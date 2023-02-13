Но я чувствую жесточайшую ностальгию по настоящему

Фото: Максим Платонов

10 февраля в «Татнефть Арене» группа «Кино» сыграла аншлаговый двухчасовой концерт. Сейчас «Кино» — это голос Виктор Цоя, который звучит в сопровождении оригинальных участников — лид-гитариста Георгия Каспаряна, бас-гитаристов Игоря Тихомирова и Александра Титова, а также приглашенных музыкантов (акустическая гитара и барабаны). Какой бы ни странной казалось изначально это идея, коллективная память решает — концерт напоминает что-то среднее между путешествием в сказку и сеансом психотерапии.



«Кино» все возрасты покорны



На такой пресс-конференция я раньше не бывал. Встают журналисты — и сначала говорят, как они робеют и как они мечтали здесь оказаться. При этом где-то половина представителей СМИ — молодые люди. Как говорит пресс-секретарь «Кино» Наталья Хомякова, в первых рядах на концертах — стабильно молодежь. В интернете есть детские чаты поклонников. «Возможно, потому что они не жили в 80-х», — отвечает Титов на вопрос о причинах таких возрастных срезов. Он, кстати, несколько лет назад записывался с казанской группой Junа в их песне «Синле елым», отправив им дорожку с партией по сети:

— Я редко соглашаюсь на такие вещи. Мне очень понравилось, что девочка поет на татарском языке, и мне очень понравилось… что-то в этом было наивное, детское. это согрело мне сердце. Мне захотелось им помочь.

Но масштаб концерта понимаешь, глядя на очереди, проходящие сквозь металлодетекторы, потом — на людей, ищущих свободное место в гардеробе. Выступление начинается в 19:20, минут через 29 видно, что трибуны заполнены полностью, на танцполе и фан-зоне также набирается внушительная толпа. Трудно сказать, кого здесь нет. К примеру, прямо на ограждении сидит мальчик в очках, он пришел с мамой. Много школьников, студентов, молодых людей, разновозрастных пар, сверстников Каспаряна (ему исполняется 60 лет 24 июня), ровесники всех альбомов, от «45» до «Черного» — и так далее.

Кто-то вспоминает, как странно было на «Металлике»: весь концерт люди держат телефон и снимают. Кто-то делится, что у них с мамой одна общая главная песня — это «Звезда по имени солнце». Кто-то сетует, что не сыграли «Восьмиклассницу». Кто-то изображает под каждый трек томные танцы или изображает из себя звезду социальных сетей. Собираются в ледовый со всего региона. К слову, оказывается, в селе Азьмушкино под Набережными Челнами есть улица Виктора Цоя!

Путешествие по зазеркалью



Выбор сет-листа, конечно, частично зависел от того, доступен ли в песнях голос Виктора Цоя. Самый понятный по технологии обработки материал — это поздние записи, ведь, к примеру, «Черный альбом» группа и делала, как сейчас концерт — уже после смерти лидера, используя демо-версии, сделанные в Латвии.

— Самой сложной задачей, особенно в песнях, которые не писались потреково — было сепарирование вокала, — сказал на пресс-конференции Игорь Тихомиров (многие годы — звукорежиссер «ДДТ»), — выделить его из общей фонограммы. Это чрезвычайно сложное мероприятие. Я не буду объяснять технических подробностей, но компьютерные технологии позволяют выделять голос, правда, он немножко теряет оригинальное звучание. Но мы его никак не обрабатываем, что бы ни думали, что он синтетический, что добавлены какие-то форманты… Мы стараемся делать его максимально близким к оригиналу.

Но, даже не смотря на мощность звука, слышно, как зал поет все. Концерт начинается с «Красно-желтых дней», видео показывает, в частности, вид из машины, едущей по трассе, и этот мотив путешествия постоянно повторяется — дорога, электричка, самолет… Иногда появляются концертные кадры прошлых лет, миксующихся с изображением с местных камер. Отметим, что Цоя на видео не так много — иногда это анимированный герой (самое масштабное произведение — лицо, состоящее из строчек, поющее «Перемен»), иногда хроники. Что скрывать — с первых минут накатывают слезы.

Можно, конечно, проанализировать, почему «Кино» так популярно. К примеру, что их песни одновременно находились и в рок-, и в поп-пространстве. В сети можно найти любопытные версии песен, сыгранные исключительно на клавишах — и тут начинаешь задумываться, что лаконичные партии Каспаряне и впрямь звучат, как синтезаторные риффы. А лирики, в которой нет ничего лишнего, а значит, каждый слушатель может наполнить ее своими смыслами. Гармонии, которая доступна и в акустике, и сейчас на арене?

Но если говорить о следствиях, то «Кино» — это классика. В первой половине играет группа «Время есть, а денег нет» — ей более 40 лет. А значит, у каждого наберутся моменты, связанные с этими вещами. Это практически народная музыка.

В беседе с журналистами Каспарян заметил, что ему с детства нравилось, когда на концерте песни звучали, «как на пластинке»:

— Конечно, небольшие микроизменения у каждого музыканта есть. Немножко вправо-влево.



Ленинградские мужики играют рок



На лайве — живые барабаны, резче гитары, другой уровень продакшена. На уровне риффов, басовых и ритмических партий, даже сбивок — все на месте. При этом музыка привязана к свету и видеоряду. Все это звучит на порядок круче, чем на доступных архивных версиях.

При этом действительно где-то музыканты позволяют себе добавить или изменить несколько нот. Видно, к примеру, что не все зрители знакомы с версиями треков с альбома «Последний герой», вроде почти индустриальной «Электрички». Каспарян играет ее нахраписто, совсем не лаконично, показывая, что он мастер разных гитарных техник. Особенно интересно это выглядит в сложной «Место для шага вперед» — в «первом периоде» существования группы она не звучала на сцене, а сейчас к ней записали трубу, которая, правда, звучит плейбеком.

Также музыканты много подпевают, особенно в треках, где оба басиста играют на сцене (в концерте есть блоки песен, которые группа играла с Титовым, более ранние, и с Тихомировым, более поздние). При этом кажется, что они могли бы позволить себе больше, как это происходит в треке «Мы хотим танцевать» с дэнс-кодой, которая не разрушает, а дополняет смысл композиции. Почему бы не пойти дальше? Все-таки это и их песни тоже.

Также приятно, что на концерте всплывают менее заметные вещи, типа «Музыки волн» с очевидным влиянием New Order. Запоминается «Кончится лето», чей видеоряд построен на эстетике многоэтажек. Такое можно увидеть в аккаунтах подростков-думеров, увлеченных пост-панком и советской эстетикой.

Ближе к финалу ощущения усиливаются: «Группа крови» с альбомным интро и соло на обоих гитарах (вспоминается, как ее играла «Металлика» под пение стадиона), «Кукушка», на которой некоторые включают не телефоны, а зажигают зажигалки. Основная часть заканчивается «Алюминиевыми огурцами».

Часть публика зачем-то идет на выход, но после «Кино» выдают «Попробуй спеть вместе со мной», «Маму-анархию», «Пачку сигарет» и «Звезду по имени Солнце», на которой, вероятно, всех гитаристов в зале охватывает воспоминание, как они учили этот рифф на ре минор. Это ностальгия? Вероятно, но зачастую — по тому, чего не было никогда. Или по тому, что должно быть сейчас.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов