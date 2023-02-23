День в истории: родился Гаяз Исхаки, выступил Лобачевский

Чем примечательна дата 23 февраля?

Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. 23 февраля ректор Казанского университета Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии, в Британии запатентовали корт для игры в большой теннис, впервые получили плутоний, в Казани открыли бактериологический институт, в России вступили в силу новые антитабачные законы. Родились художник-абстракционист Казимир Малевич, писатель Гаяз Исхаки, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, композитор Евгений Крылатов. Умерли реформатор Михаил Сперанский, математик Карл Фридрих Гаусс, актриса Вера Комиссаржевская, кинорежиссер Евгений Татарский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открыли бактериологический институт

23 февраля 1826 года на заседании физико-математического факультета Казанского университета Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. В своем докладе ректор изложил основы новой геометрии, в которой нарушались общепринятые представления. Евклидова аксиома о параллельных может быть сформулирована следующим образом: на плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. В геометрии Лобачевского вместо нее принималась следующая аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Открытие Лобачевского восприняли не сразу, оно получило известность у математиков мира в 1840 году. Ученые других стран высоко оценили его. Альберт Эйнштейн так прокомментировал открытие Лобачевского: «Он бросил вызов аксиоме». Геттингенское научное общество по предложению известного математика Карла Фридриха Гаусса избрало Лобачевского член-корреспондентом.

Фото: Олег Тихонов

23 февраля 1878 года в деревне Яуширма (Кутлушкино, Чистопольский район) родился писатель Гаяз Исхаки. После медресе учился в Русской учительской школе в Казани, тогда же начал писать, опубликовав рассказ «Тәгаллемдә сәгадәт» («Радости познания»). В полной мере проявил себя как литератор между двумя революциями — именно произведения того периода изучаются в школе, ставятся в театрах: «Зулейха», «Тормышмы бу?» («Жизнь ли это?»), «Ул әле өйләнмәгән иде» («Он еще не был женат»). После 1917 года ушел в подполье, был главой так называемого Национального управления, жил в Берлине, посещая татарские диаспоры по всему миру. Последние годы провел в Турции, похоронен на кладбище Эдернекапы в Стамбуле.

23 февраля 1900 года в Казани открылся бактериологический институт. Сегодня это Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии. До его открытия в России действовал лишь один подобный научный центр — при Московском университете. Основателем и первым директором выступил профессор Казанского университета Николай Федорович Высоцкий. Во второй половине XIX века ученые стали интенсивно изучать бактерии и вирусы, так как выяснилось, что именно они вызывают большинство опасных заболеваний. В 1880-х годах в Поволжье разразилась тяжелая и продолжительная вспышка дифтерии, погубившая в Самарской, Саратовской и Симбирской губерниях почти всех крестьянских детей в возрасте до пятнадцати лет. В 1896 году профессор Высоцкий направился в Санкт-Петербург и добился аудиенции у императора Николая II. Тот велел выделить 25 тысяч рублей на постройку в Казани бактериологического института. Заведение стало учебно-вспомогательным учреждением Казанского университета. Его деятельность регулировалась на общих основаниях университетского устава. При институте открылась станция по производству прививок от основных заразных заболеваний и велось усовершенствование разных лекарств. В конце 1920-х годов институт заработал как самостоятельное учреждение. В 1952 году был введен в состав Минздрава СССР. С 2004 года вошел в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Фото: Илья Репин

23 февраля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Казани в скором времени обещают отремонтировать неработающие лифты в пешеходных переходах. Выигравшая госзаказ фирма «Дорстройкомплекс» за 6,62 млн рублей должна была сделать проект на капремонт лифтовых шахт в восьми надземных переходах города. Впрочем, когда именно и на какие средства проведут сам ремонт на момент написания статьи было неизвестно. Самые скандальные переходы, которые исполком обязан обеспечить работающими лифтами, по решению суда, вступившего в силу еще 2 года назад, в тендер почему-то не вошли.

