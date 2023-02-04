Давид Заридзе: «Лечение курящих пациентов — деньги, выброшенные на ветер!»

Онколог — о том, как курение укорачивает жизнь ВИЧ-инфицированных на 6 лет из-за рака легкого

Фото: Олег Кирюшкин/medvestnik.ru

В лечении ВИЧ-инфицированных наука добилась результатов, при которых продолжительность жизни пациентов почти сравнялась с продолжительностью жизни здоровых людей. На антивирусную терапию в здравоохранении тратят немало усилий и средств. При этом среди ВИЧ-положительных как минимум в два раза больше курильщиков, чем в целом среди населения планеты, отмечают ученые, а рак легкого — наиболее частая причина смерти таких больных. О снижении эффективности терапии ВИЧ-инфицированных и пациентов с раком легкого в авторской колонке для «Реального времени» по случаю Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями рассказывает доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

Курение — основная причина развития 15 форм рака

«Когда вы научитесь лечить рак?» — сакраментальный вопрос, который мне задавали и продолжают задавать в течение всех 50 лет моей научной карьеры друзья, знакомые и журналисты. Как ни странно, грандиозный прогресс в лечении рака, особенно за последнее десятилетие, остался незамеченным в обществе. Еще более странно звучит вопрос: «Действительно ли курение является причиной рака?» Об этом меня спросила пару дней назад журналистка популярной и, вроде бы, серьезной газеты.

Конечно, в этой неинформированности общества хочется в первую очередь как всегда, винить журналистов и СМИ. Однако боюсь, что вину придется взять на себя, на медицинское сообщество и, конечно же, онкологов, которые не информируют своих пациентов о наиболее важных угрозах для их здоровья, и в первую очередь, курения.

То, что курение — основная причина развития пятнадцати форм рака и ряда других наиболее распространенных в современном обществе заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, хронические заболевания легких, диабет и т. д., является давно доказанным научным фактом. Отказ от курения в любом возрасте приводит к достоверному снижению вероятности развития рака и других перечисленных выше заболеваний. Об этом написаны многие сотни тысяч страниц как в научных, так и популярных изданиях. Я лично внес значительный вклад в исследования этой важнейшей для здоровья нации проблемы и ее популяризацию, за что мне и академикам И.С. Стилиди и A.Г. Румянцевым была присуждена Государственная премия Российской Федерации по науке и технологии в 2021 году.



Фото: Ринат Назметдинов

Результат сопоставим с эффективностью противоопухолевых средств

В этой же статье, посвященной дню онколога, отмечаемому Всемирной организацией здравоохранения 4 февраля, я хочу обратить внимание на наше относительно недавнее открытие, в котором мы показали, что курение онкологических больных отрицательно влияет на эффективность противоопухолевой терапии и прогноз заболевания. Больные с онкологическим диагнозом, которые бросили курить, живут на 2 — 3 года дольше, чем больные, которые продолжали курить. Отказ от курения снижает на 35% смертность и риск прогрессирования болезни. Этот результат, как минимум, сопоставим с эффективностью современных инновационных противоопухолевых препаратов.

О том, что курение значительно ухудшает шансы излечиться и выжить, онкологические пациенты, увы, не знают. Им об этом не говорят. Не то чтобы скрывают, а просто не знают или недосуг. По данным США, об отрицательном воздействии курения на исход болезни больным сообщают 20—40% врачей. Думаю, что ситуация в нашей стране в этом плане не лучше. В итоге значительный прогресс в лекарственной терапии рака, в частности рака легкого, практически обнуляется курением.



Курение ухудшает прогноз и больных другими тяжелыми, до недавних пор неизлечимыми заболеваниями. Наиболее впечатляющий пример — это ВИЧ-инфицированные больные. Применение современной противовирусной терапии существенно продлевает им жизнь. Продолжительность их жизни не ниже, чем у практически здоровых людей, но, увы, многие из них умирают от рака легкого и других ассоциированных с курением злокачественных опухолей. Распространенность курения среди ВИЧ-положительных лиц в США как минимум в два раза выше, чем в общей популяции и, соответственно, заболеваемость раком легкого среди них также значительно выше, чем в общей популяции. Рак легкого является наиболее частой причиной смерти ВИЧ-положительных пациентов. Кроме того, курение ухудшает эффективность противовирусной терапии, снижает, в среднем на 6 лет, продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. Эйфорию, вызванную успехом антивирусной терапии больных с ВИЧ, в которую были вложены огромные интеллектуальные и материальные ресурсы, омрачила высокая среди них смертность от рака легкого. Как говорится, деньги, выброшенные на ветер. В связи с этим отказ от курения должен быть одним из важнейших компонентов лечения ВИЧ- инфицированных больных.



Лечение табакокурения экономически выгодно

Курение — это болезнь, которая фигурирует в Международной классификации болезней. Курильщиков надо лечить! Причем лечить — и «здоровых» курильщиков, и курильщиков с онкологическими и другими тяжелыми болезнями, на прогноз и исход которых курение оказывает губительное влияние.



Фото: Карина Аброськина

Программа лечения должна включать научно обоснованные методы отказа от курения, с учетом: применения никотинзаместительной терапии (НЗТ) плюс консультирование психотерапевтом; возможного перехода на использование электронных систем доставки никотина (ЭСДН) при отказе от традиционных табачных изделий для той категории больных, которым психологически сложно самостоятельно сделать этот шаг и которых не удовлетворяет эффект НЗТ. Потребление ЭСДН не связано с повышенным риском развития рака и их использование в качестве альтернативы сигаретам допустимо. Лечение табакокурения экономически выгодно для системы здравоохранения, особенно по сравнению с другими методами лечения. И наоборот, продолжение курения значительно увеличивает траты на лечение. В связи с этим предложение лечить никотиновую зависимость по ОМС считаю экономически обоснованным.



Давид Георгиевич Заридзе — президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Давид Заридзе