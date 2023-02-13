Культурные мероприятия февраля: пять способов провести День святого Валентина в Казани

Подборка, которая расскажет, как ярко и необычно отпраздновать День всех влюбленных

Фото: коллаж "Реального времени" (снимки предоставлены "Яндекс Афишей")

Напрасно многие думают, что День святого Валентина — праздник только для пар. Эту необычную дату в календаре можно посвятить и самому себе. Почему бы не порадовать себя чтением книги или культурным мероприятием? «Яндекс Афиша» и «Реальное время» расскажут, как провести этот день с максимальной пользой.

Встаем с дивана и выходим из дома

«Ставки сделаны»

14 февраля, 5, 22 марта. Театр на Булаке. 18+

Комедия Вероники Чепегиной покажет зрителю историю англичанки, которая по своему замыслу привела в свои роскошные апартаменты бродягу. Звучит весьма интригующе, но вот последствия такого решения непредсказуемы.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«В ритмах сердца»

14 февраля. Государственный Большой концертный зал имени Сайдашева. 6+

Для всех поклонников живой музыки в День всех влюбленных состоится музыкальная программа «В ритмах сердца». Для зрителей прозвучат саундтреки из кинофильмов, мелодии советских песен и джазовые обработки произведений Чайковского, Гершвина и других известных композиторов. Также на мероприятии будет представлена оригинальная музыка для ударных инструментов.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Творческая достопримечательность Казани — экскурсия по личной мастерской»

17, 18, 19, 24 и 25 февраля. Галерея Славы Зайцева. 12+

Посетителям предоставят возможность познакомиться с нестандартными техниками художника. В том числе каждый пришедший сможет лично познакомиться с художником. Все желающие поучаствуют в создании экспоната для галереи. Ввиду того, что автор не использует в творчестве краски, в ход пойдут обрывки глянцевых журналов, гвозди, мебельные скобы и другие необычные материалы. Вход на экскурсию можно будет оплатить «Пушкинской картой».

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Музыка для души

Создать соответствующее празднику настроение поможет подходящая музыка. Треки, наводящие на романтичные мысли, можно включить во время утренней растяжки, по пути на выставку, а также во время прогулки по парку. Собрали небольшой плейлист песен о любви, которые заставят вас поймать нужную праздничную волну.

«Ничего не бойся, я с тобой»

А Ваня Дмитриенко и Асия под впечатлением от оригинала и одноименного мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», где прозвучал 21 хит группы «Секрет», записали одноименный кавер. В результате вышел весьма романтичный и чувственный трек, который обязательно должен быть в вашем плейлисте на День святого Валентина. 16+

«Никого нет лучше тебя»

Композиция от группы «Фруктовый кефир», которая навевает воспоминания о самом любимом и верном человеке, сподвигнет на то, чтобы наладить отношения с самим собой, в самый раз 14 февраля. 16+

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Я и твой кот»

Этот трек поможет создать светлое романтичное настроение на День всех влюбленных. Песня как нельзя лучше воссоздает атмосферу уюта, нежности и беззаботности. Эта композицию представили еще в 2015 году, но она все еще полна волшебного шарма. 16+



Домашний кинотеатр

Почему бы не уделить время фильмам и сериалам, которые так давно хранятся в папке «Избранное»? На случай, если все приелось или папка оказалась пуста, собрали несколько неожиданных кинокартин, которые стоит посмотреть.

Сериал «Фандорин. Азазель», который начал выходить на «Кинопоиске» в январе, может показаться странным выбором. Детективная линия, альтернативная история XXI века, где во главе по-прежнему династия Романовых, а столица России — Петроград. Но любовных историй здесь хоть отбавляй. Можно взахлеб следить сразу за несколькими яркими парами — Николай III и его жена, аристократка Елизавета фон Эверт-Колокольцева и ее молодой человек. Внимания достойна и популярная певица Амалия, в которую влюбляется каждый, кому довелось перекинуться с ней хотя бы взглядами. 16+

В фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?» у главной героини нет видимых проблем. Она талантливый архитектор, которая живет в прекрасном доме с дочерью и любящем мужем. Только вот что-то продолжает ее тревожить. В один из дней Бернадетт исчезает — искать себя, вдохновение и счастье на краю света. 16+

Фото: скриншот

Нельзя просто так взять и проигнорировать в такой день фильм-заповедь «Ешь, молись, люби». Элизабет Гилберт вдруг осознает, что вся ее жизнь прошла как в тумане — она жила не так, как хотела. Эта мысль подвигает ее не только на развод, но и на путешествие. Героиню ждут Италия, Индия и Бали. Что она будет там делать, кажется, понятно из названия. Так или иначе, все это приведет ее к долгожданному внутреннему покою, равновесию и, вероятно, истинной любви. 12+

Праздник на страницах книги

Ошибочно думать, что День святого Валентина придется скоротать в одиночестве, если пока нет любимого человека. Компанию в этот праздник вам составят литературные герои. Как ни крути, но книга во все времена была лучшим другом.

Роман Алексея Иванова «Бронепароходы»

Не стоит думать, что столь «суровое» название является отражением такого же сюжета книги. Напротив, история расскажет читателю романтическую любовную историю молодой аристократки Кати. События сюжета развиваются в годы Гражданской войны. Автор умеет приятно удивлять и непременно заставит вас с головой окунуться в эту глубокую историю. 18+

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Флориан Иллиес «Любовь в эпоху ненависти. Хроники одного чувства»

События истории развернутся в 1930-е годы. «Золотые двадцатые» внезапно заканчиваются, уступая место хаосу и беспорядку, где сжигают книги и начинают изводить евреев. Однако здесь по-прежнему живут, творят и чувствуют величайшие влюбленные в истории современности: Жан-Поль Сартр поедает сырный пирог в компании Симоны де Бовуар, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй испытывают на прочность Нью-Йорк, а вот Генри Миллер и Анаис Нин погружены в бурные парижские ночи. 12+

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Блайт Роберсон «Как встречаться с парнями, если ты их ненавидишь»

В своей книги американский комик Роберсон дает свою оценку отношениям между полами в современном мире — начиная с флирта в Сети и заканчивая терзаниями одиночества после расставания. Автор, прибегая к юмору и в то же время не отходя от сути, объясняет, как не поддаться установкам общества и поп-культуры, следуя только за своим сердцем в любви и жизни. 16+

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»