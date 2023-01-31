«У нас тут сидит московский министр культуры, не будем вас сегодня критиковать»

На итоговой коллегии Минкульта призвали ценить вложенные в ремонт учреждений средства

Фото: Динар Фатыхов

На итоговой коллегии Министерства культуры РТ журили за отсутствие нужной динамики роста, а министр из Москвы указывал новые пути развития — финансирование через грантовую систему и свой кадровый центр. Президент республики обошелся без критики и поднимания чиновников с кресел. Не повезло только Нижнекамскому театру, который упомянули и Ирада Аюпова, и Рустам Минниханов.

Дух Татарстана в кураях и морфемах

В «Казань Экспо» участников встречали музыканты, среди которых запомнились Yummy Music Band с версиями классических песен и Zakaria — с электронными вариантами народных. В достаточно небольшом зале была представлена выставка достижений в виде арт-города «Дух Татарстана». Происходящему там позавидовал бы мастер экспериментов Сергей Курехин. Играют кураисты, рядом девочки в бальных пачках отдают должное высокому искусству балета, по соседству можно в VR-очках увидеть Казань прошлого, дети показывают «Шурале», проводится конкурс «Угадай, какого народа это блюдо?», в библиотеке модели читают книги и слушают песню, составленную из новояза спектакля «Морфемы», актриса Кариевского театра Алсу Шакирова ходит в костюме синицы. Казалось, в какой-то момент все заиграют один мотив, затанцуют один танец и к ним присоединятся жонглеры.

К половине третьего гости переместились в основной зал, и коллегия началась с фильма на двух языках о важности наследия. Так был дан старт году национальных культур и традиций в республике. После чего на сцену вышел художественный руководитель Буинского театра Раиль Садриев с монологом о том, что хорошо там, где мы есть, а потому он живет в доме, который 350 лет назад построили его предки. Гостям особенно запомнилась его фраза, что как минимум «надо лечь в сторону цели».

В достаточно небольшом зале была представлена выставка достижений в виде арт-города «Дух Татарстана»

В Марий Эл люди культурней?

Министр культуры РТ Ирада Аюпова говорила в основном об успехах. План по посещению культурных мероприятий с цифрой 73 497 470 единиц перевыполнен на 14,5%. То есть 19 раз на человека. Правда, даже в Марий-Эл — 24. Ообъем внебюджетных доходов по отрасли — 1 751,95 млн рублей (+55,2%), рекорд — у Казанского цирка и театра кукол «Экият». На «Пушкинской карте» у 68,3% пользователей остаются неиспользованные средства:

— Прошу обратить внимание все муниципальные районы, особенно Ютазинский, Спасский, Тетюшский, — указала министр. К слову, часть ее выступления проходила на татарском.

Прозрачнее стала отчетность по доходам, поскольку 90% всех билетов продается в интернете, отметила Аюпова.

— Приведу пример корректности данных, в 2019 году количество посещений мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на платной основе было 2 372 403, а в 2022-м — 2 086 095 человек. При этом упало и количество мероприятий на платной основе (41 302 — в 2019-м, 32 950 — в 2022-м). А объем внебюджетных доходов вырос в три раза, при неизменной стоимости билета. Организации закрывали отчетность за счет продажи билетов на дискотеки, — указала Аюпова.

Прозрачнее стала отчетность по доходам, поскольку 90% всех билетов продается в интернете, отметила Аюпова

Ремонтируем, а ветшает больше

Кроме того, министр указала, что в некоторых районах, при том что сельские дома культуры ремонтируются, количество домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в некоторых районах растет.

— Так, в 2012 году в Азнакаевском районе было три СДК в неудовлетворительном состоянии, теперь их восемь. При этом построено и отремонтировано 14 клубов. В Верхнеуслонском районе число неудовлетворительных выросло с шести до 14 объектов при строительстве семи новых и масштабном капремонте пяти клубов. И такие факты есть по Заинскому, Сармановскому и ряду других районов.

Проблема еще и в том, что зачастую объекты строятся с завышенной мощностью, указала Аюпова:

— Мы уже не первый год поднимаем вопрос о совершенствовании нормативов обеспеченности, учитываемым при планировании капитальных вложений в модернизацию культурно-досуговой сети на селе. Мы считаем, что эти подходы должны быть выработаны прежде всего на федеральном уровне.



Также критика касалась участия в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. По количеству заявок Татарстан — на 2-м месте. При этом процент выигранных грантов составляет 7,8 процента. А это значит, что в республике зачастую просто плохо составляют заявки.

