдет в конце апреля.

Фонды писатели изучают — и начинают издавать



Как сообщила на пресс-конференции в «Татар-информ» вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина, долгое время ходили споры, когда же родился один из самых известных татарских писателей — 1 или 23 февраля?

— Основываясь на его дневниках, мы можем теперь точно определить дату. Хотелось бы, чтобы эта дата использовалась повсеместно, — указала академик.

Напомним, что Исхаки родился в 1878 году в деревне Яуширма (Кутлушкино, Чистопольский район). После медресе он учился в Русской учительской школе в Казани, тогда же начал писать, опубликовав рассказ «Тәгаллемдә сәгадәт» («Радости познания»). В полной мере он проявил себя как литератор и общественно-политический деятель между двумя революциями, написав такие программные произведения, как «Зөләйха», «Тормышмы бу?» («Жизнь ли это?»), «Ул әле өйләнмәгән иде» («Он еще не был женат»), «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через 200 лет»). В 1919 году эмигрировал, долгое время жил в Берлине, последние годы провел в Турции, похоронен на кладбище Эдернекапы в Стамбуле.



Новые материалы биографии получены благодаря подарку, который 2018 году сделал Тюляй Дуран, руководитель фонда «Аяз Таһир Төркестан Идел-Урал Вакыфы», передав Академии наук Татарстана 366 единиц хранения из архива писателя.

Фонд создала его дочь Сагадат Чагатай после смерти отца. В 1990-е местные ученые ездили в Турцию, чтобы делать копии из фонда, после Тюляй Дуран привез электронные варианты, а в 2018-м — оригиналы.

— Он пришел к выводу, что они, конечно, должны храниться на истинной родине писателя, — отметил руководитель Центра письменного наследия ИЯЛИ Ильгам Гумеров.

В 2022 году материалы описали и перевели в электронный формат. Здесь есть рукописи произведений, черновики, обращения в разные организации, письма, в том числе — финским татарам, азербайджанским писателям, а также фотографии. На основе последних вышла книга «Гаяз Исхаки в фотографиях».

Гаяз Исхаки и Йусуф Акчура. Стамбул, 1931 год. Фото: museum.ru

Сначала — о Японии и Франции



По словам заведующий отделом текстологии ИЯЛИ Эльмеры Галимзяновой, Исхаки завещал свои дневники напечатать. Часть из них потерялась, но сейчас в фондах хранится 41 тетради. Они охватывают два периода: 1919—1933 и 1944—1953 годы. Тексты за 11 лет были потеряны во время Второй мировой войны. Сейчас институт готовит сохранившееся к печати, ими занимаются текстологи Аниса Алиева, Фания Файзуллина, Гульчира Ханнанова, в частности, подбирают комментарии.

Кроме того, в фонде Гаяза Исхаки есть дневники Сагадат Чагатай, которые она вела до 1988 года. Это 32 толстые тетради на немецком языке. Часть из них написана на турецком языке арабской графикой. В них Чагатай, помимо событий из личной жизни, говорит об отношениях с отцом, описывает его последние дни.

Первая часть дневников самого Исхаки будет издана к 24—25 апреля, к семинару, посвященному 145-летию Гаяза Исхаки. В ней описывается время, когда Исхаки в апреле 1919 года жил в Японии и его приезд в Париж в марте 1920 года. Сборник сопровождают фотографии и документы. В институте надеются, что это вдохновит художников на создание фильмов, балетов, «даже рок-опер».

Отметим, что 15-томник Исхаки начал издавать в 1998 году. 15-й том вышел в 2014 году, собрание давно уже стало библиографической редкостью.