Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин о романе «Город Брежнев»: «Сразу был ошарашен литературой»

Автор идеи и сценарист сериала по книге Шамиля Идиатуллина — о предстоящих съемках, СССР и подростках

Фото: скриншот

Роман казанского писателя Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» ляжет в основу одноименного многосерийного фильма. Займется экранизацией компания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ. Действия произведения разворачиваются в городе Брежневе — современных Набережных Челнах, где 14-летний Артур растет и развивается в окружении подростковых банд и преступных группировках Татарской АССР в 80-х годах. «Реальное время» уже беседовало с автором книги о его видении экранизации. О деталях фильма и сроках реализации проекта изданию в эксклюзивном интервью рассказал автор идеи и сценарист, сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин.

— Как пришла идея экранизировать «Город Брежнев»?

— Лет 5 назад я прочитал роман. Сразу был ошарашен литературой. Сразу же подумал, что это нужно снимать. Нашел телефон Шамиля, тут же ему позвонил. Мы с ним познакомились и пришли к общему мнению, что нужно снимать кино. Но поскольку это дело непростое, года полтора ушло на то, чтобы найти компанию, которая займется этим проектом.

Любое кино снимать — это большая проблема. Это обычная история, долго искать компанию. Сразу не делается никогда и нигде. Например, история «9 роты» — это 8 лет. Любой другой большой проект не делается так сразу: «О, давайте снимать — давайте», и готово. Это планирование, это бюджет, это обсуждения. Собираются люди, начинают думать — надо это, не надо, а зачем это надо. Эти обсуждения могут длиться очень долго, это такая технология. Ничего необычного, это не относится ни к данному проекту, ни ко мне, ни к Шамилю, это обычная технология.

— Планируете ли вы сохранить в фильме «татарость», которая присутствует в книге?

— Конечно. Как говорят в шутку актеры и режиссеры: «Как написато — так и снято». Помимо того, что это Татарская АССР, это еще и Советский Союз. В этой связи отношения между людьми были несколько иными, чем сейчас. Я бы даже сказал, радикально иными. Поэтому все то, что есть в романе относительно Татарстана, все это оставлено. Но роман также касается и СССР, это все тоже будет, это неразрывные вещи.

Фото: ru.wikipedia.org

СССР — совершенно другая жизнь, абсолютно другая. Эта линия максимально соответствует тому, что написал Шамиль. Другое дело, что там добавлены несколько криминальных линий, потому что в романе они есть, но они за кадром, они не показаны. Там упоминания имен бандитов, упоминания тех, кто влияет на подростковые группировки. А кино от книги отличается тем, что все надо показывать. Поэтому мы всех этих бандитов и покажем.

— На каком этапе реализации находится проект?

— На этапе подготовки, это тоже дело не быстрое. Есть предположения по актерскому составу, по месту съемки, но озвучить пока не могу, пока не утверждено. Безусловно, что съемки пройдут в Набережных Челнах. А как иначе-то? Я надеюсь на татарстанских актеров. Мы снимали сериал «Красный Яр» в Красноярске, и там играли красноярские актеры, которые нас всех потрясли. Здесь, тем более, фактура Набережных Челнов. Хочется посмотреть актеров из местных театров.

— Предположения по поводу даты выхода есть?

— Я надеюсь, что выйдет в 2024-м. Надеюсь, но точно сказать не могу.

— Кого вы видите в роли героев больше? Известных актеров или людей «завтрашнего дня»?

— Не могу вам сказать. Дело в том, что актеры не выбираются по такому принципу. Они выбираются по принципу, насколько конкретный актер хорош в конкретной роли.

Современные Набережные Челны. Фото: commons.wikimedia.org

— На сколько пришлось сократить содержание книги ради хронометража?

— Примерный хронометраж серий составит до 50 минут. Восемь серий. Процентов 25—30 линий произведения убрали. Например, могу сразу сказать точно, что поездки Соловьева в Москву не будет, еще кое-чего. Экранизация всегда подразумевает, что что-то вырезается.

Это огромный хронометраж. Восемь серий по 50 минут — это ого-го. Но все равно пришлось отказаться от многого, потому что книга и кино — это совершенно разные вещи.

— С какими проблемами столкнулись на этапе подготовки?

— В плане написания сценария — ни с какими. Сейчас вообще проблем нет, сейчас рабочий момент такой. Все проблемы впереди. Имена режиссеров пока в тайне держатся.

— Какими словами вы могли бы передать атмосферу фильма?

— Сравнить я не могу ни с чем, потому что я надеюсь, что это будет оригинальное произведение. Атмосфера фильма — это, с одной стороны, индустриальный советский, такой тяжелый и достаточно криминализованный город, а с другой стороны, мы смотрим на него глазами Артура, а глаза Артура — это глаза подростка, которые видят все хорошо, которые видят все в солнечном свете, как и любой подросток. Любое детство, оно все в солнечном свете. Детям все интересно, все любопытно, им все тепло. Несмотря на ужасы и страхи, потому что подростки тоже боятся — гопники на улице, драки, милиция, эти страхи живые такие. Взгляд подростка — он достаточно радужный, он не отягощен большим количеством проблем, в отличие от взрослых. Взгляд взрослых другой совсем. Он видит все черное, что есть вокруг. И вот это будет миксоваться в кино — два взгляда на жизнь. Поэтому, надеюсь, что это будет достаточно ярко.

Фото: pixabay.com

— На какую целевую аудиторию рассчитываете?

— Вы знаете, когда я со своей первой картиной был на «Кинотавре» в 2017-м году, мне задали такой вопрос: «А для какой аудитории вы снимаете кино?» На что я ответил: «Я снимаю кино для той аудитории, которая придет в кинотеатр». Для всех.

— Будет ли фильм понятен и доступен молодежи, подросткам?

— Дело в том, что молодежь читает не очень много сейчас. Молодежь привыкла к визуальному восприятию истории, действительности. Поэтому, думаю, что визуализация — как раз то, что нужно подросткам, чтобы понять, что такое Советский Союз. Вряд ли подростки в массе своей будут читать книги про СССР, хотя «Брежнева» («Город Брежнев») читают, но все-таки люди постарше.

Это история про взросление главного героя Артура. Поскольку ему 14 лет, думаю, что подросткам будет интересно посмотреть на своего ровесника.

На самом деле, не играет роли никакой Советский Союз, капитализм, империализм, мир-война. Для подростка это не играет никакой роли вообще. Подросток растет, развивается, впитывает окружающую действительность, впитывает ее, дружит, ссорится, влюбляется, расходится. Об этом кино. А окружающий мир для него — какой есть, такой есть. В нем подросток существует. Это не про окружающий мир кино, а про человека.

— Какой самый ближайший этап реализации?

— Идет подготовка к съемкам. Это ближайший этап. Думаю, они начнутся в районе лета. Когда закончится продакшн, не могу сказать. Пока только начало.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».