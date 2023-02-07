«Проблема в объемах потребления»: в Татарстане выросли на треть цены на самое необходимое

К началу года часть товаров и услуг «широкого спроса» в республике подорожала на 25—30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мире зафиксировали рекордный рост цен на продовольствие, в России оно также существенно подорожало. И хотя общие статистические цифры не выглядят пугающими: стоимость продуктов в целом выросла на 10%, а промтоваров и услуг — на 12—13%, есть абсолютные рекордсмены цен. Татарстан не исключение. Как выяснило «Реальное время», к примеру, хлеб и масло за год подорожали на 11%, моющие средства — на 27%, а медуслуги — 15%. Подробнее о том, насколько подорожала жизнь в республике, и как решают эту проблему — в нашем материале.

Остались без сладкого



«Реальное время» изучило опубликованные в начале февраля результаты официального мониторинга динамики цен на потребительские товары и услуги в Татарстане. Как выяснилось, за год почти на 20% подорожали кондитерские изделия. Сахар в чистом виде — на 13,7%, масло и жиры — на 11,8%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 11,2%.

Можно было бы утешиться мыслью, что сладкое и жирное вредно, но полезные продукты питания также стали значительно менее доступными. Цены на рыбную продукцию выросли на 14,5%, на молочную — на 15,5%, на сыры — на 16,6%, на мясопродукты — на 9,3%.

Хлеб, по данным Госстата, подорожал на 11,2%, макароны и крупы — почти на 9%, а мясопродукты — на 9,3%.

За год почти на 20% подорожали кондитерские изделия. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ощутимо вырос в цене и алкоголь — на 8,3%, так что «запить» расстройство от высоких цен стало делом более затруднительным.

Дорогой «Мойдодыр»

Значительно дороже стало поддерживать чистоту в доме и собственную гигиену: цены на парфюмерно-косметические товары выросли на 30,9%, а на моющие и чистящие средства — на 26,9%.

Цены на моющие и чистящие средства выросли почти на 27%. Фото: pxhere.com

Скачок цен на электротовары и бытовые приборы оказался чуть менее резким, но тоже очень значительным — на 18,2%. А бумага и изделия из картона стали дороже на треть — на 32,3%!

Мебель подорожала на 10%, на столько же поднялся в цене трикотаж, на 7,3% — обувь.

Берегись: здоровье «кусается»

Рекомендация беречь здоровье на фоне роста цен сегодня может показаться двусмысленной. Чтобы его поддерживать, надо проходить медицинские обследования, покупать витамины, а в идеале — и путевки на курорты. А если не делать этого, потребуются лекарства и новые обследования. И то и другое — дорого.

За год медицинские услуги в РТ подорожали на 15,2%. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год санаторно-оздоровительные услуги выросли в цене на 19,5%, медицинские услуги — на 15,2%, медицинские товары — на 9,8%. Да и поездка в санаторий может стать дорогим удовольствием из-за цен на билеты: проезд в междугородном автобусе подорожал на 12,8%.

Правда, в некоторые санатории самолетом можно долететь, и тут нас ждет хоть маленькая, но выгода: стоимость полета в салоне экономического класса за год упала на 2,2%.

Передвигаться по городу самым безвредным для здоровья — экологичным электрическим общественным транспортом стало дороже на 6,2%. Еще дороже обойдется поездка на пригородной электричке — тут цены выросли на 8,7%. А самый дорогой и наиболее востребованный вид общественного транспорта — городской автобус — подорожал на 9,1%.

Проезд в автобусах подорожал более, чем на 9%. Фото realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жилье и дети — это роскошь?



Рост платы за коммунальные услуги в Татарстане, по данным Татарстанстата, составил 15,8%, а на жилищные — 4,9%.

Как сообщал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, в июле в Казани средний предельный рост платы за ЖКУ был равен 13%, а в декабре — 10% (по отношению к июльской квартплате). В девяти городах и десяти поселках республики с декабря тарифы на ЖКУ выросли и вовсе на 12% — денег потребовали инвестиционные программы «Водоканала».

Определенную роль эти подорожания наверняка сыграли и в том, что услуги гостиниц и съем жилья выросли в цене на 7,8%. Подорожали также услуги связи — на 8,6%.

Ну и за счастье иметь детей тоже приходится платить больше: услуги среднего образования выросли в цене на 7,4%, а дошкольного — на 5,3%.

