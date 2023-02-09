Музей-квартира Мусы Джалиля: как жил депутат горсовета

Две комнаты в коммуналке для главы Союза писателей республики? Вполне!

На 117-летие Мусы Джалиля, которое отмечается 15 февраля, рекомендуем сходить в его музей-квартиру на улице Горького, 17 — редкий пример интересной экспозиции и воодушевленных сотрудников. Заодно узнаете, как жила интеллигенция на рубеже 1930—1940-х — скромно, но со вкусом.

Дом для интеллигенции



Джалиль родился в Оренбургской области, жил и работал в Оренбурге, Москве, в Надеждинске (ныне — город Серов в 356 км от Екатеринбурга). В 28-ю коммунальную квартиру он въехал в конце сентября 1940 года и прожил до отъезда на фронт 8 января 1942 (до этого была мобилизация 13 июля 1941-го с учебой в Мензелинске). Жена Амина уехала к родителям в Москву осенью 1943-го. Интересно, что Амина Котдусовна Сайфуллина стала при получении паспорта Ниной Константиновной (столица диктует свою моду, но в музее и в истории она остается Аминой.

15 февраля 1983 года здесь открылся музей, в 1995-м съехали жильцы из 27-й, также в 2007-м здесь провели реконструкцию, открыв литературно-музыкальный салон и выставочный зал. Но это, по сути, очень небольшой, компактный дом, рассказывающий о Джалиле и его месте в поэзии, жизни.

Дом на Горького, 17 проектировал Виктор Дубровин. Также по его чертежам возведены «Татваленок» (Татарстан, 3, соавтор — Семен Копец), жилой дом Казанского вертолетного завода (Московская, 23), корпуса медицинского института (Толстого, 15). Дубровин рисовал дом для работников просвещения, культуры и искусства. Этот образец советского неоклассицизма, примечательный боковыми лоджиями, с 1959 года — объект культурного наследия регионального значения.

Фото: m-jalil.tatmuseum.ru

Кухня, кабинет, зал — и сельская изба



Когда собирали музей, были еще живы друзья, коллеги поэта, поэтому в экспозиции много подлинных вещей той эпохи. Семья Джалилей жила в двух комнатах — это кабинет и жилая комната, которая была и залом, и спальней, и детским уголком. Напомним, что при этом поэт был депутатом городского совета, возглавлял Союз писателей ТАССР.

Также есть аутентичная кухня (как вам крашеный пол и печь?), а также несколько странная площадка, имитирующая деревенский дом, где Муса родился. Самым подлинным является, пожалуй, кабинет Джалиля, стол из московской комиссионки и шкаф с книгами подарила жена Амина, всего она передала в фонды 40 вещей. Здесь есть, к примеру, фотоальбом, первый прижизненный бюст Джалиля. А также личная мандолина, с помощью которой поэт знакомил автора первой версии оперы «Алтынчәч» Бориса Асафьева с татарской музыкой. Также здесь написана, к примеру, поэма «Хат ташучы» («Почтальон»)

Здесь вам обязательно расскажут, почему на стене висит ремень Джалиля — он поменялся с ним по традиции, уходя на фронт, с композитором Назибом Жигановым (кстати, если пойдете в его музей-квартиру неподалеку, то познакомитесь уже с эпохой 60—70-х). Изначально один из двигателей татарской классической музыки жил здесь же, на первом этаже. На столе в жилой комнате стоят шахматы — это подарок писателя и литературоведа Гази Кашшафа, в 1944 году выпустившего посмертный сборник Джалиля на русском языке «Клятва артиллериста», а в 1960 году защитившего диссертацию на степень кандидата филологических наук по теме: «Основные этапы развития татарской советской литературы и творчество Мусы Джалиля». После войны он активно занимался вопрос реабилитации товарища, ведь попавший в плен, казненный в Берлине поэт-подпольщик долгое время считался изменником Родины.

Фото m-jalil.tatmuseum.ru

Кто еще жил здесь

Также в фонде музея есть Коран, привезенный из США (до этого он хранился в Германии). Владел им мулла Берлинского татарского комитета Гани Гусман, который за час до казни приходил к поэту. На выставке показывают его копию.

15 февраля здесь проходит «День подлинника» — посетители могут увидеть оригиналы «Моабистких тетрадей». Но, вообще, в этом доме можно открыть много таких музеев. Здесь жила актриса Фатима Ильская, одна из первых татарских актрис. Халил Абжалилов, блестяще игравший Ходжу Насретдина и короля Лир. А главное — с 1940 по 2011 год здесь жила Мунира Булатова, к примеру, исполнявшая песню «Сагыну» на стихи Джалиля. Он вел ее первый концерт в Москве, где она училась в Татарской оперной студии. Булатова 41 год была артисткой театра оперы и балета, а 3 года — даже его директором. Также она училась в Московской консерватории, стажировалась в Большом театре, преподавала в институте культуры, руководила Татарским отделением Всероссийского театрального общества, по сути, создав Дом актера, и пела романсы Яхина. Родилась она 19 мая 1914 года — театру имени Джалиля хорошо бы заняться в следующем году ее наследием.