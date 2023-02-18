Сергей Никифоров: «Нечего пичкать всякой химией продукты, а потом называть гордо «халяль»
Татарстанский производитель — о проблеме сертификации халяльной продукции и необходимости единых стандартов для ее производства
Сегодня в России проживают около 20 млн мусульман, а оборот индустрии халяльной продукции в нашей стране составляет около 100 млрд рублей в год. Но специалисты предупреждают, что этикетка «халяль» далеко не всегда гарантирует, что продукт изготовлен в соответствии с нормами ислама. «Сегодня на российском рынке немало продукции с этим знаком, по сути являющейся откровенной «отравой» для потребителя», — констатирует татарстанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. В авторской колонке для «Реального времени», бизнесмен рассказывает о том, как легко обманывают покупателей недобросовестные производители, и разбирает основные проблемы сертификации халяльной продукции.
На рынке много откровенной «отравы»
В России действуют несколько комитетов, которые определяют, соответствует та или иная продукция канонам ислама, то есть является ли халяльной. Но при этом у каждого комитета свои требования к производителям, и они разнятся друг с другом. Скорее всего, какой-то единый стандарт сертификации продукции имеется, но одни комитеты быстро идут навстречу производителю по каким-то вопросам, другие, напротив, относятся к нему более строго
По факту, когда год назад мы подавали заявку на сертификацию в Комитет по стандартам халяль при ДУМ РТ, то у нашей компании никаких проблем не возникло, мы успешно ее прошли и получили право размещать на упаковке соответствующий знак качества.
Вернусь к той самой продукции, размещающей у себя сертификат. С учетом того, что я являюсь производителем пастилы только из натуральных продуктов, то по роду деятельности изучаю продукцию конкурентов. Дело в том, что продукция одного из российских производителей пастилы, на которой имеется знак «халяль», в Беларуси была признана как особо опасная к употреблению в пищу и запрещена к ввозу.
Сегодня в России создан один проектный документ, включающий в себя регламент изготовления халяльной продукции. Он должен был стать единым документом для всех производителей, решивших выпускать продукцию в данном сегменте, и где прописаны все требования. Пока же в комитетах по стандарту «халяль» при различных ДУМ имеются явные расхождения в процедурах и общих требованиях к единой государственной системе сертификации. Хотя сейчас этот вопрос уже решается, делаются первые шаги на федеральном уровне, чтобы привести эти требования к единому знаменателю, при этом активное участие в этой работе принимает наш татарстанский комитет.
«Продукция халяль должна быть только натуральной»
Как-то в одном из интервью бывший министр сельского хозяйства Татарстана, к сожалению, уже покойный Фатих Сибагатуллин сказал, что недостаточно прочитать над продукцией «Бисмилляхи рахмани рахим» — молитву специальную, и она тут же станет халяльной. Нет, продукция должна быть изначально полезной, здоровой, а главное — натуральной. В этом я с ним согласен на 100 процентов. Моя точка зрения в вопросе: что такое халяль — такова: мало того, что это прописные каноны ислама, но самое главное, что продукция халяль должна быть аутентичной — то есть такой же, какой была во времена Пророка. Что именно я здесь имею в виду? Во-первых, тогда не было никаких консервантов, например, диоксида серы; во-вторых, — не было «ароматизаторов, идентичных натуральным». Поэтому нечего пичкать всякой химией продукты питания, а потом называть их гордо — халяль.
При этом стандарты халяль не стоит сравнивать с ГОСТами — ГОСТ ГОСТу рознь. Приведу пример: по ГОСТу в пастиле должно быть всего 20 процентов (!) натурального продукта, все остальное — на выбор производителя — крахмал, ароматизаторы, консерванты, сахар, прочие добавки. Задумайтесь, разве эту продукцию можно потом называть натуральной? Все эти ингредиенты совсем не стыкуются с определением «натуральный продукт», который теоретически вообще должен быть без всякой, как говорится, «химии».
Представьте себе, сегодня в России на законодательном уровне вообще нет определения, что есть натуральная продукция. Поэтому каждый производитель волен сам называть даже, скажем, откровенный фальсификат — отраву для организма натуральной продукцией, и ему за это ничего не будет. Вот в чем еще большая проблема сегодня!
Более 30 лет я занимаюсь садоводством: сегодня в моем угодье насчитываются десятки яблочных и 150 грушевых деревьев, кроме того несколько десятков ягодных кустарников. Идея направить огромный урожай в нужное русло пришла ко мне в ковидный 2020-й год — когда все сидели по домам, я занимался строительством цеха переработки, который был запущен в работу в 2021 году, а в начале прошлого года наша продукция получила сертификат соответствия канонам ислама. На нашем производстве пастила делается по строгим техническим условиям, по собственной рецептуре — это чисто натуральный продукт, на 100 процентов свежее яблоко. Эта же рецептура позволяет ей храниться, сохраняя свежесть, аромат и эластичность довольно продолжительное время и никакие для этого консерванты не требуются. Да, это отражается на цене, но думаю, на своем здоровье экономить — себе же во вред.
