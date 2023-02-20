День в истории: Маяковский эпатировал, «Мир» улетел

Чем примечательна дата 20 февраля?

Сегодня, 20 февраля, Всемирный день социальной справедливости. 20 февраля в Казань приехали футуристы, в Набережных Челнах сдали первый миллион квадратных метров жилья, в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты, был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир», в Нью-Йорке открылся «Метрополитен-музей». Родились архитектор Ахмед Бикчентаев, музыкант Курт Кобейн, правозащитница Елизавета Глинка. Умерли писатель Ибрагим Гази, арктический исследователь Роберт Пири, химик Анри Муассан, поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач, первая в мире женщина-дрессировщица львов Ирина Бугримова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Челнам — милллион «квадратов» жилья!

20 февраля 1911 года в деревне Большие Менгеры Атнинского района ТАССР родился Ахмед Бикчентаев. Учился в Казанском институте инженеров коммунального строительства и на архитектурном факультете Ленинградского института инженеров коммунального строительства. Работал в архитектурно-планировочной мастерской при Казгорисполкоме и преподавал в родном институте. Три года возглавлял Татарское отделения Союза архитекторов РСФСР, основал Дом архитектора и кафедру архитектурного проектирования. Среди его проектов — реконструкция главного здания КАИ на улице Карла Маркса, химфак КГУ и здание инженерно-строительного института.

20 февраля 1914 года в Колонном зале Дворянского собрания на Театральной площади (ныне — ратуша на площади Свободы) прошел второй вечер поэтов-футуристов Василия Каменского, Давида Бурлюка и Владимира Маяковского. На встречу собралось такое количество студентов, что яблоку негде было упасть. Полицмейстер шесть раз прерывал выступление из-за аплодисментов. Поэты долго распивала чай на сцене, стакан за стаканом, не обращая внимания на публику. Вместо председательского колокольчика в руках у одного из них был огромный пожарный колокол. Маяковский читал стихи в желтой рубашке и галстуке.

Фото: rusavangard.ru

20 февраля 1971 года скончался татарский писатель и журналист Ибрагим Гази. Он воспитывался в Тетюшском детском доме, одновременно обучался в трудовой школе, после — в партийной школе в Казани. Работал журналистом, заведовал сектором художественной литературы Татгосиздата, затем стал членом Союза писателей СССР. Повести и рассказы писал с 1930-х годов. В основном они повествовали о быте жителей татарских сел, к числу наиболее известных из них относятся «Палец» (1930), «Серебристая Нурминка» (1931), «Девушка-бригадир» (1932). В 1955 году вышел его роман «Обыкновенные люди» (на русском языке — «За городом, за Казанью»). Наиболее значительным его произведением считается автобиографический роман-трилогия «Незабываемые годы».

20 февраля 1974 года в городе строителей и автомобилей — Набережных Челнах, сдали первый миллион квадратных метров жилья с начала строительства завода КАМАЗ. Новоселье справили тогда 110 тысяч человек.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

20 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что дело «Деревеньки», в рамках которого суд назначил экспертизу для определения рыночной стоимости 450 тысяч уничтоженных кур и других объектов животноводства птицекомплекса «Лаишевский», приняло новый оборот. Несушек сожгли и корма изъяли по распоряжению ветслужбы из-за птичьего гриппа. На очередном заседании ветеринары вновь обвинили фабрику в нарушении правил, что и привело, по их мнению, к распространению очага инфекции, а значит, владельцы не могут рассчитывать на затребованную компенсацию 148 млн рублей.



На орбите — научная станция «Мир»

20 февраля 1945 года из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты. К демонтажу экспозиции и упаковке экспонатов ее сотрудники приступили 22 июня 1941 года. Первоначально предметы предполагалось укрыть на территории Кремля, но потом было принято решение об эвакуации сокровищ на Урал. В январе 1945 года в Оружейной палате начались ремонтные работы, они закончились к 1 марта. Поезд с экспонатами прибыл к платформе Кутузово у Дорогомиловской заставы, его встречали солдаты кремлевского гарнизона, после чего груз на автомашинах проследовал в Кремль.

Фото: wikipedia.org

20 февраля 1986 года в космос отправилась станция «Мир». Она сменила «Салют» и стала на 15 лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе. Изначально «Мир» — это базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного значения. В дальнейшем к нему пристыковались модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр». Последний модуль «Природа», со

сложнейшей научной аппаратурой, был присоединен 26 апреля 1996 года. Тогда общий вес «Мира» составил почти 129 тонн. Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 года — почти втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции. За это время на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса, было размещено 11,5 тонны научного оборудования 240 наименований из 27 стран мира.

Фото: wikipedia.org

Открыли «Метрополитен-музей»



20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся «Метрополитен-музей»: 100 полотен, купленных в Брюсселе, и 74 полотна из Парижа и Бельгии. Позже в Центральном парке появилось трехэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Оно достраивалось, дополнялось пристройками, превратившись в большой архитектурный комплекс. Экспозиции современного «Метрополитен-музея» — частные коллекции, переданные в дар коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей — один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

20 февраля 1967 года в Абердине (США) родился Курт Дональд Кобейн, гитарист группы Nirvana, которую он основал с бас-гитаристом Кристом Новоселичем в 1987 года. Второй альбом трио, записанный с барабанщиком Дэйвом Гролом, поднялся на вершину альбомного чарта Billboard 200, превратил смесь «панка» и «метала» в популярнейшее направление музыки под названием «гранж». В 2014 году Кобейн был посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла в составе «Нирваны».

