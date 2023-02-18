Сергей Никифоров: «Нечего пичкать всякой химией продукты, а потом называть гордо «халяль»

Татарстанский производитель — о проблеме сертификации халяльной продукции и необходимости единых стандартов для ее производства

Сегодня в России проживают около 20 млн мусульман, а оборот индустрии халяльной продукции в нашей стране составляет около 100 млрд рублей в год. Но специалисты предупреждают, что этикетка «халяль» далеко не всегда гарантирует, что продукт изготовлен в соответствии с нормами ислама. «Сегодня на российском рынке немало продукции с этим знаком, по сути являющейся откровенной «отравой» для потребителя», — констатирует татарстанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. В авторской колонке для «Реального времени», бизнесмен рассказывает о том, как легко обманывают покупателей недобросовестные производители, и разбирает основные проблемы сертификации халяльной продукции.

На рынке много откровенной «отравы»

В России действуют несколько комитетов, которые определяют, соответствует та или иная продукция канонам ислама, то есть является ли халяльной. Но при этом у каждого комитета свои требования к производителям, и они разнятся друг с другом. Скорее всего, какой-то единый стандарт сертификации продукции имеется, но одни комитеты быстро идут навстречу производителю по каким-то вопросам, другие, напротив, относятся к нему более строго

По факту, когда год назад мы подавали заявку на сертификацию в Комитет по стандартам халяль при ДУМ РТ, то у нашей компании никаких проблем не возникло, мы успешно ее прошли и получили право размещать на упаковке соответствующий знак качества.

Но хочу отметить, что сегодня на российском рынке немало продукции, имеющей данный знак, по сути являющейся откровенной «отравой» для потребителя. Разрешение на размещение знака «халяль» на товаре выдал мусульманский комитет другого региона. Наш же комитет действует уже почти 20 лет, достаточно адекватно относится к этому вопросу и очень ответственно: выезжают на производство, все внимательно изучают и только потом выдают соответствующий сертификат. То есть в нашей республике проблем с подлинностью халяльной продукции, можно сказать, нет. Но это не касается завозной.

Вернусь к той самой продукции, размещающей у себя сертификат. С учетом того, что я являюсь производителем пастилы только из натуральных продуктов, то по роду деятельности изучаю продукцию конкурентов. Дело в том, что продукция одного из российских производителей пастилы, на которой имеется знак «халяль», в Беларуси была признана как особо опасная к употреблению в пищу и запрещена к ввозу.

Сегодня в России создан один проектный документ, включающий в себя регламент изготовления халяльной продукции. Он должен был стать единым документом для всех производителей, решивших выпускать продукцию в данном сегменте, и где прописаны все требования. Пока же в комитетах по стандарту «халяль» при различных ДУМ имеются явные расхождения в процедурах и общих требованиях к единой государственной системе сертификации. Хотя сейчас этот вопрос уже решается, делаются первые шаги на федеральном уровне, чтобы привести эти требования к единому знаменателю, при этом активное участие в этой работе принимает наш татарстанский комитет.

Сегодня в России создан один проектный документ, включающий в себя регламент изготовления халяльной продукции. Фото: mo.fishretail.ru

«Продукция халяль должна быть только натуральной»



Как-то в одном из интервью бывший министр сельского хозяйства Татарстана, к сожалению, уже покойный Фатих Сибагатуллин сказал, что недостаточно прочитать над продукцией «Бисмилляхи рахмани рахим» — молитву специальную, и она тут же станет халяльной. Нет, продукция должна быть изначально полезной, здоровой, а главное — натуральной. В этом я с ним согласен на 100 процентов. Моя точка зрения в вопросе: что такое халяль — такова: мало того, что это прописные каноны ислама, но самое главное, что продукция халяль должна быть аутентичной — то есть такой же, какой была во времена Пророка. Что именно я здесь имею в виду? Во-первых, тогда не было никаких консервантов, например, диоксида серы; во-вторых, — не было «ароматизаторов, идентичных натуральным». Поэтому нечего пичкать всякой химией продукты питания, а потом называть их гордо — халяль.

При этом стандарты халяль не стоит сравнивать с ГОСТами — ГОСТ ГОСТу рознь. Приведу пример: по ГОСТу в пастиле должно быть всего 20 процентов (!) натурального продукта, все остальное — на выбор производителя — крахмал, ароматизаторы, консерванты, сахар, прочие добавки. Задумайтесь, разве эту продукцию можно потом называть натуральной? Все эти ингредиенты совсем не стыкуются с определением «натуральный продукт», который теоретически вообще должен быть без всякой, как говорится, «химии».

Представьте себе, сегодня в России на законодательном уровне вообще нет определения, что есть натуральная продукция. Поэтому каждый производитель волен сам называть даже, скажем, откровенный фальсификат — отраву для организма натуральной продукцией, и ему за это ничего не будет. Вот в чем еще большая проблема сегодня!

Более 30 лет я занимаюсь садоводством: сегодня в моем угодье насчитываются десятки яблочных и 150 грушевых деревьев, кроме того несколько десятков ягодных кустарников. Идея направить огромный урожай в нужное русло пришла ко мне в ковидный 2020-й год — когда все сидели по домам, я занимался строительством цеха переработки, который был запущен в работу в 2021 году, а в начале прошлого года наша продукция получила сертификат соответствия канонам ислама. На нашем производстве пастила делается по строгим техническим условиям, по собственной рецептуре — это чисто натуральный продукт, на 100 процентов свежее яблоко. Эта же рецептура позволяет ей храниться, сохраняя свежесть, аромат и эластичность довольно продолжительное время и никакие для этого консерванты не требуются. Да, это отражается на цене, но думаю, на своем здоровье экономить — себе же во вред.

