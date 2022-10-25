В Казани у Кремлевской дамбы проложат велодорожку за 317 миллионов рублей

Почти 3 км за 317 миллионов

В Казани продолжают строить велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской транспортной дамбы от Центра семьи «Казан» к улице Пролетарской и велодорожке по улице Сибгата Хакима. Как выяснило «Реальное время», затраты в ценах текущего года оценили в 317,6 миллиона рублей.

Согласно проекту контракта, работы требуется завершить до 28 июля 2023 года. Их физический объем оценивается в 1,95 км.

скриншот документации

На участке проектирования дорожки предусмотрено переустройство инженерных сетей, коммуникаций, а также устройство берегозащитных сооружений — габионов. В задании также указан монтаж системы автоматического полива, наружного освещения. Переустройство искусственных сооружений проектом не предусмотрено.

Работы ведутся с начала сентября, уже уложен асфальт и высажены саженцы деревьев.

Работы завершат до конца года

О планах проложить велопешеходный маршрут от «Чаши» до Кремлевской набережной стало известно летом. Он появится в рамках благоустройства территории у Центра семьи «Казан», которое проведут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Новый велопешеходный маршрут по обеим сторонам Кремлевской дамбы в Казани реализуют до конца 2022 года. Маршрут соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у «Чаши», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля.

Проект планируют реализовать в два этапа. На первом от Центра семьи «Казан» до ул. Пролетарской проложат дорожку для пешеходов и велосипедистов. На втором этапе ее соединят с Кремлевской набережной со стороны Кремля и со стороны ГИМС.

До конца 2022-го новый маршрут соединят с бульваром «Фестивальный», а затем и с велодорожкой до ул. Сибгата Хакима. Зону вдоль велопешеходной дорожки озеленят и обеспечат освещением.

В целом велопешеходная дорожка станет частью 40-километрового велопешеходного маршрута от Голубых озер и до Волги. Ширина вело- и пешеходной дорожки составит по 3 метра. По всему маршруту появятся зоны отдыха и выхода к воде, оборудованные урнами, велопарковками и поворотными скамейками-креслами.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Также на месте высадят газон, деревья и кустарники — среди последних белая ива, татарский клен, шиповник. Планируется также установить 84 новые опоры освещения.



— Уже к весне, к началу нового сезона казанцы смогут с комфортом перемещаться по дамбе на велосипеде или пешком, останавливаясь по пути в зонах отдыха. А велосипедисты, предпочитающие зимнее катание, смогут протестировать маршрут уже по его готовности, — рассказала куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

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Татьяна Демина