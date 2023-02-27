Trademark «Татарстан»: «халяльный» KAZANFORUM, почти робокоп и привет от Людовика XV с японским акцентом

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 6-я

Новые логотипы скоро появятся у международного экономического форума KazanSummit и его профильной выставки халяльной индустрии. Татарстанские предприниматели тем временем регистрируют новые бренды, в основу которых закладывают собственные имена или суть своего бизнеса. «Реальное время» приводит очередной обзор товарных знаков, которые хотят закрепить за собой бизнесмены республики.

Все солидно



АНО «Дирекция международных программ», зарегистрировавшая в прошлом году товарный знак KAZANSUMMIT, подало заявки на еще два знака — «ТАТАРСТАН TATARSTAN RUSSIA HALAL EXPO» и «РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР KAZANFORUM Международный экономический форум России и стран ОИС». У организации, заработавшей только в 2022 году на госконтрактах более 13,7 млн рублей, а 2021-й завершившей с чистой прибылью в 45 млн, и бренды выглядят солидно — думается, над ними трудилась команда профессиональных дизайнеров.

Набережночелнинское ООО «Машдетальзавод», получившее на металлообработке в 2021 году более 1,1 млн прибыли, подало заявки сразу на три товарных знака — все с фирменным логотипом.

Так же поступило и зеленодольское ООО «Лирейт», уже обладающее правами на два аналогичных товарных знака.

Медицинский центр «Ан-Нур», зарегистрированный в Казани год назад и пока не вышедший на окупаемость (при выручке в 3,65 млн рублей он по итогам 2021 года имел чистого убытка на 7,44 млн), подал заявку на регистрацию бренда со своим логотипом.



Казанское ООО «Галерея», которое специализируется вовсе не демонстрацией произведений изобразительного искусства, а подачей горячительных напитков и закусок, преуспев в ресторанном бизнесе (компания завершила 2021 год с выручкой в 92,9 млн рублей и чистой прибылью в 743 тысячи) хочет закрепить за собой бренд как пальму первенства.

Имени себя



Из первых букв своей фамилии и имени, только на латинице сложила товарный знак для торговли в интернете жительница Верхнеуслонского района Яна Баданина.

Точно так же поступил и индивидуальный предприниматель из Казани, руководитель трех общественных организаций предпринимателей (казанских ТРО «Опора России», ТРОР «Опора МСБ» и московского «Союза производственных компаний России») Азат Газизов. Он занимается всеми видами торговой деятельности, дает в этой области консультации, а также руководит и владеет консалтинговым агентством «Газзат» в Москве и агентством по управлению недвижимостью «Инвест-700» в Казани.

Заявку на регистрацию товарного знака, полностью повторяющего аббревиатуру возглавляемой им автономной некоммерческой организации «Финансово-экономическая судебная экспертиза» подал бывший член совета директоров скандально обанкротившегося КЗСК, член комитета по тарифной политике Союза оценщиков РТ Дмитрий Захматов.

Тонкие ассоциации и «толстые» намеки

Зарегистрированная в Иннополисе IT-компания «Клевер Фармер» проявила то ли фантазию, то ли смекалку по части выстраивания правильных с точки зрения маркетинга ассоциаций и пытается зарегистрировать товарный знак «Пробокоп».

Не просто на латинице, но и, кажется, с намеком на китайскую компанию, выпускающую строительный электроинструмент, придумала бренд для торговли по почте и интернету Альбина Агапина — разница тут всего в паре букв.

Бренд на латинице намерена зарегистрировать и Айгуль Разуева — высокогорская предпринимательница, оказывающая парикмахерские услуги и торгующая трикотажем по интернету. Но этот товарный знак впору разгадывать, как ребус: в нем угадывается и намек на что-то разухабисто-плясовое, и на сочетание имен — например, «Айгуль и Наиль».

С киносказкой, снятой по мотивам пьесы Тамары Габбе «Город мастеров», возникают ассоциации при виде товарного знака, который хочет зарегистрировать предпринимательница Айгуль Фахертдинова, занимающаяся торговлей по почте и интернету продукции, которую принято обозначать как Hand made — «ручная работа».

Понимай, как хочешь

Директор и совладелец казанской стоматологической клиники «ДентАРИЗ», совладелец ООО «Фудконцепт», занимающегося производством пищевых продуктов Рамиль Айнетдинов хочет зарегистрировать товарный знак в виде двух слегка рифмованных но не имеющих прямой смысловой связки словосочетаний на английском Sweet life good night («Сладкая жизнь спокойной ночи»). Использовать бренд он намерен для медицинских инструментов, приспособлений, материалов. Компания «ДентАРИЗ», которой он владеет на паритетных началах, по-видимому, с отцом Закарьей Айнетдиновым, в 2021 году заработала 56,7 млн рублей, а чистая ее прибыль составила почти 14,5 млн.

Товарный знак неясной этиологии хочет зарегистрировать и резидент Иннополиса — ООО «Проект 24», совладельцем которого является бывший министр информатизации и связи Татарстана, экс-министр связи и массовых коммуникаций России, один из идеологов создания ПАО «Почта Банк» Николай Никифоров.

Невозможно и догадаться, что кроется за брендом, который хочет «застолбить» ИП Дмитриева. Торговую марку, которая называется EVALIST, хотят зарегистрировать для различных покрытий — от газонов до ковриков и спортивных матов, а также для услуг по предоставлению информации в коммерческих и рекламных целях.

Как, впрочем, и за товарным знаком, который хочет использовать и челнинец Алексей Липатов.

Когда главное — доходчивость и убедительность

Суть бизнеса в двух словах выразило в бренде казанское ООО «НПО «БиоХимСервис», производящее пестициды и прочие агрохимические продукты.

Так же поступил и челнинец Алексей Мандриков, который уже много лет занимается торговлей мотоциклами и автодеталями, а также ремонтом машин.

Предприниматель Фаиль Мухамадуллин из Камско-Устьинского района, имеющий лицензию на торговлю натуральным медом, намерен зарегистрировать товарный знак «Свеча изобилия». Под этим брендом он планирует продавать воск и свечи разных видов.

«Настоящая магия доступна каждому» — под таким девизом хочет зарегистрировать товарный знак «Добромагия» индивидуальный предприниматель из Казани Денис Милославский, официально специализирующийся на разработке компьютерного обеспечения.

Когда главная ставка — на оригинальность

Сразу четыре товарных знака хочет зарегистрировать альметьевское ООО «Литер-В», специализирующееся на гостиничном и ресторанном бизнесе, а также деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Видно, что компания занимается развитием имиджа, несмотря на, мягко говоря, скромный коммерческий успех. По данным открытых источников, в 2021 году при выручке от в 930 тыс. рублей себестоимость продаж составила почти 5,2 млн, а чистые убытки — 5,1 млн.

На сладкое: вряд ли фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур могла думать и вообще хоть что-то знать о Бугульме, которая, к слову, во времена ее возвышения уже существовала на карте России. Но это не помешало бугульминским предпринимательницам Ренате Сулеймановой и Эльмире Гатауллиной назвать свой скромный торговый бизнес — ООО «Помпадур» — именем нескромной знатной дамы. А сейчас они подобрали оригинальное наименование для собственного бренда и хотят зарегистрировать торговый знак уже в японском стиле — Okini.