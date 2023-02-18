Идеальных не бывает?

10 мужских персонажей из художественной литературы с репутацией «хороших парней»

Фото: Екатерина Петрова

Встретить в жизни хорошего человека — дело не из легких. Может показаться, что мировая литература позаботилась об этом и предоставила на выбор разных мужчин с хорошей репутацией. Если бы так! Слишком хорошие персонажи скучны и неинтересны, про них не пишут книги. Поэтому найти достойных среди литературных героев почти так же сложно, как в реальной жизни. Но я все-таки смогла.



Секрет хорошего персонажа в его правдивости. Чем больше герой книги похож на реального человека, тем большей симпатией проникается к нему читатель. А настоящие люди не бывают идеальными, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Иногда честный, умный и преданный друг в критический момент оказывается трусливым. А заботливый и внимательный возлюбленный неожиданно показывает себя как завистливый и склочный человек. Но именно такая амбивалентность делает уникальными как реальных людей, так и вымышленных персонажей.

В своих поисках я старалась опираться на простые ценности: справедливость, доброта, смелость, преданность, мудрость. Удивительно, но всем этим критериям отвечают герои из категории «мудрец», которые выполняют роль учителя или наставника для главного персонажа. Сюда подходит Гэндальф из книги Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и епископ Мириэль из романа Виктора Гюго «Отверженные». Не включила в свой список Аслана из книги Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии» в силу того, что он лев. Хотя его образ подходит под фигуру Христа.

Еще в мой список не вошли персонажи, которых в соцсетях и на тематических литературных ресурсах называют идеальными мужчинами. Это Ретт Батлер из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и мистер Рочестер из произведения Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Первый контрабандист и картежник, который сочувствует Ку-клукс-клану. А второй выстраивает свои отношения с юной Джейн на обмане, манипуляциях и оскорблениях.

Возможно, если глубже копнуть, то мужчины из списка ниже тоже окажутся не такими идеальными. Но точно без явных прегрешений, поэтому в целом на них можно равняться.

Гай Монтэг

Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту», Like Book (16+)

Особенность Монтэга в его эволюции как персонажа. Тридцать лет он был винтиком системы, пожарным, который сжигал ежедневно книги. Но встреча с семнадцатилетней девушкой изменила его жизнь. Она заставила его сомневаться в мироустройстве, научила думать самостоятельно. В результате у Монтэга вызывает отвращение потребительское общество, неспособное мыслить. Он бросает жену, работу, город, в котором живет. И когда ему удается оторваться от полицейских, встречает двух отвергнутых обществом ученых, главная задача которых — сохранить знания. Монтэг — это идеальный пример того, как можно проснуться от многолетнего сна и изменить свою жизнь.

Отец

Кормак Маккарти. «Дорога», «Азбука» (16+)

Вообще, в этой книге оба персонажа, Отец и Сын, достойны попадания в этот список. Оба образа отсылают читателей к библейским сюжетам. В романе Маккарти герои идут по миру после апокалипсиса. Вокруг нет растений и животных, мир покрыт пеплом, и даже летом небо затянуто тучами. Отец недомогает и кашляет кровью, ему осталось совсем немного. До того, как наступит конец, ему нужно привести сына к морю. Но на пути им встречаются те, кого сложно назвать людьми. Самый сильный момент в книге, когда Отец готов застрелить Сына, чтобы тот не попал в руки к бандитам, которые могли его изнасиловать, замучить голодом, а после съесть. Это персонаж с невероятной внутренней силой, и, несмотря на мрак вокруг, он остался Человеком.

Теодор Лоренс (Лори)

Луиза Мэй Олкотт. «Маленькие женщины», «Эксмо» (12+)

Лори сирота, ему примерно 15—16 лет. Мальчик хорошо воспитан, получил образование в Европе. Затем вернулся в США, где живет вместе с дедушкой по соседству с семейством Марч. Хотя в силу возраста Лори порой непокорен и дерзок, он преданный и отзывчивый друг, готовый выслушать и помочь не только советом, но и делом. Юноше претит, что дедушка постоянно пытается его контролировать. Но при видимой пропасти поколений Лори демонстрирует большую любовь к пожилому родственнику. А отказ в предложении руки и сердца своей подруге Джо воспринимает с достоинством, покинув возлюбленную и уехав в Европу.

Доктор Ливси

Роберт Льюис Стивенсон. «Остров сокровищ», «Эксмодетство» (6+)

Доктор Ливси — джентльмен, врач и судья. Самый яркий его образ воплощен в советском мультфильме 1988 года. Всегда улыбчивый, даже чересчур, оптимистичный и находчивый герой романа Стивенсона. Еще до поиска сокровищ Дэвид Ливси служил в войсках герцога Камберлендского, получил ранение в битве под Фонтенуа в 1745 году. Это человек невероятной храбрости, который готов при любых условиях исполнить свой профессиональный и человеческий долг. Ливси единственный, кто смог приучить к порядку Билли Бонса.