Минус Нижнекамскому театру, плюс — Буинскому и Атнинскому

По законам драматургии ружье в первом акте, то есть Раиль Садриев, сыграло, и позже Ирада Аюпова, рассказывая об итогах года, отметила:

— Лидеры по позитивным изменениям среди государственных учреждений после ремонта — это Казанский цирк, рост доходов в 3,5 раза, Музей изобразительных искусств — рост в семь раз, Набережночелнинский татарский драматический театр, рост более чем в два раза. Видим рост по Национальной библиотеке. В то же время Нижнекамский драматический театр после масштабного ремонта и оснащения не показывает нужной динамики роста, руководителю нужно найти интересные зрителю формы работы!

Также на проблемы Нижнекамского театра указал и Рустам Минниханов. После к главрежу и директору Рустему Галиеву, которому в этом году исполняется 63, подходили сочувствующие коллеги из муниципалитетов, а глава Союза писателей РТ и депутат Госсовета Ркаиль Зайдулла указывал, что мало какие из театров настолько хорошо ставят спектакли с точки зрения сохранения национального духа. Впрочем, успех Садриева можно понять — он делает в районе фестивали, лаборатории, возит труппу на гастроли. Второй пример — выступавший на коллегии молодой директор Атнинского театра Ленар Зайнуллин, сообщил, что его учреждение запустило фестиваль имени Гумера Марданова (долгие годы — его бессменного главы), открыло на сайте интернет-радио, начало проводить иммерсивные экскурсии в музейном комплексе Тукая в селе Новый Кырлай. В планах — турмаршруты по району, выпуск дипломных спектаклей студентов ГИТИСа, конкурс драматургии среди детей и подростков.

Елена Ямпольская рассказала о важности этой сферы в нынешнее время

Уроки Кибовского

Что касается гостей, то председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская рассказала о важности этой сферы в нынешнее время. Уроженец Казани и заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский сделал небольшое сообщение об отмене русской культуры на Западе. Самым душевным стало выступление руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, который завтра планирует прочитать лекцию для представителей муниципалитетов.

Во-первых, Кибовский рассказал, что в 2022 году отдыхал с семьей в Татарстане, посетив Елабугу, Болгар, Свияжск — пока коллеги его не узнали и не «взяли в оборот». А потом поделился несколькими нововведениями из опыта работы его организации, начав разговор о межведомственной координации:

— Что греха таить, нередко мы становимся заложниками бухгалтерского подхода. Вот вроде дело мы делаем все одно, а поскольку у каждого свой бюджет, то управляем и отчитываемся мы каждый по-своему, — указал министр культуры столицы. Решение — внедрить единую электронную систему, это убирает задвоение и приписки. А чтобы оперативно руководить финансами, театры и школы искусств в Москве были переведены на грантовую систему финансирования.

— Это на четверть, а в ряде учреждений на треть, снизило переписку, административные процедуры при соблюдении всех требований финансовой дисциплины, — отметил Кибовский, указав, что это позволило «отманеврировать» средства и закупить аппаратуру из-за рубежа до санкций.

Самым душевным стало выступление руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского

Еще одну тему министр посвятил кадровой политике, указав, что его отдел провел 12 тысяч документов.

— Этот тот случай, когда мы за деревьями леса не видим. В этом потоке нельзя формировать осознанную кадровую политику, кадровые резервы, вести базу вакансий, проводить переподготовку самих кадровиков по меняющимся каждый год правилам, проверить учреждения с точки зрения эффективности расписаний, — сказал Кибовский, посоветовав открыть небольшой кадровый центр. В Москве резко упало число нарушений, споров, конфликтов.

Рустам Минниханов в этот день был благодушен. Залу запомнились его шутки:

— На всякий случай предупреждаю для москвичей — Шаляпин родился в Казани! Не ошибайтесь! Выдающийся русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов — он родился не у нас, но фамилия его похожа на нашу!

— Нам такой поддержки до этого, конечно, не было, — отметил он, подводя итоги. — И министерство, и депутаты Госдумы активно привлекают средства для нашей республики, для наших объектов.

— У нас много недоработок, много недостатков, но у нас тут сидит московский министр культуры, не будем вас сегодня критиковать, найдем возможность подсказать, где что надо делать. Тем более он дал высокую оценку, перечить вам я не могу, сегодня соглашаюсь с вашей позицией, — резюмировал глава республики.