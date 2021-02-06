«Каждый второй безработный в Татарстане уходит практически в серую зону»

Ковид, стройка и безработица — три вопроса, о которых сегодня болит голова у татарстанских глав районов

Почему не стоило ходить по бабушкам на новогодних каникулах, чем успел отличиться Актаныш, сколько претендентов приходится на одну вакансию в Апастово, когда может случиться третья волна ковида — все эти вопросы обсуждали сегодня на традиционном совещании Рустама Минниханова. В режиме ВКС на него были приглашены представители всех районов республики.

«Это следствие новогодних каникул с застольями хождением в гости»

Как рассказала врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова, в январе в республике на 6% снизилось количество новых случаев коронавирусной инфекции — это 2762 человека. Каждый третий болел легко и бессимптомно, но каждый четвертый получил внебольничную пневмонию. Доля тяжелых случаев — 3,3%. Особенно тяжело пришлось пенсионерам: в категории 65+ заболеваемость выросла на 34%. «Это следствие новогодних каникул с застольями хождением в гости», — заключила Трофимова, указав, что и внутри семей цифры заражений выросли до 73%.

Самые высокие показатели заболеваемости — в Казани и вокруг нее (в Высокогорском, Пестречинском, Камскоустьинском районах).

Роспотребнадзор с начала года проверил 208 объектов сферы развлекательных услуг, нарекания вызывали некоторые точки в Бугульме и Елабуге. После нового года внимание проверяющих переключилось на учебные заведения. В 35 из 370 детских садов и школ нашли нарушения. В основном это отсутствие антисептиков. Из 16 проверенных вузов ни один не вызвал замечаний.

В первую неделю февраля врачи регистрировали около 85 случаев ковида в республике в день — по мнению Роспотребнадзора, это стабильные показатели. Но Трофимова предупредила о том, что конец февраля — начало марта могут ознаменоваться резким всплеском (проще говоря, третьей волной ковида):

— Сезон подъема ОРВИ еще не завершен, резкий рост заболеваемости возможен в конце февраля и в марте. Поэтому в республике пока сохраняется действующий режим ограничений. На формирование и усиление достаточного уровня иммунитета после начатой вакцинации тоже нужно время. Наряду с соблюдением всех профилактических мер наша главная задача — привести иммунизацию против Covid-19 оперативно, широко, — сказала Трофимова.

В 2021 в Татарстане должны построить 161 соципотечный дом

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин снова напомнил о планах своего ведомства на 2021 год. Это, в частности, решение ввести в эксплуатацию не менее 2 670 000 квадратных метров жилья.

10% (161 дом) должна составить социальная ипотека. Построено уже 12 таких домов, причем целых четыре — в Актаныше. В высокой степени готовности еще 71 ипотечный дом.

На выдачу жилья отдельным категориям граждан в 2021 году бюджет выделил 1200 миллионов рублей. Будет выдано 739 ордеров на квартиры (сиротам, «чернобыльцам», вынужденным переселенцам с Крайнего Севера и т.д.).

Кроме того, министерство рассчитывает на развитие ИЖС: министр сообщил, что в 2021 году в Татарстане появится еще 8 330 частных домов.

Безработицу возьмут под контроль

50 тысяч вакансий может предложить сейчас Татарстан, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она сказала, что уровень безработицы, взметнувшийся вслед за коронавирусом, снижается.

Можно сказать, что каждому безработному предлагают по два рабочих места. Правда, такая радужная ситуация наблюдается не везде. Во-первых, в 6 районах «каждый второй безработный уходит практически в серую зону»: это Высокогорский, Тукаевский, Альметьевский, Агрызский, Тетюшский и Ютазинский районы. Есть районы, где на одного безработного приходится полвакансии. Есть ситуации и еще хуже, где пять безработных должны удовольствоваться одной вакансией. Среди них — Пестречинский, Арский, Нурлатский, Агрызский, Дрожжановский, Кукморский, Апастовский, Бавлинский районы.

Решение Зарипова видит в плотном сотрудничестве с работодателями — им советуют размещать вакансии на сайте «Работа в России». В Пестречинском районе среди на сайте представлено только 34% компаний, а в Тукаевском — 20%. При этом 40% вакансий предполагают зарплату ниже 30 000 рублей (официальная средняя сумма в РТ — 38000). При этом сейчас в Татарстане живут 289 тысяч человек с доходом ниже прожиточного минимума — напомним, сейчас это это 12792 рубля в месяц. Прошли сокращения в отраслях транспорта, гостиничного бизнеса, в общепите, но выросли в обрабатывающем производстве, строительстве, сельском хозяйстве.

— Если крупный и средний бизнес провел оптимизацию, это не значит, что они восстановятся в 2021 году, — сделала вывод Зарипова. — Наша задача обеспечить новые рабочие места, чтобы эта численность людей перетекла в малый, средний бизнес или статус самозанятых.

Рустам Минниханов подчеркнул, что тема безработицы, средней зарплаты, эффективности трудоустройства будет одной из главных тем года: «Эти вопросы должны быть у нас на постоянном контроле».

