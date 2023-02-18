«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 42-я: «Классташ»

Звезды татарского шоу-бизнеса изображают детдомовских пацанов

Режиссер-новостник вместе с драматургом-сатириком при поддержке музыкального лейбла снимают два фильма для реализации в торговых сетях. В главных ролях — звезды корпоративов, концертных площадок и медиа.

В главных ролях: диджей и выпускник консерватории



В марте 2009 года в татарских СМИ появилась новость о выходе двух фильмов. Выпускались они на одном DVD-диске, производила которые компания «Барс-медиа».

Первый назывался «Наркокурьер», снимались в нем актеры Буинского театра во главе с Раилем Садриевым, а один из эпизодов проходил в изоляторе при участии реальных задержанных. Второй — «Классташ» («Одноклассник»). К обоим сценарий писал музыкант и драматург Зульфат Хаким, который рассказывал журналистам, чтобы придумал их не сразу, постепенно.

«Одноклассник» — история двух друзей-детдомовцев. Бедолагу Даниса играет Булат Байрамов, известный как ведущий на телевидении, радио, праздниках, а также как муж певицы Лейсан Гимаевой. Также любит петь и даже иногда читать рэп.

Роль его более порядочного товарища Сабира исполняет выпускник Казанской консерватории Ильдар Ахметов. В 2008 году у него вышел альбом «Сагыш», на котором есть дуэт с Ханией Фархи («Утлы чәчәк»). Также он пел с той же Гимаевой, Альфиной Азгамовой, Алиной Сафиуллиной. В 2011 и 2014 годах выпустил еще по альбому. А в том же 2008-м еще и женился.

Оба фильма режиссировал Ильсур Садыков, которые долгие годы работал на «ТНВ». Был одним из авторов передачи «Телеобозрения недели», занимался новостями. В ноябре 2022 года Садыков умер в возрасте 56 лет. С телевидения пришел и оператор Максим Терехин (сейчас его можно видеть в числе аккредитованных на спортивные события от «Матч ТВ»).

В кадре мелькают члены съемочной группы — гример Алла Дерягина и помощник режиссера Павел Курносов играют парочку в ресторане. А певец Рифат Хуснияров исполняет небольшую роль официанта.



Один обманывает, а другой верит



В 30-минутном фильме умещаются четыре эпизода. В первом Данис подбирает Сабира на дороге, рассказывая ему, что занимается бизнесом, живет в Караваево, имеет две квартиры в Казани, а сейчас едет в Буинск. Сабир работает на заводе и живет в полученной в качестве помощи детдомовцу квартире в Зеленодольске. Внезапно за машиной начинает гнаться милиция, водитель авто бросает — она оказывается в угоне, но Сабир товарища по детскому дому не сдает.

Вскоре друзья встречаются у магазина в Зеленодольске, Сабир чуть обижен на друга, но соглашается сходить в ресторан «Мельницы» (который внутри изображает заведение под названием «Фатима»). Сабир поет, а Данис убегает, не заплатив по счету. И все ему вновь сходит с рук.

В третий раз встреча происходит, видимо, в Караваево: Данис прикидывается милиционером под прикрытием, одалживает денег. И вскоре Сабир по телевизору узнает, что его товарищ — бандит, прикрывающийся милицейской корочкой (словно бы его преступные деяния не были понятны изначально). Он засыпает в смятении с журналом «Плейбой» на животе, в гости приходит сбежавший от правосудия Данис, говорящий, что он неизлечимо болен. Включив телевизор, Сабир понимает, что к чему, его терпению приходит конец, но он успевает угостить уходящего собрата бутербродами и вздохнуть о нем, горемычном.

Может показаться, что мы рассказываем о комедии, но нет — это мелодрама. Герои обращаются друг к другу «туган», «малай», постоянно хлопают по плечу и, в целом, играют довольно неплохо для непрофессионалов и странного сюжета, где один человек остался до конца преданным дружбе, а другой — постоянно эту дружбу использовал.