День в истории: Елизавета стала королевой, взяли город Грозный

Чем примечательна дата 6 февраля?

Сегодня, 6 февраля, День отказа от мобильного телефона и Международный день бармена. 6 февраля в Кизическом монастыре прошла последняя служба в XX веке, завершился чемпионат мира по хоккею с мячом, был открыт германий, Елизавета Вторая стала монархом, в Мюнхене погибли восемь футболистов «Манчестер Юнайтед», Александр Попов первым в мире передал по радио сигнал бедствия в море, был взят Грозный. Родились химик Николай Зелинский, художник-мультипликатор Михаил Чиаурели, 40-й президент США Рональд Рейган, кинорежиссер Франсуа Трюффо, музыкант Боб Марли. Умерли профессор Казанского университета Николай Загоскин, художник Густав Климт, король Великобритании Георг VI, писатель Джеймс Хедли Чейз. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кизический — на стройматериалы?

6 февраля 1912 года (по старому стилю) умер профессор кафедры истории русского права Казанского университета Николай Загоскин, известный как ректор университета (1906—1909), основатель, издатель и редактор газеты «Волжский вестник» (1883—1900).

6 февраля 1930 года в Кизическом монастыре прошла последняя служба, поскольку ТатЦИК постановил разобрать его останки на стройматериалы. В результате оставшиеся объекты передали военному комиссариату. 27 декабря 2001 года комплекс Кизического монастыря вернули Казанской Епархии.

Фото oldkazan.narod.ru

6 февраля 2005 года в Казани завершился юбилейный XXV чемпионат мира по хоккею с мячом. Принять участие в церемонии закрытия в столицу Татарстана среди прочих важных персон прибыл посол Королевства Швеции в России Юхан Муландер. Чемпионат длился восемь дней и закончился победой шведской сборной: в финальном матче они обыграли россиян. Счет составил 5:2. «Чемпионат прошел интересно и напряженно», — дал свою оценку председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

6 февраля 2019 года умер основатель шинной промышленности Татарстана, первый директор Нижнекамского шинного завода Николай Зеленов. «В благодарной памяти нижнекамцев и всех, кто его знал, Николай Александрович навсегда останется человеком с большой буквы, неутомимым тружеником и мудрым наставником», — выражал свои соболезнования в связи с утратой президент РТ Рустам Минниханов. Зеленов руководил Нижнекамским шинном заводом с самого его основания в 1971 году и вплоть до 1997-го, перейдя затем на должность председателя совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Благодаря ему о продукции татарстанского предприятия узнали далеко за пределами республики, завод стал образцовым в плане освоения производственных мощностей. За свою плодотворную работу Зеленов удостоился множества наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За трудовую доблесть», грамот, благодарностей.

Фото: rt-online.ru

6 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало о традиционном совещании у Рустама Минниханова, на котором стало известно, что в Татарстане в некоторых районах каждому безработному предлагают по два рабочих места. При этом в шести районах, как сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, «каждый второй безработный уходит практически в серую зону»: это Высокогорский, Тукаевский, Альметьевский, Агрызский, Тетюшский и Ютазинский районы.



Попов дал сигнал

6 февраля 1900 года впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море: историческое событие произошло благодаря российскому ученому Александру Попову и его изобретению — радиоприемнику. Ровно 122 года назад около финского острова Лавенсаари оторвало и унесло в море льдину, на которой находилось 50 рыбаков. Тогда Попов через свое изобретение передал находившемуся недалеко ледоколу «Ермак» сигнал, тем самым он спас жизни людей, оказавшихся в опасности.

6 февраля 2000 года в ходе второй чеченской войны российской армии удалось взять Грозный. В этот же день Владимир Путин, занимающий на тот момент президентский пост как исполняющий обязанности, объявил о завершении операции: «Некоторое время назад взят последний оплот сопротивления террористов — Заводской район Грозного, и над одним из административных зданий водружен российский флаг. Так что можно сказать, что операция по освобождению Грозного окончена». На этом вторая чеченская война не закончилась. Она продолжалась еще девять лет, пока 15 апреля 2009-го не был отменен режим контртеррористической операции.

Фото: wikipedia.org

Трагедия «Манчестер Юнайтед»

6 февраля 1886 года немецкий химик, профессор Фрайбергской академии Клеменс Винклер открыл германий, о существовании которого за 15 лет до этого говорил российский ученый Дмитрий Менделеев. В его периодической системе химический элементов Ge получил атомный номер 32. Винклер открыл эка-силиций, как предпочитал называть его Менделеев, когда изучал минерал, найденный его коллегой в Германии. Первоначально он хотел назвать новый элемент нептунием, но к тому моменту такой уже имелся. Тогда Винклер решил мыслить патриотично и назвать эка-силиций в честь родной страны — Germanium.

6 февраля 1952 года после смерти короля Георга VI британский престол заняла его дочь, «ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры». Елизавета II стала первым в истории британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению, родила четверых детей, которые подарили ей восемь внуков и двенадцать правнуков. Никто из королев или королей государства не правил так долго. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

6 февраля 1958 года в Мюнхене погибли восемь футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед»: самолет, на борту которого они находились, разбился в аэропорту. В тот день спортсмены возвращались домой из Белграда после ответного четвертьфинального матча Кубка европейских чемпионов с «Црвеной Звездой». Игра закончилась ничьей, счет составил 3:3, однако для «Манчестер Юнайтед» это был хороший расклад — команда таким образом получила путевку в полуфинал. В Мюнхене их самолет, на борту которого находились более 40 человек, приземлился, чтобы заправиться топливом, однако вылететь оттуда оказалось сложно — бушевала непогода. При попытке взлета судно наткнулось на снежную кашу, выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, пробило забор, а левым крылом протаранило кирпичный коттедж: самолет остался без крыла и двигателя. Раскаленный мотор привел к возгоранию. Происшествие закончилось смертью 21 человека, восемь из которых были футболистами «Манчестер Юнайтед». Еще два пассажира злополучного рейса умерли в больнице спустя три недели.

