«Поисковиков очень много ушло на СВО — у них другое мышление и взгляд на мир»

Татарстанские поисковики пополнили ряды добровольцев и готовятся к экспедиции в Крым, Мурманскую область и Белоруссию

Фото: отряд «Поиск» (Нижнекамск)

Российские поисковики за минувший год смогли найти останки 20 214 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Из них порядка 300 обнаружили отряды из Татарстана. Всего удалось опознать личности 993 павших солдат. На этот год у участников движения большие планы на новую экспедицию. Как рассказали «Реальному времени» в организации «Объединение «Отечество», которая координирует 61 отряд со всех районов республики, татарстанские поисковики отправятся в Крым, Мурманскую область и Белоруссию.

Искать бойцов Великой Отечественной и финской

У каждого татарстанского поискового отряда своя зона ответственности. Например, весной этого года участники этого республиканского движения готовятся к экспедиции в Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также в Крым. Ближе к лету к этому списку прибавятся Мурманская область и республика Карелия.

— В Новгородской области основная масса наших поисковиков выезжает в район Мясного бора, где в окружение попала 2-я ударная армия. В Ленинградской области мы работаем на местах наступления 54-й армии Волжского фронта под Любанью. Это Любанская операция 1942 года, — рассказал «Реальному времени» управляющий делами организации «Объединение «Отечество» Илья Прокофьев.

Общественная организация «Объединение «Отечество» курирует работу 61 поискового отряда со всех районов республики. Только прошлой весной искать останки репрессированных и погибших при защите Отечества людей отправились порядка 700 жителей Татарстана.

Фото: отряд «Поиск» (Нижнекамск)

Если говорить о Смоленской области, то поисковики работают под Вязьмой, где окруженные войска Красной армии вели ожесточенные бои в 1941—1942 годах. А в Карелии отряды ищут не только погибших во времена Великой Отечественной, но и павших солдат во время Советско-финляндской войны (1939—1940).

Отдельную экспедицию по поиску обломков разбившихся самолетов татарстанцы проведут и в Мурманской области, на территории которой война шла с 1941 по 1944 год.

«Окруженные три армии там и остались»

В организацию «Объединение «Отечество» входит и нижнекамский отряд «Поиск». В этом году у его участников большие планы по организации поисковых работ.

В начале марта «Поиск» отправится в Мурманскую область, а уже в конце месяца совершит сразу три экспедиции в разные регионы страны. Сначала нижнекамцы будут искать останки солдат в Крыму, а затем в Ростовской и Волгоградской областях.

— В июле у нас Белоруссия. Осенью у нас опять Крым, Ростов и Волгоград. В промежутках бывает так, что мы срываемся куда-то и уезжаем, — рассказала нам руководитель отряда Миляуша Котенкова.

По ее словам, в отряд приходит много молодежи, особенно в последние годы. И не секрет, что многие поисковики, вдохновившись благородным делом, после начала спецоперации России решили поддержать страну в непростое время: часть ребят ушла служить добровольцами. Поисковые экспедиции и работа в отрядах сейчас приобрели большое значение в патриотическом воспитании молодежи.

— У нас очень много молодежи, которую воспитывает наше дело. И такой пример есть прискорбный. Мальчишка приехал с телевидения просто делать видеосюжет и после этого начал ездить как поисковик. Настолько его задело все это. Ну и в первых рядах ушел на СВО. К сожалению, погиб. Глядя на то, что там происходит, на то, что сделала война, ребята проникаются и сами становятся героями. Поисковиков уже очень много ушло на СВО. У них другое мышление, другой взгляд на мир, на жизнь. Мы много по школам ходим, проводим занятия, вот «Марш памяти» прошел только-только. Сначала детки многие приходят такие... Ну их как бы загоняют в актовый зал. А к концу встречи у них глазки уже совсем другие. Спрашивают: «А как можно к вам попасть, а как можно с вами поехать?» Это необходимо прежде всего для подрастающего поколения, сами понимаете, они другие сейчас растут, — подчеркнула глава отряда.