«Когда все сидели по домам, я занимался строительством цеха переработки, который был запущен в работу в 2021 году». Фото: предоставлено Сергеем Никифоровым

Безусловно, строгие требования к изготовлению должны применять ко всей пищевой продукции, если производитель намерен ее сертифицировать как халяль. В свое время своды правил и прочие регламенты в какой-то степени сдерживали отечественных производителей. Но несколько лет назад в части пищевой продукции государство пошло на радикальный шаг, отказавшись от системы сертификации в пользу системы декларирования, таким образом сняв с себя определенную ответственность за безопасность пищевой продукции и переложив ее на производителей.

Теперь же, я считаю, все эти аспекты нужно корректировать и что-то уже менять, а этим у нас по факту, никто не занимается. Все эти вопросы должны решаться только на федеральном уровне. Сейчас я активно пытаюсь пробиться в эту сферу с рядом своих предложений. Но скажу откровенно, сделать это очень сложно. В Госдуме больше занимаются инициативами от правительства или АП, а инициативы отдельных депутатов не очень-то приветствуются. В Совет Федерации тоже не пробиться. Если какие-то явные проблемы появляются, то донести их до тех, кто должен их решать, крайне сложно.

Как к натуральной продукции относится торговля?

Еще одна проблема: как к натуральной продукции сегодня относится торговля? Один килограмм обычной пастилы, какую вы чаще всего видите в магазине, стоит, к примеру, 400 рублей, при этом продавец делает еще стопроцентную накрутку на цену производителя. Я продаю свою продукцию за 1,5 тысячи рублей — но в ней все натуральное.

Теперь простая арифметика: чтобы сделать 1 кг натуральной пастилы нужно, примерно, 10 кг свежих яблок. Оптовая цена за кило яблок — 50 рублей, при этом по сырью у нас жесткие требования — поздние осенние сорта яблок, чтобы они были долго лежалыми, использовать нельзя, иначе пастила потеряет сочность, станет ломкой. Чаще всего сырье мы закупаем у татарстанских агрохозяйств или на оптовом рынке сельхозпродукции. То есть в 500 рублей обходятся только сами яблоки, а еще их нужно обработать, удалить косточки-перегородки, запечь, высушить — при изготовлении должно испариться 10 литров воды, то есть затрачивается огромное количество электроэнергии. Отсюда складывается себестоимость — около 1 300 рублей за килограмм, и это не предел, хотя я еще не говорю про оборудование, амортизацию, фасовку, логистику и так далее. Выходит, что моя чистая прибыль — всего 200 рублей. Я езжу по России, изучаю продукцию других производителей, так вот на Алтае цена пастилы доходит до 9—10 тысяч рублей за кг и ее охотно покупают.

Если брать других производителей, то чаще всего в качестве основы для приготовления пастилы берутся не яблоки, а покупное готовое пюре из них, и при сушке доля имеющегося в нем консерванта увеличивается в разы, превышая все допустимые нормы. Тот скандал в Беларуси как раз и был связан с этим нарушением, когда в пастиле одного из российских производителей выявили кратное превышение диоксида серы.

В 2022 году Госстандарт Республики Беларусь по разным причинам забраковал 13 видов российской пастилы. Фото: скрин danger.gskp.by

Или, к примеру, стремясь показать пользу, производитель вместо сахара добавляет в пастилу мед в качестве природного консерванта. Но мед при нагревании свыше 35 С0 превращается в тот же сахар и теряет все свои полезные свойства, а пастила должна сушиться при температуре в 550, иначе вся масса закисает и портится. Где же, спрашивается, польза от этого продукта? Получается, здесь производитель вводит покупателя в заблуждение дважды: то, что пастила с медом, где уже его по факту нет, и второе — то, что пастила без сахара, который как раз-таки после сушки в ней и появляется.

Халяль-центр для предпринимателей и потребителей

Подводя итог всему сказанному выше, скажу, что пока вопрос с единым стандартом к продукции халяль решается наверху, уверен, что халяль-продукция должна быть, прежде всего, натуральной. И, с учетом, что сегодня у России есть большие перспективы в этой индустрии в связи с активным развитием и укреплением торгово-экономических отношений со странами Востока, нужно всем производителям стремиться идти именно по этому пути — изготовление натурального продукта.

Хотя уже много лет мы говорим о халяль-индустрии, в Казани, которая претендует на статус главного халяльного хаба России, до сих пор нет специализированного Центра-халяль, куда могли бы прийти производители и другие предприниматели, чтобы получить нужную информацию, как, допустим, соответствовать канонам ислама, ответы на другие свои вопросы от экспертов в этом деле или же обменяться опытом с коллегами. А еще лучше — чтобы туда могли прийти и потребители халяльной продукции, увидеть новинки этой индустрии, прежде всего пищевой, и что-то купить.

Да, есть Комитет при ДУМ РТ, но этого недостаточно, тем более если государство планирует развивать это направление с упором на восточные государства, считаю, что пора подумать о создании такого центра.

Сергей Никифоров, предприниматель