Услуги среднего образования подорожали более чем на 7%. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впрочем, справедливости ради стоит упомянуть, что нашлось несколько категорий товаров и услуг, которые не изменились в цене, либо подешевели. Остался практически в той же цене бензин (при росте цен на дизельное топливо на 6,5%). А самое значительное снижение цены произошло на куриные яйца — целых 13,2%.



«Пока работает эффект высокой базы»

— Рост цен на продукты объясняется продуктовой инфляцией, имевшей место в 2021—2022 годах по всему миру, — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» российский экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич. — Продукты подорожали не только в Татарстане — по всей стране, как и косметика, и электротовары — они подорожали с весны, поскольку в этих сегментах много импорта.

Что же касается бензина, то он также бы подорожал, уточнила она, если бы не госрегулирование цен:



— Это называется обратный демпфер: нефтяникам федеральный бюджет платил огромные деньги, чтобы компенсировать разницу цен по сравнению с теми, которые действовали на мировом рынке.

— Следует ли ожидать такого же резкого роста цен в 2023-м? — поинтересовалось у эксперта «Реальное время».

— В первые месяцы года — вряд ли. Ну разве только, если курс рубля сильно упадет. Пока работает эффект высокой базы прошлого года, когда цены очень быстро росли. Но по мере ослабления рубля импорт будет дорожать.

Остался практически в той же цене бензин. Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Цены растут — внутренний спрос сокращается»

Отвечая на вопрос о последствиях от столь бурного роста цен на товары и услуги жизненной необходимости, экономист Рустем Шайахметов заметил, что первое, чего не стоит ждать — это нехватки базовых товаров в Татарстане как и в целом в России.

— Дефицита не будет. Базовые товары — хлеб, молоко, мясо, одежда — не исчезнут. Вопрос — какие на них будут цены и какие будут доходы у населения, — отметил эксперт.

— А какими будут доходы, можно спрогнозировать?

— У нас имеется большой дефицит кадров, и самое худшее, что он велик в перспективных отраслях. С другой стороны у нас достаточно большое количество вакансий, где предлагается дешевый труд — в бюджетных организациях, на низкоквалифицированных работах. И еще проблема — большое количество людей предпенсионного и пенсионного возраста. В результате мы имеем слабый внутренний спрос на товары и услуги. И когда повышаются цены, у людей не хватает денег, чтобы их оплачивать.

По его словам, «проблема не столько в объемах производства, сколько в объемах потребления». Уже идет сокращение потребления молочной продукции. Снижение внутреннего спроса ведет к снижению рождаемости. Как следствие — падает потребление детских товаров, продолжил мысль эксперт.



Шайахметов добавил, что в России на сегодня соотношение между внутренним спросом и экспортом товаров находится в соотношении 2/3 к 1/3, тогда как в Европе и США экспорт составляет около 12%, все остальное — внутренний спрос:

— Исходя из этого и при условии, что в ближайшее время не произойдет каких-либо крупных катаклизмов, в этом году можно ожидать инфляцию в пределах 4—5%. И надо учитывать, что мы — не закрытая система. Как только скачок цен происходит в мире, мы это чувствуем. К примеру, почему подорожал сахар — потому что произошел в мире скачок цен на сахар. А в кондитерских изделиях используется пальмовое масло, которое не только подорожало в долларах — нарушилась логистика его поставки в Россию и надо выстраивать новые логистические системы.

«Нас ждет стагнация»

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сказал, что еще 20 февраля прошлого года подавляющая часть населения, включая экономический блок правительства, не предполагали развития событий, которые привели к росту цен.

— Но после начала СВО стало ясно, что нас ждут серьезные экономические испытания. Резкое сжатие импорта и общемировой эффект широкой раздачи денег в период пандемии, а также резкое сжатие ряда секторов экономики, например, производство автомобилей упало на несколько десятков процентов. Во многих сферах конечный продукт российский, а промежуточные — импортные, импорт сокращается, производство сжимается, а цены растут, — пояснил экс-министр экономики Андрей Нечаев.

На вопрос, следует ли ждать дальнейшего роста цен, собеседник «Реального времени» ответил так:



— Существуют различные прогнозы, но в лучшем случае, я считаю, после падения ВВП в ходе пандемического кризиса и падения прошлого года нас ждет продолжительная стагнация. Росстат говорит о 12-процентном росте цен, а независимые исследователи прогнозируют рост на 40%. Но даже сам Центральный банк, который активно борется с инфляцией в последние годы, не ожидает выхода на объявленный таргет в 4% в ближайшее время — это дело далекого будущего.