Юнусовскую площадь в Старо-Татарской слободе ждет второй этап благоустройства

В ходе обновления одной из старинных площадей Казани появятся еще три сада со своей концепцией

В этом году одну из старейших казанских площадей — Юнусовскую — ждет следующий этап преображения. Сквер, включающий в себе четыре небольших сада, начали благоустраивать в минувшем году, и прошлой осенью столица получила обновленный «Сад Печали». Его реконструировали по проекту Института развития городов, стилизовав общественное пространство в духе уютного бабушкиного дворика. На очереди — обновление еще трех садов, каждый из которых получит свою концепцию. Подробности — в материале «Реального времени».

«Любовь», «Майдан» и «Танец» свяжет единая концепция

Единая концепция «уютного дома в старо-татарском стиле» свяжет между собой сады «Майдан», «Любви» и «Танца», но у каждой из трех локаций будет своя, отличная от других атмосфера. Такова идея авторов проекта, сотрудников отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития городов, разработавшего проект по благоустройству одной из достопримечательностей Казани — Юнусовской площади.

Ее центром как раз и считается сквер, включающий в себя четыре небольших сада: «Печали», «Любви», «Майдан» и «Танец». Первый из них обновили в прошлом году, в этом — очередь оставшихся трех. По эскизному проекту, участки засеют газонной травой, разобьют цветники, высадят деревья, установят малые архитектурные формы. Помимо этого, заменят устаревшие ограждения, установят современные светодиодные уличные фонари, обновят пешеходные дорожки — их замостят разного вида брусчаткой, сделают деревянные настилы, проложат велодорожки, а на автодороге появится гранитная брусчатка. Также, согласно проекту, в каждом из садов появится свой уникальный элемент.

Как сообщили «Реальному времени» в Комитете внешнего благоустройства города, все работы по благоустройству Юнусовской площади планируется завершить в этом году:

— Принципиально изменится само пространство, в том числе планировка площади. К примеру, в саду «Любви» установят скамью «сяке», которую часто устанавливали в татарских домах, а также сундуки, на которые тоже можно будет присесть и отдохнуть. Фонари установят аналогичные тем, что украшают сад «Печаль». Площадь украсят гирлянды и информационные стенды в виде татарских ширм. Реконструкция позволит воспринимать Юнусовскую площадь как единое пространство в старо-татарском стиле, при этом каждый сквер будет наделен своим сценарием взаимодействия с посетителями.

Первый из них обновили в прошлом году, в этом — очередь оставшихся трех

Что интересно, ассортимент растений в каждом из четырех садов имеет собственную колористику, отражающую тематику сада и как бы зеркально отражает цветовые решения фасадов знаковых построек Юнусовской площади. Если в саду «Печали» высадили растения в основном с белым и розовым цветением, а также серебристой листвой, то сад «Любви» украсят растения с белыми, розовыми и желтоватыми оттенками, в цветники «Майдан» включат белые, голубые и зеленоватые теневыносливые цветы и прочую зелень, а сад «Танец» будет наиболее ярким — с преобладанием насыщенных желтых, оранжевых и пурпурных оттенков.



Сад «Печали» наполнили атмосферой «татарского дома»

Приводить в порядок Юнусовскую площадь планировали давно, еще в рамках подготовки к 1000-летию Казани. Однако начать реализовывать планы удалось только в минувшем году. Наконец был разработан проект благоустройства и сформирована общая концепция грядущих перемен этой исторической территории столицы.

В сентябре перед казанцами предстал обновленный сад «Печали», прилегающий к дому Шамиля, где базируется музей Габдуллы Тукая, — он стал первым этапом реконструкции старейшей городской площади. Преображение обошлось в 30,6 млн рублей.



В прошлом сентябре перед казанцами предстал обновленный сад «Печали». Фото: kzn.ru

По изначальному проекту, в саду «Печали» должны были появиться фигуры в атмосфере «татарского дома», различные малые архитектурные формы и фонтан в стиле XIX века. Однако концепцию решили пересмотреть: вместо скамеек тут установили стилизованные под старину деревянные стулья, а вместо фонтана — колонку, какие раньше стояли на деревенских улицах или возле домов старой Казани. На дорожках садика уложили деревянный настил, брусчатку в виде национального татарского орнамента, поставили невысокие светильники, создающие уют дома — тоже в деревянном обрамлении, высадили цветы, засеяли газоны. Сменила свою локацию и располагавшаяся здесь ранее стоянка автобусов для туристов.

Свое название, как считают историки, сад «Печали», скорее всего, получил в послереволюционную эпоху. Хотя, по рассказам некоторых краеведов, считалось, что в дореволюционный период в этот тенистый садик, засаженный акациями и березами, приходили грустить молодые, но незамужние девушки. Однако с такой версией не согласны историки. Они уверены, что на площади до 1917-го года в основном проводили отпевания и читали намаз. По словам директора Института истории им. Марджани Радика Салихова, «по свидетельствам материалов городской думы и фотографиям того времени Юнусовская площадь являлась поминальным местом, где читали жаназа, отсюда в последний путь уходили все наши национальные герои».

Концепцию решили пересмотреть: вместо скамеек тут установили стилизованные под старину деревянные стулья, а вместо фонтана — колонку. Фото: kzn.ru

Земляные работы могут ухудшить состояние ОКН федерального значения

Поскольку Юнусовская площадь является достопримечательным местом «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», а также археологическим объектом ОКН федерального значения, то перед проведением работ по благоустройству казанский археолог Светлана Чувара разработала специальную документацию, где обосновываются меры по обеспечению сохранности исторически значимого объекта.

Дело в том, что проектом второй очереди предусмотрена установка светильников и прокладка для них электрокабелей на глубине от 70 до 100 см. Как пишет в своем исследовании археолог, территория Юнусовской площади является перспективной в археологическом отношении:

«Предшествующие археологические исследования, произведенные в округе территории земельного участка, в максимально приближенных локациях более древние, чем напластования, залегающие в направлениях оз. Кабан и речпорта. Также более благоприятна ситуация в отношении сохранности культурного слоя. Ближайшие исследования выявили культурные напластования, относящие освоение территории ко времени не позднее XVII вв. Хотя территория участков капитально не застраивалась со средневековья, в зону мероприятий по нивелировке с целью окультуривания прибрежных территорий не попадала и позднему антропогенному вмешательству подвергалась незначительно, однако культурных напластований и остатков, вследствие давней истории своего происхождения, может содержать большое количество».

План археологической изученности

В связи с этим даже переработанный культурный слой на этой исторической территории может быть крайне информативен, считает Светлана Чувара. Как она отмечает, мощность культурных напластований варьируется от 80 до 200 см, где вполне могут быть обнаружены культурные напластования с непотревоженной стратиграфией. Поэтому, предусмотренные проектом второй очереди виды земляных работ могут ухудшить состояние объекта археологического наследия федерального значения, нарушить его целостность и сохранность, пишет археолог в своем исследовании.

«В связи с этим в проекте благоустройства территории потребуется предусмотреть производство полевых спасательных археологических работ в виде наблюдений на площади 328 кв. м, согласно историко-культурному опорному плану. С учетом проектных параметров, принятый показатель производства археологических работ при рассматриваемой мощности культурного слоя — на глубине до 1,4 метра», — подчеркнула Чувара. К тому же в прежние годы во время строительства объектов по соседству с Юнусовской площадью археологи уже находили ряд культурных напластований XVIII—XIX веков. Так, в 2012 году было обнаружено более 500 материальных остатков — керамика, изделия из металла, кожи и стекла. Полученные материалы стали свидетельством заселения данного участка Казани не позднее конца XVIII века.

Если же во время благоустройства садов на их территории будут обнаружены уникальные, особо ценные объекты культурного наследия, то все работы придется приостановить — к делу подключится Комитет по охране ОКН.

Исторические корни Юнусовской площади уходят в средневековье

Своими историческими корнями территория, на которой была обустроена Юнусовская площадь в Старо-Татарской слободе, уходит в середину XVI века. Согласно истории Казани, широкое освоение территории по левому берегу озера Нижний Кабан началось после царского приказа о выселении всех татар за пределы острога после завоевания Казани — за реку Булак и далее, по озеру Кабан. Изначально эта территория относилась к предместьям, часто затапливалась. Судя по записям писцовых книг, в 1565—1568 гг. Старая Татарская слобода располагалась «за острогом», а именно за городской стеной, где прежде были огороды и выпасы для скота.

