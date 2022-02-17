Казанские чиновники дистанцировались от победителя конкурса проектов нового Камаловского театра

Работы по модернизации одного из символов столицы Татарстана начнутся в текущем году

Фото: Слайд из презентации

Консорциум под лидерством московской компании «Ваухаус» победил в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Застрельщики «демократических процедур» публично подчеркивают, что поддерживали другой проект. О том, что предлагают его авторы городу и почему их победе якобы не особо рады чиновники, читайте в материале «Реального времени».

«Наше старшее поколение выбрало модерн»



В победивший консорциум также входят Kengo Kuma & Associates (Токио), Werner Sobek AG (Штутгарт) и казанский архитектор Герман Бакулин. Проект всего лишь на 0,7 балла обошел второе место — дуэт Bespoke и Asif Khan Studio. На третьем месте — московский «Метрополис» (с ними вместе — Coop Himmelb(l)au из Вены и «Мириада Групп» из Казани).

Как признался мэр Казани Ильсур Метшин, он вернулся домой в час ночи, поскольку обсуждение было «непростым». Как и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова (она сказала, что плакала это ночью), главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, министр культуры РТ Ирада Аюпова, он явно болел за проект Элины Сафаровой и Асифа Хана — белое здание, которое воплощает концепции белого листа и театра как холста. Вчера в онлайне можно было увидеть, как он пререкается с бывшим главным архитектором города Николаем Васильевым и поэтом Разилем Валеевым, называя этот проект шедевром. Но, вероятно, голоса аксакалов оказались решающими.

Общий вид

— Наше старшее поколение выбрало модерн. Это стало для меня полной неожиданностью, — сказал Метшин. При этом он указал, что сегодня встречается с Асифом Ханом, автором самого черного здания в мире, павильона для XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее, чтобы обсудить сотрудничество. Отметим, что мэр упорно называл место, где находится строительная площадка, «Старо-Татарской слободой», хотя это территория Архангельской слободы.

Судя по переговорам между спикерами, главный режиссер театра Фарид Бикчантаев узнал о результате, придя на встречу, хотя ожидал победу Bespoke.

— «Туй үпкәсез булмый» («Свадьба без обиды не проходит»), — вспомнил он поговорку.

Набережная

Так что во вступительном слове ни один из спикеров ничего не рассказал о проекте «Ваухауса». При этом Метшин процитировал главу Театра Наций Евгения Миронова, который вчера говорил, что завидует им «белой завистью». А также признался, что подслушал Бикчантаева, который отмечал: новое здание — это вызов для репертуара.

Фишман-Бекмамбетова все же добавила, что «Ваухаус» проектировал здание «Электротеатра», во время посещения которого президент Татарстана Рустам Минниханов и решил построить новое здание театра Камала. Отметила она и союз российских и японских авторов, а также участие Бакулина, который был одним из тех, кто работал над зданием на улице Татарстан: «Если бы его не было, заявка была бы слабее».

Большой зал

«Треугольные формы крыш жилых домов или усадеб, мечетей, минаретов с пирамидальными крышами»

Компания «Ваухаус» известна новым зданием «Электротеатра» в Москве, кинотеатром «Пионер», Центром документального кино, работой над «Стрелкой», театром «Практика». В портфолио Кенго Кумы — Музей искусств Сантори, Великая бамбуковая стена в Пекине, художественный музей префектуры Нагасаки, а также, например, Новый национальный стадион — главный стадион Летних Олимпийских игр 2020 года и Летних Паралимпийских игр 2020 года.

Проект «Ваухауса» разработан на площади в границах участка размером 23 465 квадратных метров. При этом здание театра будет площадью 36 842 «квадрата» с четырьмя залами. В презентации на 197 листов авторы отмечают:

— Панорамные виды Казани насыщены вертикалями колоколен и минаретов. Высокие, устремленные в небо башни воссоздают образ леса — уникальной и богатой экосистемы, полной потенциальных возможностей. Мы подчеркнем геометрические мотивы традиционных казанских кровельных пейзажей: треугольные формы крыш жилых домов или усадеб, мечетей, минаретов с пирамидальными крышами. Особая треугольная форма кровельных силуэтов и японская техника оригами могут быть задействованы в концепции экстерьера и интерьера будущего здания.

Универсальный зал

Смелое решение настолько сильно повлияло на внешний вид, что Фишман-Бекмамбетова назвала его вчера милитаристским.

Отмечается, что «символическое пространство Большого зала создается за счет арок, которые напоминают татарские святилища». Вместимость зала — 600 человек.

Также спроектирован универсальный зал на 200 человек с раздвижной стеной с видом на окружающую территорию и парк: «Традиционные тканевые панели с татарским узором являются открывающимися и служат для акустических целей. Они съезжают с потолка и создают яркую и уютную атмосферу традиционного татарского жилища». При этом зал может быть и простым блэк-боксом.

Восточный зал

Особый запрос театра — восточный круглый зал на 200 человек, в котором «Ваухаус» вдохновлялся национальными орнаментами. Наконец, есть камерный зал на 30—40 посетителей.

Кроме того, внутри театра планируется большое количество общественных пространств: открытая театральная лаборатория, пространство для экскурсий и выставок, кафе, бар, книжный и сувенирный магазины и театральные мастерские — с возможностью проведения мастер-классов.

Проектная стоимость работы составляет 7,8 миллиарда рублей. Теоретический дедлайн по стройке — 2025 год. Возможно, какие-то процессы уже начнутся в этом году. При этом организаторы указали, что проект будет дорабатываться.