«Среди моих соперниц была мама нынешнего американца Ильи Малинина»

Тренер Анна Романова — о перспективах казанского фигурного катания

Фото: Из личного архива Анны Романовой

Второй год на кафедре теории и методики футбола и хоккея Поволжского университета спорта и туризма существует специализация фигурного катания, которая ранее была на кафедре гимнастики. Тогда ведущим преподавателем была Ксения Иванова, первый тренер Камилы Валиевой, сейчас — это Анна Романова. В интервью журналисту «Реального времени» Джаудату Абдуллину тренер рассказала о состоянии и перспективах казанского фигурного катания.

«В соперницах были Баюл, Малинина, Лебедева»

— Анна Владимировна, вы же из спортивной семьи?

— Мой сводный брат Александр Фадеев. У нас один папа, один тренер Геннадий Тарасов, который также поначалу работал с Евгенией Тарасовой. Будучи еще казанцем, Саша выиграл звание чемпиона мира среди юниоров, после чего уехал в Москву, в группу Станислава Жука, став последовательно чемпионом мира и Европы, участвовав в двух Олимпиадах. После чего переехал в США, стартовал в нескольких чемпионатах мира среди профессионалов, а сейчас живет в Америке и его деятельность косвенно связана с фигурным катанием. В Россию пока не приезжает. Младший брат Артем Фадеев тоже съездил в Москву, но его там не оставили, после чего он вернулся, завершил спортивную практику, поскольку его забрали в армию. После службы поступил в спортинститут, который на тот момент был филиалом Волгоградского института физкультуры. Окончил его и работал преподавателем физической культуры в КХТИ.

Я сама в 5 лет пришла в группу Вячеслава Дмитриевича Головлева, после чего в 7 лет меня перевели в группу к Геннадию Сергеевичу Тарасову, он и сейчас является примером для меня в работе. Бессменным хореографом для меня была Дамира Мирзануровна Пичугина.

Те условия занятий, конечно же, не сравнить с нынешними. Вот вы вспоминали, как видели юных хоккеистов, которые плелись с родителями к шести утра на первую тренировку, а мы же завершали тренировки за полночь, когда в один день лед давали до 9.45, а в другой — до 11 ночи. Тем не менее, как и братья, я добралась до уровня кандидатов в сборную и на одном из чемпионатов заняла шестое место. Это еще был чемпионат СНГ или уже России, тогда в стране все менялось. Являюсь неоднократным призером всероссийских соревнований, в том числе «Идель».

— А это легко понять, если вспомнить: была ли среди ваших соперниц украинка Оксана Баюл?

— Я ее помню, еще среди соперниц была Наталья Лебедева, Татьяна Малинина, которая тогда еще представляла родной Новосибирск. Затем, после развала СССР, стала выступать за Узбекистан. Тоже уехала в Америку, и теперь ее сын Илья Малинин вырос в члена сборной США.

«У нас на кафедре обучалась чемпионка мира по синхронному катанию»

— Сейчас вы возглавляете отделение фигурного катания на кафедре Поволжского университета спорта, совмещая преподавательскую деятельность с тренерской и судейской.

— Да, и наша кафедра географией своих студентов охватывает весь поволжский регион — это и Волгоград, и Саратов, Удмуртию, Киров, Нечерноземье — Владимир, Липецк, Сибирь — Новокузнецк. Все это регионы и города с давним интересом к фигурному катанию, достаточно сказать, что из Волгограда родом Евгений Плющенко, из Глазова — Елизавета Туктамышева, Киров — это целая школа, откуда в свое время вышла Оксана Домнина.

И, понятное дело, широко представлен Татарстан, все-таки наличие более чем 50 ледовых дворцов спорта дает свои плоды. Сейчас есть Альметьевск, Заинск, Кукмор, Набережные Челны, Чистополь, на местах заинтересованы в наших кадрах. Наши выпускники работают и в том же Заинске, в Елабуге. Надо понимать, что кафедр фигурного катания по стране в прямом смысле раз-два и обчелся. При наличии полутора десятков спортивных вузов возможность получить профильное образование весьма ограничена, Казань же имеет несколько преимуществ, поскольку есть своя база, лед во дворце спорта «Зилант», хореографический зал там же.

