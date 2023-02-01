«Казанское ханство было таким же многонациональным государством, как и Русское»

Селения Казанского ханства (по писцовым книгам)

Фото: tatar-congress.org (репродукция картины Фирината Халикова)

Казанское ханство сформировалось в XV веке на основе продолжения экономических, культурных и этнических традиций Булгарского ханства. Географическое положение Казанского ханства на Средней Волге и Нижней Каме усиливало его мощь и экономическое значение: ханство могло контролировать и бассейны pp. Камы, Вятки и Белой. А это давало возможность Казанскому ханству оказывать влияние на удмуртов и часть башкир, помимо чуваш, мари, мордвы, живших по р. Волге.

Граница Казанского ханства на западе смежена была с Нижегородским уездом и проходила по реке Суре до впадения в нее р. Алатыря. Далее, на запад граница шла по р. Алатырю, затем переходила на р. Мокшу и следовала к верховью этой реки, а повернув на восток, снова шла по верховью р. Суры, рекой Кададой выходила к р. Волге на Кашпир и Волгой шла до устья р. Самары. Далее на восток граница шла по р. Самаре, которая была пограничной. Затем граница через Сакмару подходила к реке Белой и шла по ее течению до впадения в р. Каму. Северная граница проходила вверх по р. Каме от устья Белой до Сарапула и дальше шла на запад до вятского притока реки Чепцы, откуда граница проходила лесами и топями по р. Пижме к нижнему течению р. Ветлуги и по Ветлуге до впадения ее в Волгу (см. картограмму Казанского ханства).

Таким образом, Казанское ханство было поистине страною четырех главных рек: Камы, Волги, Вятки и Белой и других менее значительных, как Бол. и Малый Черемшан, Меши, Свияги, Суры, Илети, Бол. и Мал. Кокшаги и низовье Ветлуги.

Источник: wikipedia.org

Казанское ханство включало в свои границы не только булгаро-татарские владения, но и владения других народов: мордвы, чуваш, мари, удмуртов и башкир, которые далеко не полностью входили в состав ханства. Так, часть марийцев, чуваш, мордвы и удмуртов находились в пределах Московского государства, а часть башкир были подчинены Сибирскому ханству и ногайцам. Казанское ханство было таким же многонациональным государством, как и Русское.

Определение территории Казанского ханства и выявление его основных населенных пунктов представляет несомненный интерес как для решения общеисторических вопросов Казанского периода, так и в особенности для изучения проблемы происхождения казанских татар. При этом возможны различные пути — археологическое исследование, топонимические наблюдения, поиски письменных сведений и т.п. К сожалению, археологически территория и населенные пункты Казанского ханства исследованы очень слабо, хотя основные районы территории ханства посещались не одной экспедицией, но расположение большинства прежних населенных пунктов под современными селами лишало возможности их обнаружения.

Каких-либо подробных татарских записей о селах ханства почти не сохранилось. Топонимические материалы еще только собираются (см. статью Г.В. Юсупова в настоящем сборнике). Несомненно, интересные выводы в будущем может дать изучение татарских родословий — шаджаре. Но уже сейчас имеется один вид источника, который, на наш взгляд, сохранил в значительном объеме список населенных мест Казанского ханства. Это русские писцовые книги XVI—XVII вв.

Через 10 лет после присоединения Казанского ханства к Русскому государству русская администрация провела в 1565—1568 гг. описание сел, деревень и городов Казанского и Свияжского уездов, составивших новые административные деления бывшего Казанского ханства. Четырех лет было явно недостаточно, чтобы описать все богатства края, перепись продолжалась и позже, захватывая незатронутые в первый период владения. После многочисленных восстаний 70, 80, 90-х годов XVI века и в первые 20 лет XVII века переписи земель и угодий возобновлялись и повторялись с целью уточнения податных платежей и оброчных сумм. Вот этот замечательный писцовый материал позволяет до некоторой степени представить территорию распространения селений Казанского ханства, указать, насколько были «села часты», как они назывались и где были расположены. Очень жаль, что не весь писцовый материал сохранился, но и сохранившийся не столь глубоко изучен, как он этого заслуживает.

Основным критерием для отнесения селений ко временам существования Казанского ханства является нерусское название селения в писцовых материалах XVI и начала XVII века. Такие названия давались татарами, мордвой, марийцами и удмуртами, т.е. народностями, населявшими Казанское ханство. Например, ясачные татары (в рукописи «чуваши») дер. Малой Атни в 1616 г. оспаривали свое право на пустошь Чарашевскую, которой они пользовались лет 60 без дач, по старине. Следовательно, и Малая и Большая Атня были уже в составе Казанского ханства. Про пустошь Аты в писцовой книге Д. Кикина сказано, что она была во владении Казанского Шейсупа князя, а потом запустела. Значит тут при Шейсупе было селение, запустевшее во время войны.



Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

С. Мельников в своей книге «Акты исторические» осветил по материалам XVII века историю города Балымерского за Камой рекой.

В писцовой книге И. Болтина 1603 г. говорится про деревню Бол. Бимери Алатской дороги, что в ней исстари жили одни ясачники; так было и «до взятия» и «после взятия», и только лет 20 тому назад (в нач. 80-х годов XVI века) появились служилые татары.

В той же книге указывается около другой деревни Бимерь Тавелева Зюрейской дороги старинное татарское кладбище, что говорит о существовании селения во времена Казанского ханства.

И.А. Износков давно установил, что село Елагино на р. Нурме по Зюрейской дороге основано во времена Казанского ханства. По татарскому преданию два брата были основателями двух деревень: Ялаг-иле и Кудашиле. Деревня Ялаг-иле и стала впоследствии селом Елагиным.



Деревня татарских ясачников Иман-Киска у И. Болтина записана «Именкеской» — впоследствии Именьково. И.А. Износков указывает в этом месте городище и древнее кладбище, что говорит о возникновении этого селения задолго до завоевания г. Казани.

Писцовая книга по Казанскому уезду 1573—75 гг. иногда включает и исторические сведения по некоторым селениям; так в дер. Кильдишевой «при татарах», т.е. до завоевания «был на вражке старый острог, а вражком вниз к Меше-реке». Следовательно, дер. Кильдишева возникла во времена Казанского ханства, если не раньше.

С.И. Шпилевский указал на древнюю могилу Нияза, что свидетельствует, что Кутлубукашевы Челны на р. Шумбуте могут быть отнесены ко временам Казанского ханства.



В писцовых материалах XVI и нач. XVII века может быть принят как критерий давности, восходящий ко временам Казанского ханства, и такое указание, что местность, отведенная ясачникам или служилым татарам, является пустошью: «дер. Кшкар, что была пустошь по Алатской дороге». Такая пустошь образовалась как последствие военных или карательных действий, когда селение было уничтожено, а население разбрелось в разные стороны. После военных действий эти «пустоши» отдавались в поместья служилым.

В дер. Мансурово, в 14 верстах от Лаишева, был найден надгробный камень сыну Мансура Болгарского, что говорит о древности этого селения с Болгарских времен.

Старинное татарское городище Кокрять-Кокрышское на р. Майне отмечается в Трудах первого археологического съезда.

В 1603 г. писцовая книга И. Болтина фиксирует пустошь Старый Менгер, что подсказывает убедительную мысль о том, что во времена Казанского ханства здесь было селение, которое после присоединения было восстановлено.



В первом томе «Истории Татарской АССР» имеется карта Казанского ханства накануне его присоединения к Русскому государству. В этой карте отмечено 167 селений, расположенных в Казанском и Свияжском уездах 2 половины XVI века. В годы издания книги эта карта была наиболее полной, мало того, эта карта, составленная Н.Ф. Калининым, побуждала к дальнейшим разысканиям по исторической географии. В этом заключалась ее основная ценность. Привлечение же писцовых материалов XVI и нач. XVII вв. дало возможность значительно пополнить перечень населенных пунктов Казанского ханства. Мы взяли писцовую книгу Д.А. Кикина по Казанскому уезду, писцовую книгу его же по Свияжскому уезду, писцовую книгу И. Болтина 1602—1603 гг. и дозорные книги 1616—1619 гг. Вместе с тем использованы сборники исторических документов, как «Акты исторические» С. Мельникова, «Документы и материалы», и исторические монографии, как двухтомная работа Г. Перетятковича «Поволжье», монография Н.А. Фирсова, И.М. Покровского, статьи И.А. Износкова и «Списки, населенных мест» Лаишевского и Мамадышского уездов, В. Магницкого и др. Все это позволяет нам говорить о селениях Казанского ханства более полно. Конечно, мы не можем быть уверенными в том, что карта селений вполне исчерпывающая, но все же она даст новый импульс к дальнейшим изысканиям в этой области.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Селения Казанского ханства (по писцовым книгам). Опубликовано в сборнике «Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья» (Казань, 1971. Вып. 1. С. 272—292)

