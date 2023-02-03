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«Кубок Дружбы — Дуслык»: как хоккей объединяет

22:15, 03.02.2023
«Кубок Дружбы — Дуслык»: как хоккей объединяет
Фото: скриншот видео "Реального времени"

Сегодня в казанском Дворце спорта состоялось торжественное открытие III Всероссийского турнира по хоккею с шайбой на «Кубок Дружбы — Дуслык». Соревнования проводятся по инициативе Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ. В церемонии открытия приняли участие звёзды отечественного хоккея — Алексей Морозов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Сергей Гимаев и другие прославленные спортсмены. Удачи командам пожелал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Видео: Камиль Исмаилов
СпортХоккей Татарстан

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