Изю: изюминка татарского женского образа

Знаменитые «бренды» Татарстана: часть 41-я

Фото: Ринат Назметдинов

Изю — украшение, которое свойственно только для женского костюма поволжских татар. Сегодня, когда постепенно возвращается мода на национальные элементы в одежде и украшениях, об изю (как и о калфаке) вспоминают все чаще и чаще. Этот нагрудник сегодня активно изучается в музеях и повторяется в авторских мастерских, уже с современными вариациями. История этого украшения доподлинно неизвестна (нам вообще неизвестна татарская мода младше середины XVIII века, да и более поздние источники, вплоть до Карла Фукса, не то чтобы изобиловали подробностями). Но некоторые историки вообще возводят традицию изю к пазырыкской культуре, процветавшей на древнем Алтае две с половиной тысячи лет назад. Мы в такие глубокие древности углубляться не будем — просто разберем, что такое изю, как его носят и украшают.

Зачем носили изю

Основная задача изю — утилитарная и вполне высокодуховная: оно призвано было прикрывать вырез платья (точнее, рубахи, выполнявшей его функцию). Дело в том, что у наших предков пуговицы не были в широком ходу, а голову как-то в горловину рубахи просовывать надо было. Вот и делали глубокий вырез, а чтобы его замаскировать, носили нагрудники. Даже целых два. Но кукрекче — нижний нагрудник — был чистой функцией, его не украшали, а просто повязывали на шею под рубаху.

А вот изю — верхний — уже мог кто-нибудь увидеть, поэтому его украшали как только могли. Он представлял собой своеобразный «слюнявчик», который завязывался на шею. Правда, сначала его просто пришивали поверх платья, но потом, когда устали постоянно отпарывать и пришивать назад, додумались до съемного варианта.

Фото: 100tatarstan.ru

Длиной изю мог быть вплоть до самого пояса. Представляете, какой простор для декорирования? Как можно было упустить такую возможность? По изю, как и по калфаку, можно было вычислить доход хозяйки. Примерно как сегодня оценивают уровень достатка мужчины по галстуку: ведь сразу видно, где Brioni, а где — безымянные труженики китайской текстильной промышленности. Точно так же и с изю. Дамы побогаче использовали жемчуг, золотые монеты, самоцветы, бирюзу. Женщины с доходом пониже довольствовались простым стеклярусом, дешевыми лентами, вышивкой и оборками.

Такие разные изю

Было несколько разных типов изю. Для начала, разной была тканевая основа украшения — а в зависимости от этого подбирался и декор. К примеру, самые простые нагрудники из легкой ситцевой материи украшались в основном позументом, рюшами из ленточек. Могли нашить на него и несколько монеток — но немного, иначе ткань не выдержала бы.

Фото: Национальный музей РТ

Но были и стеганые изю из холщовой — вот их расшивали монетами, вплоть до «чешуйчатого» узора. Позументом, шелковой или шерстяной тканью украшали края изю и основу (в тех местах, где она все-таки виднелась).

Калфаки шили из бархата — а почему бы и для изю его не использовать? Бытовал и такой вид нагрудника — плотный стеганый, из бархата. Бархат брали темный, чтобы на этом глубоком фоне ярче выделялся декор. Такие изю украшали золотым шитьем, на них расцветали вышитые цветы, дополненные позументом.

Свои традиции декорирования изю были у разных групп татар. Казанские татарки любили разноцветный позумент, бархатные и шелковые ленты, декоративные бляхи, монеты, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг. Мишарки тяготели к вышивке (растительно-цветочные мотивы, золотая гладь — их «фирменный» стиль). Кряшенки, во-первых, предпочитали прямоугольную форму, а во-вторых, вышивали свои нагрудники крестом, украшали лентами и позументом.

Фото: Национальный музей РТ

Кто мог увидеть изю?



Обычно хозяйка делала изю своими руками — татарки, даже богатые, были большими искусницами. Фантазия была у каждой своя. А значит, и двух одинаковых изю в XIX веке найти было просто невозможно.

Есть историки, которые выражают интересное мнение: после того, как Казанское ханство пало, у татар не было широкой возможности развивать национальное монументальное зодчество, живопись, скульптуру. Поэтому национальный творческий полет мысли поволжских татар проявлялся в основном в декорировании жилища и одежды, в развитии искусных ремесел. Поэтому-то и были богато украшены дома: женщины расшивали дивными узорами покрывала, подушки, занавески, скатерти, шамаили на стены, коврики-намазлыки и, конечно, одежду.

Но вся эта красота была не напоказ, она носила интимный характер. Ведь, скажем, на женскую половину дома у богатых татар вход был закрыт почти всем (кроме избранного, очень узкого круга подруг и родственниц хозяйки). А на публике в первые две трети XIX века знатная татарка показывалась только под покрывалом. Так что изю могли видеть только ее домашние, служанки и другие женщины из ближнего круга. Но это же не повод их не украшать?

Семья казанского купца в костюмах XIX — начала ХХ вв. Казань, 1910 г.

Потом, по мере европеизации Казани, все стало куда более либерально, многие женщины даже стали носить европейское платье, но элементы национального в одежде все равно соблюдали. Посмотрите на фотографии конца XIX — начала XX века: женщины на них в европейской одежде, но в калфачках и очень часто — с изю на груди.

Примерно то же самое мы видим сегодня на ивентах, посвященных возвращению национальной культуры. Например, на летнем фестивале «Милли кием» дамы тоже дополняют вполне нейтральные наряды калфаком, и все чаще появляется в их образе богато расшитый, нарядный, красивый нагрудник изю.

Как думаете, он к нам вернется?