В итоге слобода образовалась за Булаком, в заболоченной низменности озера Кабан, а ее центром стали современные улицы Насыри и Карима. Главная же слободская улица шла по изгибу озерного берега озера — от старого мусульманского кладбища у Сенной площади до русской деревни Плетени. По началу в слободе насчитывалось не более 2—3 тысяч жителей, а ее планировка не имела регулярного плана. Застраивали территорию по восточной традиции — замкнутыми кварталами, внутри которых были свои проезды, тупики и закоулки. Переписная книга 1646 г. насчитывает в Татарской слободе 146 дворов, из которых 38 были «служилыми», 109 — несли тягло. По данным ревизских сказок 1722—1723 гг. в Старо-Татарской слободе проживали почти 890 татар мужского пола и 42 человека из крепостных (дворовых) мужского пола.

В XVII веке слобода стала приближаться к посадской стене, а ее западная граница проходила там, где сейчас находится улица Сары Садыковой (ранее — Большая Мещанская). В последующие столетия эта территория становилась все больше. Тем более после визита в Казань императрицы Екатерины II татарам позволили строить по утвержденным планам каменные мечети, а также селиться и торговать во всем Забулачье, в том числе на главной Ярмарочной площади и вокруг Сенного базара. Тогда в слободе были построены две каменных мечети — «Марджани» и «Апанаевская», а также — Церковь Четырех Евангелистов, которая была уничтожена в начале 1930-х.

Фото: pastvu.com

После пожара 1842 года Старо-Татарская слобода снова преобразовывается — на ней начинают появляться улицы европейского типа. Большая часть домов тогда строилась из дерева, иногда — на кирпичном фундаменте и с бревенчатым вторым этажом.

Центральная часть Старо-Татарской слободы сложилась из застройки левого берега оз. Нижний Кабан и ул. Захарьевской, Екатерининской и Большой Мещанской (сегодня — это ул. К. Насыри, Г. Тукая, С. Садыковой). В центре ее и находилась небольшая Юнусовская площадь, сформированная во второй половине XVIII века, и которую окружали дома татарских торговцев и фабрикантов — Апанаева, Ибрагимова, Бахтеева, Мустакимова, Алкиных. Поблизости также были возведены мечети «Бурнаевская» и «Голубая».

Свое название площадь получила благодаря имени крупных казанских фабрикантов и купцов Юнусовых. Почти до середины XIХ века площадь окружали утопавшие в садах деревянные одноэтажные усадьбы, а вот двухэтажный каменный дом Юнусова был единственным исключением. В садах стояли беседки в восточном духе, бани, прачечные и прочие служебные постройки. Практически все усадьбы вокруг Юнусовской площади были выстроены по образцовым проектам 1840-х годов, что создало единый в стилистическом отношении архитектурный ансамбль, в который постепенно входили дом Шамиля, дом Юнусова, дом Бахтеева и другие.

Фото: pastvu.com

К концу XIX века на площади появились учебные заведения: медресе «Халидия» во флигеле дома Мустакимовых и татарская учительская школа в бывшем доме Апаковых. Затем, в начале XX века в доме С. Алкина на Екатерининской улице обосновалось женское русско-татарское училище. Все эти заведения размещались в жилых домах, по углам площади за деревянными оградами находились скверы, и лишь проезжая часть оставалась свободной.

В середине XIX века в южной оконечности Юнусовской площади купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин Казани Ибрагим Апаков построил для своей семьи большой дом. Существующий сегодня 2-этажный особняк был построен позже, в 1903 году — это был последний проект экстравагантного казанского архитектора Генриха Руша, авторству которого принадлежит знаменитый дом Кекина. После того как купеческую дочь выдали замуж за генерал-майора Мухаммед Шафи Шамиля, среднего сына предводителя кавказских горцев имама Шамиля, особняк на Екатерининской улице вошел в историю как «дом Шамиля». В 1906 году владельцем дома стал купец 1-й гильдии, «конфетный король» Валиулла Ибрагимов. После 1917 года владение экспроприировала советская власть, организовав в нем коммуналку, каковой она просуществовала до 1981 года.

Сегодня Юнусовская площадь находится в окружении еще нескольких сохранившихся исторических особняков — помимо дома Шамиля, это дом крестьянина Сафы Бахтеева, дом купца Абдулы Мустакимова, усадьба Апанаевых, дом врача Пятой полицейской части Казани Беркутова, а также дом свияжского мещанина Ахмет Гарая Биккеева. Очертания самой площади с момента ее оформления в XVIII столетии фактически не менялись. В советское время на площади установили памятник Муллануру Вахитову, по углам площади обустроили четыре небольших сада. В 1960—70-х годах по соседству с этой исторической площадкой стали появляться многоэтажки и административные здания.