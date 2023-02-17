«У нас развернулась война»: фермер винит главу поселения в падеже лошадей

Известного конезаводчика лишили земли для выпаса, и он потерял часть крупного поголовья татарской породы

Как стало известно «Реальному времени», у алькеевского фермера Фаниса Бакирова, возрождающего породу татарских лошадей и удостоенного госпремии Татарстана, возникли серьезные проблемы в хозяйстве. В его КФХ пали 48 голов лошадей, в том числе татарской породы. Как утверждает коневод, причиной стали разногласия с главой поселения, который лишил его земли для выпаса. По его словам, в условиях дефицита пастбищ запертые кони из табунов подхватили инфекционное заболевание и начали погибать. В ситуации разбирался корреспондент издания.

«Лошади начали болеть, и больше 40 голов погибли»

Конфликт между известным селекционером лошадей татарской породы Фанисом Бакировым и главой исполкома Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского района Рафаэлем Зайдуллиным, по словам фермера, разгорелся еще два года назад. Прошлой осенью он достиг апогея. По словам Бакирова, летом председатель «всячески строил козни и не давал лошадям спокойно пастись».

— Я нигде не мог найти поддержки. Писал письма в районную администрацию, в Минсельхоз и даже в аппарат раиса. Но найти управу на главу поселения никто не мог. Мои лошади уже в начале августа прошлого года не могли свободно пастись. Зайдуллин написал на мое имя претензионное письмо с требованием предъявить документы на землю, грозился вызвать экологов и подать на меня в суд. Мне пришлось закрыть свои табуны. Корма, конечно, у них было достаточно, но ведь они степные животные, им нужна свобода и пространство. Со 2 августа около 500 голов нам пришлось держать на закрытой территории в том числе в 30 градусную жару. В сентябре лошади начали болеть, и в итоге больше 40 голов погибли. Среди них и лошади татарской породы, которых мы разводим, — посетовал фермер.

Конезаводчик показал справку, выданную Алькеевским районным государственным ветеринарным объединением (есть в распоряжении редакции) о том, что с июля по декабрь 2022 года в КФХ «Бакиров Фанис Рашитович» пало 48 голов лошадей, на основании лабораторных исследований был выставлен диагноз «энтеротоксимия» — острая токсикоинфекционная болезнь сельскохозяйственных животных. Имеется протокол вскрытия.

«Среди заболевших и погибших есть лошади татарской породы, которых мы разводим», — посетовал фермер. Фото: tatar-congress.org

«Вами самовольно произведен захват земельного участка поселения»

На семейной ферме Фаниса Бакирова содержится около 400 голов лошадей. Половина из них — лошади татарской породы. Фермер — победитель республиканского конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2016». В минувшем году был награжден госпремией за «Создание и использование селекционного достижения — татарской породы лошадей в Республике Татарстан». Бакиров занимается разведением этих лошадей более 10 лет.

В распоряжение редакции передали копию претензионного письма главы исполкома Чувашско-Бродского сельского поселения Рафаэля Зайдуллина, направленного главе КФХ Фанису Бакирову в июле.

«Вами самовольно, без предоставления документов на право пользования произведен захват земельного участка Чувашско-Бродского сельского поселения, прилегающего к реке Малый Черемшан от населенного пункта село Чувашский Брод — до населенного пункта Татарское Ахметьево», — обратился к фермеру Зайдуллин.

В своем письме он потребовал предоставить документы на право пользования этим участком земли. В противном случае председатель сельсовета грозился обратиться в Алькеевский народный суд по вопросам: «самовольный захват земли СП, выпас на отдельном участке лошадей, не соблюдая санитарную зону относительно реки Малый Черемшан, поверхностная обработка почвы на пойменно затапливаемой земле, что в последующем приведет к смыву гумусного слоя, а также коррозии почвы».

«Мы всегда принимаем сторону фермера, однако в контакте и с главами поселений»

Руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия Алькеевского района Роберт Гадиев рассказал «Реальному времени», что лошади Фаниса Бакирова начали болеть, еще будучи на пастбище:

— Ветеринарные врачи рекомендовали сменить пастбище, где лошади начали заболевать. Владельцу табуна пришлось вернуть всех лошадей на базу, чтобы провести процедуру лечения и профилактики болезни, соответствующую нормам. После этого Бакиров сменил пастбища и стал выводить лошадей на другие земли рядом с рекой. Глава поселения в свою очередь написал ему претензионное письмо. После этого хозяин закрыл коней и, видимо, болезнь стала усугубляться.

Сейчас, по его словам, по жалобе фермера идут проверки: «Мы всегда принимаем сторону фермера. Однако находимся в тесном контакте и с главами сельских поселений. Зайдуллин заявляет, что не запрещал выводить коней на пастбище, он просто потребовал предъявить документы в подтверждение права собственности», — рассказал глава районного сельхозуправления.

«Реальное время» направило запрос в администрацию Алькеевского района с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ будет опубликован по получении.

