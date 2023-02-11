«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 41-я: «Дилемма»

История о девочке, болеющей акрофобией и встретившей в Булгаре себя в прошлой жизни

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После фильма «Зулейха» в 2007 году Рамиль Тухватуллин выпустил совершенно другую картину — молодежную драму с элементами фэнтези «Дилемма». Главную роль сыграла его старшая дочь Индира. Ее героиня боится высоты, потому что в прошлой жизни была булгарской принцессой, прыгнувшей с башни. Все, что вы хотели знать о Казани нулевых, — при поддержке интересного актерского состава.

Идея — от Туфана Миннуллина

Фильм впервые показали 20 октября 2007 года, его демонстрировали не только в Казани, но и в 23 районах республики. Он попал в конкурсную программу III Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой Минбар» и получил приз зрительских симпатий. Идею, по словам Рамиля Тухватуллина, тогда — начальника отдела культуры правительства Татарстана, предложил драматург и депутат Госсовета Туфан Миннуллин, описав историю в эссе «Просветление», как девушка приехала в Булгар, там встретила старика, а он ей рассказал про историю ее народа. На этой основе Мансур Гилязов написал киносценарий «Генокод», из которого Тухватуллин с Айсылу Хафизовой сделал около 30-40 вариантов. Фильм снимал фонд развития киноискусства РТ «Татарстан-синема», бюджет картины на 90% — средства республиканского бюджета.



Картина начинается с того, что двое детей, Байбулат Батуллин (будущий кинорежиссер в Москве) и Диляра Тухватуллина (будущая оперная певица в Италии), лепят Булгар из глины, но тут на город начинает надвигаться войско (в титрах описанное поименно). Мальчик прыгает с обрыва и убегает, а девочка боится, и хан, видимо, Бату, хватает ее.

А вот нынешнее время. Индира тусуется со своими приятелями в Булгаре, у нее завтра день рождения, ей будет 16. Подруга Дина (Лейсан Файзуллина) подшучивает над ее акрофобией и флиртует с двумя парнями, Оскаром (Руслан Утяганов), который увлекается парашютным спортом, и Шамилем-Шамоном (Эмиль Талипов). Таков любовный квадрат. Почти все здесь — камаловские актеры, если добавить еще Гульчечек Хамадинурову. Адель Ризаев, ее партнер по фильму, работает в театре звукорежиссером. Что касается Утяганова, то в титрах мелькает благодарность Зуфару Утяганову.



А главная актриса Индира учится на первом курсе юрфака. По словам отца, она просто играет девушку своего возраста. Актеры также стараются не переигрывать, в их речи то и дело возникают мелкие беседы, а сюжет переключается с современности на флешбеки, словом, это фильм для сосредоточенного зрителя.

Вероятно, Булгар влияет на Индиру, ей начинают видеться образы из прошлого, включая некоего чистильщика (Азгар Шакиров). А тут еще следующий вечер, день рождения с родителями (Рамиль и Ильсия Тухватуллины) — у отца есть серьезный бизнес и любовница, о чем она узнает на празднике. Лечиться ее отправляют к психотерапевту (Ольга Морская), которая погружает в переживания прошлых жизней.

Верните мой 2007-й

У Тухватуллина проверенная в нескольких проектах команда: художник по свету Рузаль Хабибуллин, художник Ленар Гильмутдинов, сорежиссер и монтажер Дмитрий Карпов, оператор-постановщик Эмир Золондинов, который работал также с Ильдаром Ягафаровым, Наргизой Нур.

В фильме можно увидеть много видов ночной Казани, модного в то время стилиста Владимира Штольца и, конечно, «Доктор-клуб» (видно даже легендарный фейс-контроль). А также послушать резидентов клуба, рэп-дуэт Piggy bank, который читает и про члены, и про дилеммы. Что называется «верните мой 2007-й», когда у девушек в моде еще были заниженные джинсы, мелированные волосы и пенные вечеринки. Вообще, на что обращаешь внимание — сколько в картине массовки: от 150 до 300 человек. К примеру, в клубных съемках явно нет посторонних людей.

Любопытен образ ночного спасителя Индиры — его играет в прошлом востребованный солист оперы, а во время съемок директор Дома актера Саид Раинбеков (при этом обладателя великолепного баса озвучивает покойный актер ТЮЗа Александр Купцов).

Вердикт? Родители не виноваты в акрофобии. Виноваты прошлые воплощения Индиры. Словом, все закончится красиво. А по улице Волкова ходит второй трамвай.