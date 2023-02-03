Петербургский экзамен «Ак Барс» не прошел, но это был исключительный матч

Казань и Петербург выдали поединок, который должен войти в золотой фонд КХЛ

Матч лидеров Западной и Восточной конференций обещал стать отличным блюдом для хоккейных гурманов, но никто точно не ожидал, что СКА и «Ак Барс» сотворят такой шедевр на двоих (7:4). Бенефис на этот раз взял нижнекамский воспитанник в составе питерцев Эмиль Галимов. О том, как Казань и Питер устроили перестрелку в первом периоде, почему Галимов так заряжен на игры с Казанью и в чем феномен Радулова — в материале.

Матч войдет в золотой фонд КХЛ, а Галимов теперь может быть спокоен

Битва двух лидеров обещала быть жаркой хотя бы уже потому что никто из представителей Восточной конференции здесь и сейчас не смог бы составить такую мощную конкуренцию петербургскому клубу, как СКА Романа Ротенберга и его именитых помощников.

«Ак Барс» в 2023 году выглядит как машина ничем не уступающая питерской, так что перед очным поединком Петербурга и Казани интрига стояла куда серьезнее, чем перед казанским матчем, когда еще Олег Знарок настроил свою команду на самый (как он потом признался) принципиальный для себя поединок против «бывших».

Тем более давний спор, кто круче Восток или Запад (мы считаем, что конечно же Восток, хотя бы потому что интриг там куда больше), никто не отменял. Как показал петербургский лед — этот матч можно смело вносить в золотой фонд лучших в истории Континентальной хоккейной лиги.

Две объективно лучшие команды КХЛ сезона выдали первый период, который даже для золотого фонда Национальной хоккейной лиги стал бы украшением.

По три обоюдных шайбы в первом периоде, с поочередной сменой лидера на льду, курьезные шайбы от лицевого стекла или конька, гол в равенстве после попытки забить при «5 на 3», шайбы на любой вкус и забивающие лидеры.

Фото: ak-bars.ru

Шайбы Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова у «Ак Барса» или покер Эмиля Галимова у СКА — показатель, насколько все без исключения лидеры команд были в огне именно на этот матч. Галимов, экс-игрок «барсов», уходивший из Казани не с самыми лучшими чувствами, в этот день был сверхзаряжен, чтобы что-то доказать Казани (однажды он уходил, так и не получив доверия от Квартальнова). Судить об этом можно уже потому что эти четыре шайбы от нижнекамского воспитанника — это ровно столько же, сколько он забросил за предыдущие 25 игр регулярного чемпионата в составе СКА.

Так или иначе, экзамен от лидера общей таблицы и самой стабильной команды сезона «Ак Барс» не прошел. Слишком мало времени у Билялетдинова было, чтобы выстроить машину, которая готова на любые скорости. СКА предложили скорости, с которыми Казань не справилась на отрезке всего матча. Именно об этом Билл говорил на послематчевом флэш-интервью.

Радулов вновь делает шоу. Он по-настоящему раскрылся при Билялетдинове

Обычно о таких матчах говорят штампом «с места в карьер». Сразу шесть шайб набросали команды за первый период, причем у «Ак Барса» это были исключительно стихийные голы — после перехвата шайбы в средней зоне и броском с одинаковой позиции.

Но даже на фоне стольких событий о первом периоде врезался в сознание совершенно другой эпизод: Александр Радулов намеренно останавливается с шайбой в центре площадки и мощно встречает плечом Валентина Зыкова, который летел на скорости, задумав против казанца что-то серьезное и силовое. Опытного и прожженного капитана «Ак Барса» таким не возьмешь — он и сам не против, когда нужно отправить соперника на лед. Как потом окажется, после этого столкновения Зыков лишился почти всех передних зубов.

Именно с этого момента, произошедшего уже в первой смене, стало очевидно, что матч будет жестким и принципиальным. Стоит признать, что Александр Радулов при Олеге Знарке и Александр Радулов при Зинэтуле Билялетдинове — две разные истории.

Вопреки старым предрассудкам, что Билл загоняет игроков в схемы и не дает им пространство для самореализации, именно в январе капитан команды получил тот уровень доверия, который ему был нужен для того шоу, которое он создает для казанских болельщиков. Разве можно было представить, что Радулов будет так смело и разнообразно провоцировать уфимских соперников в недавнем «зеленом дерби» еще осенью? Вряд ли.

Сейчас же Радулов — это разносторонний лидер, способный не только на нестандартные решения с шайбой, но и с тонким пониманием того, что нужно команде чтобы завестись. Вряд ли мы увидели бы такой сумасшедший первый период без вот этого эпизода с силовым приемом Александра. Именно он дал начало огню, который загорелся в игроках обеих сторон.

Ну а его «слепая» передача на Войнова, которая привела к шедевру на льду точно должна возглавить все хит-парады недели, месяца, а то и сезона.

Эрик Добролюбов