Фото: invest.tatarstan.ru

Участок для выпаса скоро предоставят

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ, куда наше издание также обратилось за комментарием, в курсе жалобы фермера на действия главы поселения, «препятствующие разведению лошадей и повлекшие за собой гибель животных». Министру Марату Зяббарову даже пришлось давать разъяснения по ситуации руководителю администрации раиса Татарстана Асгату Сафарову.

— По информации главы Алькеевского муниципального района А.Ф. Никошина земельный участок «Для выпаса поголовья лошадей» в первом квартале текущего года будет предоставлен в аренду заинтересованному лицу по ст. 39.18 ЗК РФ, — сообщили в Минсельхозе РТ, добавив, что землю выделят «при отсутствии оппонента» на указанный участок. — В противном случае данный земельный участок будет выставлен на аукцион.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на имя руководителя Алькеевского района Александра Никошина поступило заявление от главы поселения Рафаэля Зайдуллина «об освобождении от занимаемой должности с 13 февраля 2023 года».

«Меня вынудили написать заявление об увольнении»

У руководителя исполкома Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского района РТ Рафаэля Зайдуллина своя версия произошедшего. По его словам, претензионное письмо он направил Фанису Бакирову по причине того, что деревенские жители начали задаваться вопросом, почему такая большая территория рядом с рекой принадлежит одному человеку, в том числе и пойма реки, к тому же эти земли огорожены. Кроме того, в личных хозяйствах сельского поселения содержатся 494 голов крупного рогатого скота и их тоже надо где-то пасти.

— От жителей деревни поступил вопрос, и поэтому я написал письмо с просьбой предоставить документы о праве собственности Фанису Бакирову, но, к сожалению, не получил ответа. Вместо этого он начал писать жалобы в разные инстанции, в частности в Минсельхоз. Документа, подтверждающего право собственности, я так и не увидел. Жалоба Бакирова от Минсельхоза перешла в прокуратуру РТ, оттуда — в прокуратуру нашего Алькеевского района. Меня вызвали к прокурору, туда пришли и представители Росреестра, на встрече присутствовал и сам Фанис Бакиров. После беседы прокурор потребовал разобраться с этими земельными участками. Росреестр провел проверку, согласно ее результатам оказалось, что все эти земли возле реки, а это порядка 60 гектаров, незаконно присвоены Фанисом Бакировым, то есть это самовольный захват земли. Это документально доказано, — рассказал Рафаэль Зайдуллин «Реальному времени».

У руководителя исполкома Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского района РТ Рафаэля Зайдуллина своя версия произошедшего. Фото: alki-rt.ru

Глава поселения предоставил редакции документ, в котором содержится ответ муниципального отдела по Алексеевскому, Алькеевскому и Спасскому районам Управления Росреестра по РТ на его обращение от 18 ноября 2022 года:

«25.11.2022 г. было проведено выездное обследование земельного участка, расположенного по адресу: РТ, Алькеевский район, Чувашско-Бродское сельское поселение. Визуальным осмотром установлено, что земельный участок расположен вблизи с селом Татарское Ахметьево на землях сельскохозяйственного назначения, с юго-западной стороны и восточной стороны участка установлены деревянные ограждения, от расположенного с южной части участка берега реки Малый Черемшан, до расположенной с северной части растительности из кустарников и деревьев, также с северо-восточной части участка расположена карда».

Как сказано в документе, в результате обработки полученных координат и сопоставления их с данными картографической основы и данными ЕГРН установлено, что путем установки ограждений занято три участка земли площадью 31 938 кв. м, 29 126 кв. м и 3 495 кв. м.

«На момент обследования, по данным Единого государственного реестра недвижимости, прав на земельные участки с кадастровым номером 16:06:180601:370 и 16:06:180601:374 не зарегистрировано, по сведениям Исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ, ограждения устанавливались Бакировым Фанисом Рашитовичем. В данных действиях усматриваются признаки нарушений требований п. 1 ст.25 и п. 1 ст. 26 Земельного кодекса РФ…»

По факту выявленных признаков нарушения требований Земельного кодекса РФ в отношении Фаниса Бакирова 30 ноября 2022 года было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Рафаэль Зайдуллин занимал должность руководителя исполкома сельского поселения с сентября 2020 года. Фото: alki-rt.ru

Глава сельского поселения Рафаэль Зайдуллин подтвердил «Реальному времени», что 13 февраля он написал заявление об уходе:

— Меня вынудили написать заявление об увольнении. С понедельника я сижу дома без работы.



Рафаэль Зайдуллин занимал должность руководителя исполкома сельского поселения с сентября 2020 года. В районе работает с 1982 года.



— За годы моей работы наше сельское поселение в рейтинге района поднялось с 14-го места на четвертое-пятое. Теперь же меня оставили за бортом, я считаю это несправедливым. Никто в этом вопросе не разобрался, а крайним оказался я, — посетовал Зайдуллин.

Сейчас в хозяйстве Фаниса Бакирова и в сельском поселении идут проверки. «Реальное время» будет следить за развитием событий.