Шерлок Холмс

Артур Конан Дойл. «Приключения Шерлока Холмса», «Издательский дом Мещерякова» (11+)

Шерлок Холмс — частный сыщик из Лондона. Он хорошо образован, умен, воспитан и обходителен. Ему не составляет труда расследовать преступление, не выходя из квартиры. Личность он незаурядная с огромным количеством разных талантов, но в первую очередь Холмс — мастер «дедукции». Неоднократно заявлял, что не любит женщин, хотя всегда с ними вежлив и готов помочь. Страстно увлечен своим делом, а деньги для него не имеют значения. Плату за свои услуги взимает справедливо. Если же к нему обращается человек в сложном финансовом положении, то может взять символическую плату или вообще от нее отказаться. Равнодушен к роскоши. Но уж слишком безразличен к вещам и порядку в комнате. Легко может устроить химический опыт в квартире, наполнив ее зловонными парами.

Робин Гуд

Михаил Гершензон. «Робин Гуд», «Издательский дом Мещерякова» (6+)

Робин Гуд — благородный предводитель лесных разбойников. Его шайка орудовала в Шервудском лесу около Ноттингема. По преданию, Робин Гуд был графом Хантингдонским, которого несправедливо лишили титула и владений. У Робина было обостренное чувство справедливости, поэтому он всегда заступался за обездоленных. Герой средневековых английских баллад грабил богатых и раздавал деньги бедным. Благодаря таким широким жестам он вышел далеко за пределы фольклора и стал важной культурной реалией.

Джон Торнтон

Элизабет Гаскелл. «Север и юг», «Иностранка» (16+)

Джон Торнтон — это персонаж из серии self-made. Когда Джон был еще юношей, его отец сделал неудачное вложение, на котором прогорел. Не смог пережить финансовый крах и покончил с собой, оставив семье огромные долги. Юный Торнтон был вынужден заняться бизнесом, чтобы вылезти из печального положения. В результате наш герой превратился в крупного промышленника. В романе Торнтон предстает в возрасте 30 лет. Он уравновешенный, спокойный мужчина, стремящийся к знаниям. Смущают изначальные его рассуждения о рабочих, но в целом он показал себя как человек, готовый слушать и слышать точку зрения другого. А в отношениях с Маргарет Хейл вел себя достойно, в том числе когда получил отказ и находился в уверенности, что у нее есть возлюбленный.

Аттикус Финч

Харпер Ли. «Убить пересмешника», «АСТ» (12+)

Аттикус Финч — юрист из штата Алабама. У него двое детей, жена умерла. На судебном процессе против афроамериканца Тома Робинсона, обвиненного в изнасиловании молодой белой женщины, Финч выступает защитником. Аттикус вежливый, образованный, начитанный и справедливый. Он категорически против расизма и старается привить своим детям понимание ценности человеческой жизни. Образ Аттикуса Финча тоже вышел за пределы литературы. Сейчас он символ в борьбе за гражданские и политические права чернокожих людей.

Принц Каспиан

Клайв Стейплз Льюис. «Хроники Нарнии», «Эксмодетство» (6+)

Каспиан — наследный принц Нарнии. Его отца убили, а мать умерла вскоре после этого. Каспиан тогда был маленьким мальчиком. Его взял к себе дядя и растил как будущего правителя Нарнии. Воспитанием Каспиана занималась няня, которая рассказывала ему легенды, сказки и предания о старой Нарнии и об Аслане. Именно из-за этого дядя заменил няню на домашнего учителя, который обучил его грамоте и астрономии, истории и политике, верховой езде и стрельбе из лука. Когда у дяди родился сын, Каспиан вынужден был бежать, чтобы сохранить свою жизнь, а в дальнейшем бороться за трон. Несмотря на юный возраст, ему тогда было тринадцать лет, он показал себя смелым, храбрым, решительным юношей. А затем стал мудрым правителем.

Чарли Бакет

Роальд Даль. «Чарли и шоколадная фабрика», «Самокат» (6+)

Чарли Бакет из очень бедной семьи. Он, его родители, две бабушки и два дедушки ютятся в крохотном разваливающимся домике на окраине города. Из всех членов семьи работает только отец Чарли. Мальчик безумно любит шоколад, но получает его раз в год — на день рождения. Чарли становится одним из счастливчиков, которым попался золотой билет на экскурсию на шоколадную фабрику эксцентричного Вилли Вонки. В процессе все дети поддаются своим порокам и вылетают из фабрики, остается один Чарли, который получает главный приз — Вилли Вонка делает его своим наследником. Но есть одно условие. Чарли должен оставить свою семью. Мальчик показал себя как любящий, внимательный и любопытный ребенок, который с открытыми глазами смотрит на жизнь. При всем плачевном состоянии семьи Чарли не готов променять бедную жизнь с родными на все богатства мира, но без самых близких.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».