Есть преимущество для местных студентов и в том, что существует возможность продолжать спортивную карьеру, например, в той же команде синхронного катания «Татарстан». У нас так и делают, в недавнем прошлом сразу несколько студенток стали чемпионками России, в кои-то веки опередив практически непобедимую команду «Парадиз» из Санкт-Петербурга, где тоже катались наши студентки. Сейчас за «Татарстан» выступают несколько студентов, включая одного из немногих фигуристов — Даниила Буташнова. Любителям фигурного катания эта фамилия хорошо знакома, поскольку он по детству конкурировал с Глебом Лутфуллиным, который остался в одиночном катании, переехав в Питер к знаменитому наставнику Алексею Мишину и только что выиграв там открытый чемпионат Санкт-Петербурга.

— У вас же и чемпионка мира обучалась, я имею в виду Ренату Хузину.

— Да, дочь известного футболиста, а сейчас тренера Рустема Хузина, стала чемпионкой мира, выступая за канадскую команду и обучаясь там же, как и одноклубница Мадина Асророва, затем они перевелись в наш вуз, окончили его, сейчас та же Хузина работает тренером в нашей РСШОР. А сейчас поступила Ангелина Лазарева, ранее входившая в состав юниорской сборной России в танцах на льду. Правда, каталась она с Максимом Прокофьевым за Тольятти.

Если продолжать тему ушедших из спорта, то Алина Бутаева, я слышала, тоже закончила выступления и сейчас работает в одном из частных клубов в Казани, прекратив активные тренировки. Хотя у нее была очень перспективная пара с Лукой Берулавой, и они выступали за сборную Грузии. Сейчас Берулава катается с Кариной Сафиной из Челябинска. Илья Спиридонов очень хорошо начинал, но сейчас он перешел на тренерскую работу — в «Школе Аделины Сотниковой» работает с парниками. Также и Диана Мухаметзянова завершила карьеру. Все в достаточно молодом возрасте, но у нас и вид спорта, в принципе, очень молодой.

«Чемпионки турниров имени Станислава Жука не «доживали» даже до начала спортивной карьеры»

— После олимпийского цикла карьеру закончил Константин Милюков, выступавший за Беларусь на Играх в Пекине, завершила Аделина Галявиева, которая, на мой взгляд, могла бы сейчас претендовать на медали чемпионата Европы, если бы не захотел уйти из спорта ее партнер. Начинает свою карьеру Виктория Азроян, представляющая Армению. А кто еще из воспитанниц казанской школы фигурного катания остался в строю?

— Самая яркая представительница татарстанского фигурного катания «прямо сейчас» Евгения Тарасова. Помимо нее, в число лидеров парного катания входит Ясмина Кадырова, которая с новым партнером Валерием Колесовым стала четвертой по итогам чемпионата России. Среди участников чемпионата России были воспитанницы казанской школы Елизавета Осокина, Юлия Артемьева. Брат Алины — Артем Бутаев продолжает спортивную карьеру.



— А как дела у известной по факту ее перехода в сборную Грузии Инги Гургенидзе (Никитиной)?

— Инга катается вне зачета среди юниорок на республиканских соревнованиях, также на этом уровне выступает исполнительница «Барыни» еще в двухлетнем возрасте Рианна Кадырова, которая сейчас будет представлять сборную Татарстана на Спартакиаде учащихся.

В доказательство тезиса о молодости нашего вида, могу привести свои наблюдения: когда-то я приезжала на зональные соревнования по Приволжскому региону «Урал-Поволжье», откуда шестеро лучших отбираются на финал первенства России по младшему возрасту имени Станислава Жука. И вот, держа в руках буклет, где упоминались все победители и призеры этих стартов, я обратила внимание, что очень малое количество лауреатов дошли до профессиональных карьер. Это связано и с физиологией, о чем много говорится, особенно в связи с одиночницами, и с психологией. Подчас необходимо просто подождать результатов, и они придут.

(Продолжение следует)