«Осенью у нас опять Крым, Ростов и Волгоград, в промежутках бывает, что мы срываемся куда-то и уезжаем», — рассказала Миляуша Котенкова. Фото: отряд «Поиск» (Нижнекамск)

По ее словам, участники поисковой группы будут обследовать районы, где шли кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны. Например, в Волгоградской области татарстанцы будут работать на территории, где шла Сталинградская битва. Именно в этом месте Красная армия оттянула на себя основные силы противника.

Еще одно место, которое доверили татарстанской группе, — Неклиновский район Ростовской области. Здесь шли непрерывные бои с немецкими захватчиками с августа 1941 по август 1943 года. Эта территория известна как Самбекские высоты.

Фото: ru.wikipedia.org/SambekHills

— В Крыму мы работаем в Акманае, где были окружены три наших армии. Практически все они там и остались. А Беларусь — это 1941 год, когда наши войска отходили с боями в Гродненской области, — уточнила Котенкова.

Не оставят без внимания в этом году и Татарстан. Только в республике в ходе раскопок будут искать останки людей, погибших в Гражданскую войну.

— Обычно, когда все вахты заканчиваются, мы с татарским батальоном собираемся. И пообщаться, и итоги экспедиций обсудить. В этом году примерно в ноябре соберемся в Татарстане, — добавила она.

«Бумага с каждым годом уходит все быстрее и быстрее»

В Татарстане нижнекамская группа поисковиков в минувшем году работала на раскопках в селе Измери Спасского района. Поиски оказались удачными, отряд нашел останки шестерых человек.

А в ходе экспедиций по местам сражений времен Великой Отечественной нижнекамцам удалось поднять из земли останки 191 бойца. Помогали им в этом коллеги из Крыма и Чистопольского района Татарстана.

В целом, говорит Миляуша Котенкова, идентифицировать погибших солдат — очень трудная задача. Опознать удается очень немногих.

— Мы подняли три медальона в Ростовской области и все три не смогли прочесть. Мы так радовались, что нашлись медальоны, потому что в том месте, где мы работаем, там и бойца-то найти очень сложно. За 10 лет мы там 10 бойцов подняли, а в том году сразу троих с медальонами. К сожалению, не прочли. Бумага с каждым годом уходит все быстрее и быстрее, — с грустью заметила руководитель отряда.

Фото: отряд «Поиск» (Нижнекамск)

Но есть и позитивные новости в работе поисковиков. Они также проводят ДНК-тесты бойцов и собирают анализы у родственников. Как правило, происходит это тогда, когда они сами приезжают на место раскопок или на могилы погибших солдат.

Как подчеркнула Котенкова, с каждым годом количество поднятых бойцов не уменьшается. Результаты поиска зависят лишь от местности и обстоятельств.

— В ноябре съездили на незапланированную экспедицию, подняли шестерых бойцов. Но мы были там около 10 дней. Было безумно холодно, — добавила она.

Все экспедиции отличаются по времени. Например, весной татарстанская группа занимается раскопками около 1,5 месяцев. Столько же длится осенняя экспедиция. А вот летом отряд проводит время «в земле» около трех недель. На неделю меньше — в октябре. Численность экспедиций также отличается. Как правило в поиске участвуют от 20 до 40 человек отряда.

«В один год находим по 100 бойцов, в другой — восемь»

Еще один отряд, который планирует в этом году поехать на раскопки, — «Челны». Его руководитель Наиль Каюмов рассказал «Реальному времени», что точного расписания и маршрута экспедиции пока нет. Окончательно решение будет принято лишь в марте.

При этом он отметил, что, скорее всего, группа будет работать по трем направлениям — Крым, Карелия и Великий Новгород.

Фото: отряд «Поиск» (Нижнекамск)

— Выезжаем, ставим лагерь, проводим разведку и начинаем поднимать. В прошлом году мы нашли мало. В один год, бывает, находим по 100 человек, в другой — восемь. Трудно дать какую-то оценку, — отметил Каюмов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».