Безусловно, строгие требования к изготовлению должны применять ко всей пищевой продукции, если производитель намерен ее сертифицировать как халяль. В свое время своды правил и прочие регламенты в какой-то степени сдерживали отечественных производителей. Но несколько лет назад в части пищевой продукции государство пошло на радикальный шаг, отказавшись от системы сертификации в пользу системы декларирования, таким образом сняв с себя определенную ответственность за безопасность пищевой продукции и переложив ее на производителей.
Теперь же, я считаю, все эти аспекты нужно корректировать и что-то уже менять, а этим у нас по факту, никто не занимается. Все эти вопросы должны решаться только на федеральном уровне. Сейчас я активно пытаюсь пробиться в эту сферу с рядом своих предложений. Но скажу откровенно, сделать это очень сложно. В Госдуме больше занимаются инициативами от правительства или АП, а инициативы отдельных депутатов не очень-то приветствуются. В Совет Федерации тоже не пробиться. Если какие-то явные проблемы появляются, то донести их до тех, кто должен их решать, крайне сложно.
Как к натуральной продукции относится торговля?
Еще одна проблема: как к натуральной продукции сегодня относится торговля? Один килограмм обычной пастилы, какую вы чаще всего видите в магазине, стоит, к примеру, 400 рублей, при этом продавец делает еще стопроцентную накрутку на цену производителя. Я продаю свою продукцию за 1,5 тысячи рублей — но в ней все натуральное.
Теперь простая арифметика: чтобы сделать 1 кг натуральной пастилы нужно, примерно, 10 кг свежих яблок. Оптовая цена за кило яблок — 50 рублей, при этом по сырью у нас жесткие требования — поздние осенние сорта яблок, чтобы они были долго лежалыми, использовать нельзя, иначе пастила потеряет сочность, станет ломкой. Чаще всего сырье мы закупаем у татарстанских агрохозяйств или на оптовом рынке сельхозпродукции. То есть в 500 рублей обходятся только сами яблоки, а еще их нужно обработать, удалить косточки-перегородки, запечь, высушить — при изготовлении должно испариться 10 литров воды, то есть затрачивается огромное количество электроэнергии. Отсюда складывается себестоимость — около 1 300 рублей за килограмм, и это не предел, хотя я еще не говорю про оборудование, амортизацию, фасовку, логистику и так далее. Выходит, что моя чистая прибыль — всего 200 рублей. Я езжу по России, изучаю продукцию других производителей, так вот на Алтае цена пастилы доходит до 9—10 тысяч рублей за кг и ее охотно покупают.
Если брать других производителей, то чаще всего в качестве основы для приготовления пастилы берутся не яблоки, а покупное готовое пюре из них, и при сушке доля имеющегося в нем консерванта увеличивается в разы, превышая все допустимые нормы. Тот скандал в Беларуси как раз и был связан с этим нарушением, когда в пастиле одного из российских производителей выявили кратное превышение диоксида серы.
Или, к примеру, стремясь показать пользу, производитель вместо сахара добавляет в пастилу мед в качестве природного консерванта. Но мед при нагревании свыше 35 С0 превращается в тот же сахар и теряет все свои полезные свойства, а пастила должна сушиться при температуре в 550, иначе вся масса закисает и портится. Где же, спрашивается, польза от этого продукта? Получается, здесь производитель вводит покупателя в заблуждение дважды: то, что пастила с медом, где уже его по факту нет, и второе — то, что пастила без сахара, который как раз-таки после сушки в ней и появляется.
Халяль-центр для предпринимателей и потребителей
Подводя итог всему сказанному выше, скажу, что пока вопрос с единым стандартом к продукции халяль решается наверху, уверен, что халяль-продукция должна быть, прежде всего, натуральной. И, с учетом, что сегодня у России есть большие перспективы в этой индустрии в связи с активным развитием и укреплением торгово-экономических отношений со странами Востока, нужно всем производителям стремиться идти именно по этому пути — изготовление натурального продукта.
Хотя уже много лет мы говорим о халяль-индустрии, в Казани, которая претендует на статус главного халяльного хаба России, до сих пор нет специализированного Центра-халяль, куда могли бы прийти производители и другие предприниматели, чтобы получить нужную информацию, как, допустим, соответствовать канонам ислама, ответы на другие свои вопросы от экспертов в этом деле или же обменяться опытом с коллегами. А еще лучше — чтобы туда могли прийти и потребители халяльной продукции, увидеть новинки этой индустрии, прежде всего пищевой, и что-то купить.
Да, есть Комитет при ДУМ РТ, но этого недостаточно, тем более если государство планирует развивать это направление с упором на восточные государства, считаю, что пора подумать о создании такого центра.
Справка
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