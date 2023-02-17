День в истории: создали «Возрождение», открыли Новый Эрмитаж

Чем примечательна дата 17 февраля?

Фото: wikipedia.org/литография по рисунку И. Шарлеманя

Сегодня, 17 февраля, Всемирный день управления информацией, в России — праздник студотрядов, а также — службы горючего Вооруженных Сил. 17 февраля сожгли Джордано Бруно, в Санкт-Петербурге открыли для публики Эрмитаж, Китай начал войну с Вьетнамом, Минтимер Шаймиев создал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры, Бутлеров выступил в Париже, в прокат вышел фильм «Карнавал». Родились богослов Галимджан Баруди, физик Отто Штерн, поэтесса Агния Барто, композитор Альфред Мендельсон. Умерли писатель Гурий Тавлин, драматург Жан Мольер, математик и астроном Адольф Кетле, поэт и музыкант Александр Башлачев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Бутлеров — в Париже

17 февраля 1857 года в Казани родился богослов и педагог Галимджан Баруди. После учебы в Бухаре вернулся домой и вскоре открыл самое известное татарское медресе «Мухаммадия». Основал и возглавил журнал «ад-Дин ва-ль-адаб» («Религия и нравственность»), участвовал в работе 2-го и 3-го съезда мусульман России, был членом комитета правления мусульманской организации «Иттифак аль-муслимин». Был избран муфтием на Всероссийском съезде мусульман в Москве большинством голосов.

17 февраля 1858 года химик, молодой профессор Казанского университета Александр Бутлеров, командированный во Францию, сделал доклад в Парижском химическом обществе, где впервые изложил свои теоретические идеи о строении вещества. В докладе говорится, что за радикалы следует считать не только органические группы, но и группировки типа OH и NH2, то есть характерные для различных классов органических веществ сочетания атомов, которые впоследствии получили название функциональных групп. Бутлеров тогда впервые употребил и сам термин «структура», относя к одному типу молекулярной структуры метан, хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод и метиловый спирт. Более подробно идею химического строения Бутлеров изложил 3 года спустя в докладе «О химическом строении вещества», с которым выступил в химической секции Съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере 19 сентября 1861 года.

Фото: wikipedia.org

17 февраля 2010 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев издал указ о создании Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Указ был издан с целью содействия возрождению и развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» и иных памятников истории и культуры, расположенных в Татарстане. Основными задачами фонда стали содействие в сохранении, воссоздании, реставрации памятников истории и культуры, а еще иных культурных ценностей истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Фонд «Возрождение» также занимается популяризацией объектов культурного наследия и содействием в укреплении научного, культурного, интеллектуального потенциала республики.

17 февраля 1998 года в Казани скончался писатель Гурий Тавлин. Во время Великой Отечественной войны служил танкистом, участвовал в битвах на Курской дуге, на Днепре, на Украине, в Белоруссии, Польше. После учился в Казанском педагогическом институте, но в 1950-м был осужден на 10 лет по ложным показаниям о националистической контрреволюционной деятельности. Был освобожден в 1954-м. Публиковался со школьных лет. Среди его произведений — сборники рассказов «На переднем крае» («Алгы сызыкта»), «Звезды рядом с нами» («Йолдызлар безгә янәшә»), роман-трилогия «Рок» («Афәт»).

Фото: kul-sharif.com

17 февраля 2012 года по заказу Татарстана в Италии изготовили самый большой в мире Коран. Размеры книги составили два на полтора метра, а вес — 800 килограммов. Обложку мусульманской святыни выполнили из малахита и инкрустировали кораллами, бирюзой, яшмой, сусальным золотом и серебром. Все 632 страницы уникального издания изготовлены из особой шотландской бумаги. Коран был изготовлен по заказу фонда «Возрождение» итальянской компанией «Реверра ЛТД». Уникальное издание попало в Книгу рекордов Гиннесса, а Министерство культуры России признало книгу культурной ценностью.

17 февраля 2022 года «Реальное время» рассказало, что в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала победил консорциум под лидерством московской компании «Ваухаус». При этом даже мэр Казани Ильсур Метшин признался, что поддерживал другой проект, Элины Сафаровой и Асифа Хана.



Фото: слайд из презентации проекта

Открыли Новый Эрмитаж

17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре дали спектакль, а затем устроили праздничный ужин на 600 персон. Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культуры, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX веков. Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание российской императрицы Екатерины II, после того как в Берлине она приобрела у берлинского коммерсанта И. Гоцковского коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» (место уединения).

17 февраля 1982 года в прокат вышел фильм «Карнавал» Татьяны Лиозновой с Ириной Муравьевой в главной роли. При этом популярные песни из картины исполнила Жанна Рождественская. Впрочем, на выпущенной «Мелодией» грампластинке с хитом «Позвони мне, позвони…» можно услышать голос самой Муравьевой.



Фото: кадр из фильма

Погиб Джордано Бруно

17 февраля 1600 года по приговору суда инквизиции в Риме на площади Кампо ди Фьоре был сожжен монах-доминиканец, представитель эзотеризма и герметического оккультизма Джордано Бруно. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано публично выступал в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно арестовали и заточили в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве обитаемых миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. Его последними словами были: «Сжечь — не значит опровергнуть».

Фото: wikipedia.org

17 февраля 1979 года — день, когда народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам, положив начало китайско-вьетнамской войне. Вооруженный конфликт длился всего месяц — до марта 1979 года. Одной из причин китайского конфликта с Вьетнамом историки выделяют опасения Пекина относительно создания просоветского пояса безопасности, который охватывал Китай со всех сторон — Советский Союз, Монголия, Вьетнам. Под вьетнамским влиянием находился Лаос. В Афганистане также пришла к власти просоветская Народно-демократическая партия Афганистана. Несмотря на свою краткосрочность, война между Китаем и Вьетнамом была весьма кровопролитной. Китайские историки оценивают потери НОАК в 22 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Примерно столько же, опять же по китайским оценкам, потерял и Вьетнам. То есть всего за месяц конфликта погибло от 30 тысяч до 40 тысяч человек. С выводом войск в марте 1979 года китайско-вьетнамские конфликты не закончились. На протяжении десяти лет обе страны периодически вступали в мелкие вооруженные столкновения на границе. Отношения между двумя государствами относительно нормализовались лишь в начале 1990-х годов, что было связано в первую очередь с общим изменением мировой политической обстановки.