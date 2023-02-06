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Главные спортивные события недели: обзор «Реальное время Live» 6 февраля

16:00, 06.02.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Главные спортивные события недели: обзор «Реальное время Live» 6 февраля

На прошлой неделе в Эспоо завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, прошедший без участия россиян и белоруссов. Больше всего наград забрали итальянцы, им принадлежит аж треть от всех медалей. Однако, «россияне» на турнире все же были — лучшей в короткой программе стала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, в Минспорте РФ позитивно оценили такие попытки. О том, какие еще события происходили в мире спорта поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
СпортФигурное катание

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:02
    какой же он классный!
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