Запретили курить в лифтах

23 февраля 1919 года постановлением коллегии Московского городского отдела здравоохранения Московского совета для борьбы с сыпным тифом и другими инфекционными болезнями был учрежден НИИ вакцин и сывороток им. Ильи Ильича Мечникова. Этот институт — одно из старейших научных учреждений России и ведущая организация в области медицинской микробиологии, вирусологии, иммунологии, биотехнологии в стране. С середины 1920–х годов здесь выпускали разные вакцины, сыворотки и препараты для диагностики инфекционных болезней. В 1930-е годы активно развивались вирусологические исследования. Во время Великой Отечественной войны было организовано массовое производство необходимых фронту препаратов. В середине 1950-х годов в НИИ вирусных препаратов, созданном на базе отдела вирусологии института, впервые в стране была разработана технология крупномасштабного производства первой отечественной вакцины от полиомиелита. Ею вакцинировали более 8 млн детей, что привело к резкому снижению заболеваемости. Затем вакцину экспортировали в Японию, Иран, Румынию, Кубу, Китай и другие страны. Также НИИ сыграл первостепенную роль в ликвидации натуральной оспы в мире, участвуя в глобальной программе Всемирной организации здравоохранения. Здесь было изготовлено и направлено в дар ВОЗ свыше 1,5 млрд доз вакцины против оспы, признанной одной из лучших в мире. Помимо этого в разное время в НИИ были созданы вакцины против клещевого энцефалита, коревая, паротитная и многие другие.

23 февраля 2013 года был подписан Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно документу, с 1 июня 2013 года в России запрещалось курить на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях. Также был введен полный запрет рекламы табачных изделий. Некоторые пункты закона вступили в силу с 1 июня 2014 года — это курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, электричках, общежитиях, гостиницах, на платформах и продажа сигарет в ларьках и киосках без торгового зала.



Источник: wikipedia.org

Открыли плутоний

23 февраля 1874 года британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд получил патент на корт для игры, которую он назвал Sphairistike, сегодня известную как теннис. Игра, в которой мяч требовалось отбивать рукой или палкой, существовала у древних греков и римлян. В XIII—XIV веках в Италии, Франции и Англии жители играли в «джидоко». Согласно ее правилам, прыгающий через сетку мяч отбивали надетой на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В начале XVI века в игре начали применять ракетки, поскольку используемые кожаные мячи были набиты опилками, тряпками, травой и могли отскакивать только от твердой поверхности. С появлением резиновых мячей появилась возможность играть на траве. В 1872 году основывается первый клуб этой игры на лужайке Лимнгтонского курорта. А в 1874 году Уингфилд запатентовал игру и корт для нее. Правила отличались от сегодняшних. В частности, форма корта напоминала песочные часы, сетка должна была быть натянута на высоте полтора метра и очки в ходе игры мог набирать только подающий. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта и любимой игрой многих политиков.

23 февраля 1941 года впервые был получен радиоактивный элемент плутоний. Это сделала группа ученых Калифорнийского университета под руководством Гленна Сиборга. Плутоний представляет собой тяжелый хрупкий металл серебристо-белого цвета, обозначается символом Pu, с атомным числом 94, и в периодической таблице Менделеева располагается в семействе актиноидов. Это был первый искусственный химический элемент, чье производство началось в промышленных масштабах. Он используется в производстве ядерного оружия, топлива для ядерных реакторов гражданского и исследовательского назначения и в качестве источника энергии для космических аппаратов. В первой ядерной бомбе в мире, созданной и испытанной в США в 1945 году, использовался плутониевый заряд. Так же как и в первой атомной бомбе, испытанной в СССР в 1949 году. Позднее плутоний обнаружили и в природе. Он содержится в урановых рудах как продукт радиоактивного превращения урана, но в очень маленьком количестве. Поэтому его до сих пор искусственно синтезируют, а не добывают.

