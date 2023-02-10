День в истории: Магницкий бушует в Казани, спутники сталкиваются в космосе

Чем примечательна дата 10 февраля?

Сегодня, 10 февраля, в России — День дипломатического работника. 10 февраля в Крыму основали Севастополь, город Нью-Дели стал столицей Индии, на орбите Земли впервые столкнулись искусственные спутники, театр оперы стал еще и театром балета, в истории появился утюг. Родились реакционер Михаил Магницкий, архитектор Исмагил Гайнутдинов, писатель Борис Пастернак, актриса Хлоя Грейс Морец. Умерли правовед Шарль Монтескье, поэт Александр Пушкин, социолог Питирим Сорокин, актриса Евгения Брик. Подробнее — в обзоре «Реального времени»



Родился автор здания театра оперы (и балета)

10 февраля 1908 года в деревне Большие Менгеры Атнинского района родился архитектор Исмагил Гайнутдинов. Он окончил в 1931 году Казанский институт инженеров коммунального строительства (КИИКС) в составе первого ударного выпуска. Гайнутдинов — один из основателей казанской архитектурной школы по подготовке педагогов-исследователей и первых архитекторов-практиков в Татарстане и один из организаторов архитектурного факультета Казанского инженерно-строительного института. По его проектам в Казани построили здание Дворца культуры меховщиков, учебный корпус КХТИ и здание театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Также архитектор создал павильон Татарской АССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Фото kgasu.ru

10 февраля 1819 года Михаил Магницкий, симбирский гражданский губернатор, был отправлен в Казань в качестве ревизора с правами попечителя. Магницкий обвинил Императорский Казанский университет в растрате казенных денег и предложил разрушить его здание. Вместо этого он стал попечителем Казанского учебного округа, уволил 11 профессоров, обязал оставшихся проповедовать преимущество религии над наукой, устроив в альма-матер монастырскую дисциплину. Магницкого уволили после расследования, запущенного Николаем I, обнаружившим падение университета и растраты.

10 февраля 1941 года при Татарском государственном оперном театре появился балетный коллектив, поэтому Совет Народных Комиссаров Татарской АССР решил, что теперь он будет называться театром оперы и балета. В 1945 году состоится первая национальная премьера — «Шурале» Фарида Яруллина.

Фото: Роман Хасаев

10 февраля 2016 года в центре Казани загорелся дом на пересечении улиц Островского и Пушкина. Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже дома. Причиной стала искра от электросварки. Затем огонь быстро перекинулся на крышу. Внутри дома полностью сгорела только одна квартира. На крыше пострадали 600 кв. м кровли. Из-за большого количества машин пожарные не могли установить высотную технику. Из дома эвакуировали 46 человек. 156 граждан, в том числе 36 детей, вышли самостоятельно. К счастью, никто не пострадал, погорельцев временно размещали в гостинице «Татарстан».

10 февраля 2022 года «Реальное время» рассказало, что на заседании Госсовета Татарстана депутаты обсудили новый законопроект Госдумы о местном самоуправлении, принятый уже в первом чтении, — он фактически упразднял поселковые депутатские корпусы и «отменял» сами поселки. Официальный Татарстан был им крайне недоволен и обещал направить в Москву своего «спецпредставителя» с 13 поправками, а спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин лично встретится с Вячеславом Володиным. Татарстан выступил за сохранение регионального порядка избрания глав муниципалитетов и за право регионов определять, где организовывать территориальные органы самоуправления. Ряд депутатов посчитали, что инициатива Госдумы «ломает работающую систему», другие — предложили разукрупнить ряд районов уже сейчас. А Рустам Минниханов пообещал сохранить в новой системе МСУ более 7 тысяч поселковых депутатов, которые могут остаться не у дел уже через три года.

Фото: tatarstan.ru

Основан Севастополь

10 февраля 1632 года впервые в документах, а именно в книге Российского царского двора, был описан утюг, он около 10 килограммов и был монолитным. На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях, или рубелем — приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. В XVIII веке люди пользовались духовыми утюгами. Внутри прибора была полость, куда загружали горячие угли. В XIX веке некоторое время использовали газовый утюг, который присоединяли при помощи металлической трубочки к газовому баллону. С его появлением участились утечки газа и пожары. Поэтому на смену ему в начале XX века пришел спиртовой утюг. Из-за высокой стоимости прибор был недоступен для простых людей.

10 февраля (по старому стилю) 1784 года вышел указ Екатерины II об основании в Ахтиарской бухте «военного порта с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом». Так появился город Севастополь. Название связано с желанием Екатерины воссоздать на черноморском побережье подобие Константинопольской империи. Слово «Севастополь» происходит из греческого языка. «Себастос» означает «священный». В 1804 году русское правительство официально объявило Севастополь главным военным портом Черноморского флота, а в 1809 году — военной крепостью.



Источник wikipedia.org

Столкнулись спутники

10 февраля 1931 года Нью-Дели становится столицей Индии. До этого эту роль в Британской Индии выполняла Калькутта. Дели был политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии. В конце 1911 года Георг V заложил первый камень новой столицы Британской Индии — Нью-Дели. Строительные работы начались в 1912 году, однако их приостановили во время Первой мировой войны. Нью-Дели расположен на территории семи древних городов, поэтому здесь много исторических памятников.



10 февраля 2009 года над территорией Российской Федерации, на высоте 788,6 километра, произошел первый известный случай столкновения двух искусственных спутников в космосе — «Космос-2251» и Iridium 33. Скорости обоих спутников были приблизительно равны и составляли около 7470 м/с, относительная скорость была равна около 11,7 км/с. Результатом такой встречи стали примерно 600 осколков размером более пяти сантиметров и несколько тысяч более мелких. Большую часть из них удалось отследить. Некоторые из осколков сгорели при падении на Землю, остальные все еще летают на орбите.